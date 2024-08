Правда ли, что „Ротшильды изобрели тестирование на COVID-19 задолго до пандемии“?

На скриншоте выше из базы данных Google патентов видны все патенты одной серии, зарегистрированные Ричардом Ротшильдом: они все связаны с изначальным патентом – „системой и методом использования, обработки и демонстрации биометрических данных“ (System and method for using, processing, and displaying biometric data). Можно видеть, что у разных патентов, зарегистрированных в разное время, одна и та же дата приоритета – 13 октября 2015 года. Это касается и технологии тестирования на COVID-19.