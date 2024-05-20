2024.05.20 21:14

Правда ли, что сатанисты в США похищают людей на улицах?

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Shutterctock / A.Pushkin

Пользователь соцсети Threads опубликовал ссылку на видео, в котором показан «храм сатанистов». В ролике утверждается, что в Нью-Йорке «орудует секта сатанистов» под названием «Золотой Рассвет», которая «похищает людей прямо на улицах» и проводит с ними «ужасные» ритуалы. Объясняем, почему это видео и комментарии к ним – ложь.

Teiginiai


Сатанизм в США набирает невиданные ранее обороты. Недавно в Нью-Йорке был обнаружен храм сатанистов при помощи «внедрения добровольца в эту организацию». В Нью-Йорке уже давно орудует секта сатанистов под названием «Золотой Рассвет», которая похищает людей на улицах города и проводит над ними ритуалы. Поддержку секте также оказывают влиятельные политики.

Verdiktas


Секты сатанистов действительно существуют – в США и по всему миру. Однако «Орден Золотой Зари» в Нью-Йорке – это мистическая и оккультная организация, не занимающаяся «сатанизмом». В американских и других международных источниках информации не сообщается о массовых похищениях людей в Нью-Йорке сатанистскими сектами, хотя подобная информация не могла бы обойти крупные СМИ. Наш вердикт – ложь

Melo detektoriaus komentaras


В посте пользователя Threads к видео утверждается, что «сатанизм в США набирает невиданные ранее обороты». В самом видео рассказывается, что якобы недавно в Нью-Йорке был обнаружен храм сатанистов при помощи «внедрения добровольца в эту организацию». Показано некое место, которое напоминает сатанистский храм, утверждается, что там находится алтарь для жертвоприношений.

Это видео непонятного происхождения было распространено одним и тем же пользователем в Threads, Facebook и Instagram. По имеющимся данным невозможно установить, снято ли видео в Нью-Йорке, и имеет ли оно какое-то отношение к упоминаемой организации «Золотая Заря». В описании к видео утверждается, что в эту организацию были «внедрены» добровольцы, благодаря которым и появилось это видео, а также якобы были установлены связи «влиятельных политиков» с этой организацией.

Скриншот из социальных сетей

Во-первых, ни в видео, ни в комментарии к нему не указывается, кто расследовал эту организацию и «внедрял» туда людей – было ли это расследование властей США или журналистское расследование? Достоверные публикации указывают источник данных, в данном же посте никаких конкретных данных нет.

Во-вторых, автор публикации, вслед за множеством источников в русскоязычном интернете, ошибочно называет «Орден Золотой Зари» сектой сатанистов. То, что называют «сатанизмом» – это целый ряд разнообразных практик и верований, сфокусированных вокруг фигуры Сатаны и порой сознательно отвергающих, и искажающих постулаты христианства. Термин «сатанизм» воспринимается людьми негативно, и может использоваться в теориях заговора, а также пропагандой разных стран для очернения кого-либо. Так, например, российская пропаганда рассказывает, что украинцы – «сатанисты», а некоторые сторонники теорий заговора верят, что «мир хотят захватить сатанисты-глобалисты».

И в видео, и в некоторых других источниках русскоязычного интернета рассказывается, что в Нью-Йорке есть секта сатанистов под названием «Золотая заря». На самом деле, это организация называется «Герметический орден Золотой зари» и является не сатанистской сектой, а одним из современных ответвлений исторического «Герметического ордена Золотой зари». Этот орден был основан в 1887 году в Британии и представлял собой оккультную организацию, практиковавшиую теургию (жертвоприношения, но не человеческие!), магию и алхимию. Организация просуществовала всего 16 лет, однако за время своего существования стала очень популярна. Впоследствии некоторые последователи этих идей создали свои ордена «Золотой зари», включая современных эзотериков и оккультистов в США.

«Герметический орден Золотой зари» – одна из таких организаций. К основанию которой, согласно их сайту, имел отношение Фрэнсис Израэль Регарди – английский оккультист и церемониальный маг, писатель и мануальный терапевт, живший в США. Этот человек также не имел напрямую отношения к сатанизму – он интересовался мистикой и оккультизмом целиком.

Наконец, в видео и в комментариях к нему утверждается, что в Нью-Йорке секта сатанистов «похищает людей прямо с улиц» и проводит с ними ритуалы. Однако нам не удалось найти никаких новостей о подобных случаях или расследованиях американских властей - ни в американских СМИ, ни в других независимых СМИ. Часто признак достоверной публикации – упоминание схожей информации в крупных уважаемых источниках – особенно в мировых СМИ. В данном случае утверждается, что совершен целый ряд преступлений некоей сатанистской секты – о столь ужасной истории СМИ обязательно написали бы.

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