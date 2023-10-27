Правда ли, что Путин произнес речь на арабском языке?

Данные видео – очевидные фейки, которые несложно создать при помощи современных технологий искусственного интеллекта: имея искомый образец голоса, можно перевести речь на абсолютно другой язык или же искусственно сгенерировать новую речь.

Начнем с очевидного – нет никаких доказательств того, что Владимир Путин знает арабский или говорит на нем – особенно столь хорошо, как на распространяемых видео. Владимир Путин, по собственному признанию , хорошо говорит на немецком (что неудивительно, так как Путин служил в ГДР) и немного на английском.

Видео, где Владимир Путин якобы произносит речь – это очевидный дипфейк, один из многих дипфейков известных людей, гуляющих по интернету. Наш вердикт – ложь.

В TikTok и Youtube распространяются видео, на которых якобы Владимир Путин обращается к мусульманам на арабском языке. На видео присутствует российский президент, слышна речь на арабском, которая действительно напоминает речь Владимира Путина. Судя по движению рта Путина, произносимые звуки действительно соответствуют арабскому языку.

Существуют платные и бесплатные сервисы, которые предоставляют подобные услуги. Так, например, по ссылке можно убедиться в этом, выбрав язык оригинала и желаемый язык, вставив ссылку видео на видеохостинг. При помощи такого сервиса удается перевести речь спикера на арабский, итальянский, хинди и несколько других языков – при этом голос продолжит звучать, как в оригинале видео.

Еще одна особенность речи, сгенерированной искусственным интеллектом – ее гладкость и совершенность акцента. Так, например, обычно в речи настоящего Путина встречаются междометия или покашливания, просто неразборчивые звуки – однако в аудио, сгенерированном искусственным интеллектом, речь звучит быстро и гладко.

Более того, если судить по подобным аудио, Путин говорит с отличным арабским акцентом – что очень маловероятно, даже если бы он знал этот язык.