Правда ли, что сатанисты в США похищают людей на улицах?

И в видео, и в некоторых других источниках русскоязычного интернета рассказывается, что в Нью-Йорке есть секта сатанистов под названием «Золотая заря». На самом деле, это организация называется «Герметический орден Золотой зари» и является не сатанистской сектой, а одним из современных ответвлений исторического «Герметического ордена Золотой зари». Этот орден был основан в 1887 году в Британии и представлял собой оккультную организацию, практиковавшиую теургию (жертвоприношения, но не человеческие!), магию и алхимию. Организация просуществовала всего 16 лет, однако за время своего существования стала очень популярна. Впоследствии некоторые последователи этих идей создали свои ордена «Золотой зари», включая современных эзотериков и оккультистов в США.