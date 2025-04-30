Правда ли, что психические травмы вызывают рак?

Психосоматические факторы могут влиять на общее здоровье, но не являются причиной рака. Успех лечения зависит от ранней диагностики, современных методов терапии и индивидуальных биологических особенностей опухоли, а не только от психического состояния пациента. Наш вердикт – теория о влиянии психосоматических факторов на появление онкологических заболеваний – несостоятельна, не признается научным сообществом и является ничем иным, как опасной мистификацией, которая, если ей слепо следовать, может привести к преждевременному летальному исходу.