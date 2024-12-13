Правда ли, что Россию невозможно победить?

Первый – это апелляция к страху у потенциальной аудитории. Тезис о „непобедимости“ России основан на гиперболизации ее военных возможностей и преувеличении угрозы ядерной войны. При этом не предоставляется какой-либо объективный анализ военного потенциала сторон и международных механизмов предотвращения ядерного конфликта. Это создает впечатление, что любые попытки взаимодействия или противостояния с Россией обречены на провал. С одной стороны, такая риторика в целом перекликается с заявлениями Путина о том, что Россию невозможно победить на поле боя, а лишь можно сломать изнутри. Подобные заявления российского руководителя звучали как до начала полномасштабной военной агрессии против Украины, так и уже во время ее. Подобные заявления звучали и от других политиков и ифлюенсеров, вроде президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и близкого к Дональду Трампу американского журналиста Такера Карлсона , которых можно отнести к категории политических союзников России или т.н. „Путинферштееров“. С другой стороны, такой подход блокирует рациональный диалог, навязывая аудитории чувство бессилия и страха, что препятствует объективной оценке ситуации.