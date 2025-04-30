Правда ли, что психические травмы вызывают рак?

Teiginiai
Раковые заболевания появляются из-за глубоких непроработанных психологических и эмоциональных травм. Хронический стресс также может привести к появлению онкологических заболеваний.
Verdiktas
Психосоматические факторы могут влиять на общее здоровье, но не являются причиной рака. Успех лечения зависит от ранней диагностики, современных методов терапии и индивидуальных биологических особенностей опухоли, а не только от психического состояния пациента. Наш вердикт – теория о влиянии психосоматических факторов на появление онкологических заболеваний – несостоятельна, не признается научным сообществом и является ничем иным, как опасной мистификацией, которая, если ей слепо следовать, может привести к преждевременному летальному исходу.
Melo detektoriaus komentaras
Поговорим о влиянии психосоматики на раковые заболевания: крупные метаанализы и отчёт NCI показывают: хронический стресс может ухудшать течение существующей опухоли, но прямой связи со заболеваемостью не выявлено или она объясняется сопутствующим курением и алкоголем.
Рак развивается из-за накопления генетических повреждений под действием биологических (инфекции, вызываемые некоторыми вирусами, бактериями или паразитами – ред.), химических и физических канцерогенов, а также наследственных синдромов. Психотерапия, группы поддержки, йога и т. д. улучшают сон, снижают тревожность, переносимость лечения – но не заменяют хирургию, лучевую терапию, химио и иммунотерапию.
Теорию о том, что „злокачественные опухоли появляются из-за глубоких непроработанных психических травмами“ придумал немецкий врач Рике Геерд Хамер. Идеи Хамера отвергнуты научным сообществом из-за отсутствия доказательной базы, а его лицензия как врача была отозвана в 1986 г. после смерти пациентов, поверивших в его теории и отказавшихся от лечения. Журналистка Криста Федершпиль, которая специализируется в области медицины, оценивает до 500 смертей в результате советов Хамера. Список жертв „Германской новой медицины“, составленный блогером Арибертом Декерсом, включал 149 записей об умерших пациентах.
Известный российский ученый и популяризатор науки Александр Панченко подготовил подробный разбор, почему Хамер заблуждается, а его теория не работает. С еще одним разбором заблуждений Хамера, на этот раз со стороны известного западного врача, ознакомиться можно здесь. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака.
Источники
Депрессия, тревожность и риск рака: метаанализ данных отдельных участников
„Железное правило рака“: опасное шарлатанство в борьбе с раком, именуемое Немецкой новой медициной“
Германская Новая Медицина: Еврейский заговор против человечества!
Все болезни от нервов: что не так с Германской Новой Медициной
Всемирная Организация Здравоохранения: причины которые вызывают рак