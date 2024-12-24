Ни Евгений Федоров, ни другие российские политики и эксперты, которые манипулируют фактами, не правы. Достаточно обратиться к новейшей истории начала 90-ых годов прошлого столетия, чтобы понять: во-первых, одиннадцатого марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Во-вторых, шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году, а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз. О переговорах Вильнюса и Европейского Союза о вступлении Литвы в Европейской Содружество можно прочитать здесь.