Правда ли, что „Россия в будущем может „отозвать“ независимость Литвы“?

Teiginiai
“Россия отзывает независимость Прибалтики. Вся Прибалтика вышла из состава СССР незаконно. Беловежские соглашения о роспуске СССР были подписаны с нарушением международного права. Решение Госсовета СССР о признании независимости Литвы является кулуарным и нарушает правовые рамки. Госсовет СССР не был легитимным органом и не имел право согласиться с выходом Литвы из состава СССР. Существует мнение, что элиты стран Балтии хотят вызвать конфликт с Россией на своей территории“, – сообщают авторы видеосюжета.
Verdiktas
Видеосюжет – это частичная цитата из высказываний Евгения Федорова, российского политика, и некоторых российских экспертов, которые пытались доказать, что Российская Федерация может отозвать признание независимости Литвы и, таким образом, вернуть страну в свою сферу влияния. Наш вердикт – манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Ни Евгений Федоров, ни другие российские политики и эксперты, которые манипулируют фактами, не правы. Достаточно обратиться к новейшей истории начала 90-ых годов прошлого столетия, чтобы понять: во-первых, одиннадцатого марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Во-вторых, шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году, а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. О переговорах Вильнюса и Европейского Союза о вступлении Литвы в Европейской Содружество можно прочитать здесь.
Здесь нам бы хотелось процитировать Аудронюса Ажубалиса, бывшего главу министерства иностранных дел Литвы: „Было подписано, произошел обмен ратификационными документами (Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой – Ред.), зафиксировано в ООН. Все, процесс завершен. Первый фундаментальный пункт договора – обоюдное признание навечно. Что здесь еще важно, в соответствии с Актом от 11 марта, где ясно подчеркивается статус исторического государства Литва, упомянута и оккупация, и 1918 год, и прошлое. Думаю, это фундаментальные вещи. Россия признала нас историческим государством“.
Источники
Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой
О ратификации Договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-литовской государственной границе