Правда ли, что Путин выгнал страны Балтии из БРЭЛЛ, а цены на электричество в Литве, Латвии и Эстонии взлетели до небес?

Также нам хотелось бы напомнить, что Литва настолько интенсивно развивает производство электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ – ред.), что при нормальных условиях в состоянии обеспечить до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. На данный момент в Литве насчитывается более 124 тысяч генерирующих потребителей. В 2023 году доля электричества, полученная благодаря возобновляемым источникам энергии, составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 проц. от общего потребления электроэнергии в стране. Правительство Литвы планирует в течение нескольких лет еще более увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе Литвы. Государственная служба регулирования энергетики в Литве (VERT) сообщает, что цена электрической энергии в стране для потребителей на 2025 год по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора.