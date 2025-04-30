2025.04.30 18:05

Правда ли, что психические травмы вызывают рак?

 
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Delfi „Детектор лжи“
Stresas
Stresas
ФОТО: Tero Vesalainen | Shutterstock

Страх услышать диагноз „рак“ толкает многих верить в любые объяснения – особенно в те, что обещают простую причину и лёгкое решение. В социальных сетях набирает популярность теория, что „злокачественные опухоли появляются из-за глубоких непроработанных психических травм“. Мы проверили, что об этом говорит современная онкология, и чем рискует человек, решивший лечить рак, „прорабатывая психологические травмы“ - вместо того, чтобы использовать достижения традиционной медицины.

Teiginiai

Раковые заболевания появляются из-за глубоких непроработанных психологических и эмоциональных травм. Хронический стресс также может привести к появлению онкологических заболеваний.

Verdiktas

Психосоматические факторы могут влиять на общее здоровье, но не являются причиной рака. Успех лечения зависит от ранней диагностики, современных методов терапии и индивидуальных биологических особенностей опухоли, а не только от психического состояния пациента. Наш вердикт – теория о влиянии психосоматических факторов на появление онкологических заболеваний – несостоятельна, не признается научным сообществом и является ничем иным, как опасной мистификацией, которая, если ей слепо следовать, может привести к преждевременному летальному исходу.

Melo detektoriaus komentaras

Поговорим о влиянии психосоматики на раковые заболевания: крупные метаанализы и отчёт NCI показывают: хронический стресс может ухудшать течение существующей опухоли, но прямой связи со заболеваемостью не выявлено или она объясняется сопутствующим курением и алкоголем.

Рак развивается из-за накопления генетических повреждений под действием биологических (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами – ред.), химических и физических канцерогенов, а также наследственных синдромов. Психотерапия, группы поддержки, йога и т. д. улучшают сон, снижают тревожность, переносимость лечения – но не заменяют хирургию, лучевую терапию, химио и иммунотерапию.

Скриншот из социальных сетей

Теорию о том, что „злокачественные опухоли появляются из-за глубоких непроработанных психических травмами“ придумал немецкий врач Рике Геерд Хамер. Идеи Хамера отвергнуты научным сообществом из-за отсутствия доказательной базы, а его лицензия как врача была отозвана в 1986 г. после смерти пациентов, поверивших в его теории и отказавшихся от лечения. Журналистка Криста Федершпиль, которая специализируется в области медицины, оценивает до 500 смертей в результате советов Хамера. Список жертв „Германской новой медицины“, составленный блогером Арибертом Декерсом, включал 149 записей об умерших пациентах.

Известный российский ученый и популяризатор науки Александр Панченко подготовил подробный разбор, почему Хамер заблуждается, а его теория не работает. С еще одним разбором заблуждений Хамера, на этот раз со стороны известного западного врача, ознакомиться можно здесь. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.

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