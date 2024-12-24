2024.12.24 10:17

Правда ли, что „Россия в будущем может „отозвать“ независимость Литвы“?

 
ru.DELFI.lt
Sausio 13-osios minėjimas Druskininkuose
Sausio 13-osios minėjimas Druskininkuose
ФОТО: Romas Sadauskas-Kvietkevičius

В социальных сетях появились видеоролики, в которых говорится, что „Россия обладает правом отозвать независимость Литвы“. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. И вот, что оказалось.

Teiginiai

“Россия отзывает независимость Прибалтики. Вся Прибалтика вышла из состава СССР незаконно. Беловежские соглашения о роспуске СССР были подписаны с нарушением международного права. Решение Госсовета СССР о признании независимости Литвы является кулуарным и нарушает правовые рамки. Госсовет СССР не был легитимным органом и не имел право согласиться с выходом Литвы из состава СССР. Существует мнение, что элиты стран Балтии хотят вызвать конфликт с Россией на своей территории“, – сообщают авторы видеосюжета.

Verdiktas

Видеосюжет – это частичная цитата из высказываний Евгения Федорова, российского политика, и некоторых российских экспертов, которые пытались доказать, что Российская Федерация может отозвать признание независимости Литвы и, таким образом, вернуть страну в свою сферу влияния. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

Ни Евгений Федоров, ни другие российские политики и эксперты, которые манипулируют фактами, не правы. Достаточно обратиться к новейшей истории начала 90-ых годов прошлого столетия, чтобы понять: во-первых, одиннадцатого марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Во-вторых, шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году, а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. О переговорах Вильнюса и Европейского Союза о вступлении Литвы в Европейской Содружество можно прочитать здесь.

Скриншот из социальных сетей

Здесь нам бы хотелось процитировать Аудронюса Ажубалиса, бывшего главу министерства иностранных дел Литвы: „Было подписано, произошел обмен ратификационными документами (Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия признала нас историческим государством“.

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