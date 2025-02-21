Правда ли, что Путин выгнал страны Балтии из БРЭЛЛ, а цены на электричество в Литве, Латвии и Эстонии взлетели до небес?

Teiginiai
“Биржевые цены на электроэнергию в странах Балтии после выхода из БРЭЛЛ взлетели более чем на сто процентов. Это произошло из-за выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ. При пиковой нагрузке сетей балтийским странам может не хватить электричества. Из-за того, что Россия перекрыла электричество странам Балтии, в них начался хаос,“ – сообщают в видеороликах, распространившихся в социальных сетях.
Verdiktas
Подавляющее большинство пользователей в Литве, заключивших фиксированные договора с поставщиками электроэнергии, не почувствует роста цены электрической энергии. Рост цены обуславливается такими факторами, как сократившаяся из-за отсутствия ветра и морозной погоды генерация электричества на ветряных электростанциях. Также на рост цен на электричество повлияла увеличившаяся потребность в стране в электрической энергии, в результате холодов. По мнению экспертов, благодаря увеличению выработки на ветряных электростанциях, цена электроэнергии должна подешеветь. Наш вердикт: при помощи видеороликов распространяется дезинформация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
„После очень теплого января в середине февраля в регионе наступила суровая зима. На прошлой неделе было зафиксировано самое высокое потребление электроэнергии в году: в 10 утра в прошлый понедельник часовое потребление электроэнергии достигло почти 2150 МВт. Для сравнения, средняя ветровая генерация в январе составила 578 МВт. Этот момент хорошо иллюстрирует тенденцию всей недели: из-за погодных условий у нас была минимальная ветровая генерация и максимальное потребление электроэнергии. Тепловые электростанции, импорт и солнечные электростанции, помогли покрыть высокий спрос“, – объясняют эксперты по энергетике компании Litgrid, оператора литовской системы передачи электроэнергии. Похожего мнения придерживается и профессор Видмантас Янкаускас, эксперт в области энергетики. „Солнце не светит или светит не так сильно, как могло бы, и нет ветра. Обе проблемы возникли одновременно“, – поясняет профессор.
Ему вторит Ренатас Поцюс, председатель Совета Государственной энергетической службы: „Так получилось, что такой холодной погоды у нас не было всю зиму, а последние ночи бьют рекорды холода для этой зимы, поэтому в пиковые периоды потребление электроэнергии значительно возрастает: люди греются электричеством“, – говорит Р. Поцюс. Поврежденная линия (линия энергопередачи Estlink 2 ведет из Эстонии в Финляндию – ред.) также оказывает влияние – страны Балтии не могут полностью импортировать электроэнергию из Скандинавии. „Мы должны ожидать, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников увеличится, а цена на нее снизится. По нашим прогнозам, средняя цена на электроэнергию в феврале может составить около 90-130 евро за мегаватт-час, и, надеюсь, она стабилизируется“, – указал председатель Совета Государственного энергетического управления.
Также нам хотелось бы напомнить, что Литва настолько интенсивно развивает производство электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ – ред.), что при нормальных условиях в состоянии обеспечить до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. На данный момент в Литве насчитывается более 124 тысяч генерирующих потребителей. В 2023 году доля электричества, полученная благодаря возобновляемым источникам энергии, составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 проц. от общего потребления электроэнергии в стране. Правительство Литвы планирует в течение нескольких лет еще более увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе Литвы. Государственная служба регулирования энергетики в Литве (VERT) сообщает, что цена электрической энергии в стране для потребителей на 2025 год по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора.
Источники
Разбор мифов о росте цен на электроэнергию: пока солнце не светит, по-другому не будет
За 2024 году число генерирующих потребителей в Литве увеличилось на 40 процентов
На долю местных электростанций в Литве приходится 75 процентов потребляемой электроэнергии