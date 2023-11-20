Правда ли, что "российское секретное оружие Алабуга опаснее ядерной бомбы и пугает весь мир"?

Тезисы
В видео, которое по большой части представляет собой пересказ статьи из Daily Star на русском (по утверждению авторов), рассказывается, что система “Алабуга” – это новейшая разработка России, которой нет аналогов нигде в мире. Лишь одним радиомагнитным импульсом это оружие способно вывести из строя “почти всю технику” на сотни метров на земле, под землей и воздухе. Если россияне поставят этот комплекс, “то ни у кого не останется шансов, и придется драться чуть ли не на кулаках”. Как доказательство существования такого сверхмощного оружия приводится инцидент с американским эсминцем Дональд Кук, которому это оружие заглушило всю технику.
Вердикт
Анализируемое видео пересказывает короткую и малодостоверную статью британского таблоида Daily Star еще от 2017 года, в которой в сенсационной манере описывается реально разрабатываемое в России оружие. Однако утверждения, что “Алабуга” мощнее и опаснее ядерной бомбы, неверны, а слова, что “Алабуга” мощнее всех подобных типов вооружения в других странах, пока что не подтверждены. Инцидент с американским эсминцем рассказывается российскими медиа совершенно иначе, чем американскими властями и независимыми международными экспертами и медиа. Наш вердикт – ложь.
Комментарий Детектор лжи
Начнем с того, что британское таблоидное ежедневное издание Daily Star фокусируется на скандальных и провокационных историях из жизни знаменитостей, политиков и членов королевской семьи. Политические новости на сайте издания публикуются рядом с гороскопами, кроссвордами и историями об инопланетных связях и секс-скандалах. Поэтому данное издание не является подходящим источником для получения достоверной военной аналитики.
Статья Daily Star, упоминаемая в анализируемом нами видео, действительно существует. Она была опубликована в сентябре 2017 года (задолго до публикации видео в Facebook и полномасштабной войны России в Украине) и уже ни раз становилась предметом обсуждения в российских и зарубежных медиа. Впрочем, эта статья Daily Star была названа недостоверной и сенсационной даже российским (вполне лояльным российским властям) военно-аналитическим порталом Topwar.ru.
Среди различных медиа периодически активизируется интерес к предполагаемому российскому электромагнитному комплексу “Алабуга”, который должен помогать глушить вражескую технику при помощи электромагнитных импульсов. Однако абсолютно достоверную информацию про это вооружение найти сложно – основная часть публикаций по поводу “Алабуги” в интернете размещена на российских сайтах. Другая часть публикаций – это размышления по поводу этого оружия от западных экспертов и медиа.
Однако из общих описаний комплекса не понятно, является ли “Алабуга” именно оружием типа “ракета” или же это название “комплекса научных исследований, наметивших основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего”.
Одна из немногих повторяющихся в разных источниках деталей про оружейную составляющую “Алабуги” – это то, что составляющие суть оружия глушители должны взрываться на высоте 200–300 метров и выводить из строя электронное оборудование в радиусе 3,5 километров. Однако, даже если это правда, то сравнить такое воздействие с воздействием ядерного оружия сложно. Ядерное оружие имеет несколько видов разрушительного поражения – сама ударная волна от взрыва, затем проникающая радиация (излучение от ядерного взрыва, которое поражает людей и животных напрямую), затем электромагнитный импульс и затем радиоактивное загрязнение (когда радиоактивные вещества оседают на землю из облака, вызванного взрывом). Такое воздействие намного сильнее воздействия таинственной “Алабуги”, если исходить из ее описания. И, кстати, электромагнитное оружие, в отличие от ядерного, не классифицируется как “летальное”.
В видео утверждается, что таинственное российское оружие заглушило всю технику на американском корабле. Российские медиа рассказывали, что в 2014 году в акватории Черного моря российские Су-24, оснащенное комплексом радиоэлектронной борьбы “Хибины”, полностью вывели из строя технику на американском эсминце. Российские медиа также рассказывали, что после инцидента экипаж корабля был “деморализован”, а некоторые моряки подали в отставку. Однако эта история была опровергнута американскими властями, которые заявили, что эсминцу не было нанесено никакого вреда. Также на видео инцидента заметно, что на самом деле на российских Су-24 не видно никаких дополнительных частей, которые могли бы нести в себе оружие, о котором говорят в российских новостях. The New York Times также опровергла версию российской стороны, показав, что изначально история про деморализованный экипаж и полностью заглушенную технику была опубликована на сайте с пародийными новостями, потом опубликована в Facebook как “письмо-признание” американского моряка близкому человеку, а затем уже подхвачена российскими новостями, которые к тому же придумали несуществующее высказывание американского генерала.
Независимые эксперты отмечают, что российская сторона начала распространять сведения о таинственном российском “чудо-оружии” c 2014 года после российского вторжения в Украину. Следующий виток “интереса” к подобным историям пришелся как раз на 2017 год и статью Daily Star. Сейчас история про якобы “мощнейшую” “Алабугу” вновь упоминается в российских СМИ, Telegram-каналах и в зарубежных сенсационных изданиях – что также может быть частью спланированной компании.