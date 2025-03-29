2025.03.29 13:45

Правда ли, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“?

 
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Delfi „Детектор лжи“
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė
Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) Karaliaus Mindaugo šaulių 10-oji rinktinė
ФОТО: Jonas Balčiūnas | Elta

Один из российских пропагандистских информационных каналов опубликовал текст, в котором объявляет, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“. Таким формированием, по мнению автора текста, является Союз стрелков Литвы. На самом же деле текст, распространенный российским СМИ, является ничем иным, как самой настоящей дезинформацией и манипуляцией.

Teiginiai

1) Цель Союза стрелков в Литве, Кайтселийта в Эстонии и Земессардзе в Латвии – „не столько прививать населению навыки гражданской обороны, сколько выполнять задачи поддержки органов правопорядка, охраны края и самоуправления“.

2) Правительства стран Балтии рассчитывают на „военизированных добровольцев выглядит оправданным не только потому, что регулярная армия по природе своей обычно крайне неохотно участвует в усмирении бунтующих сограждан. Члены вышеперечисленных организаций в большинстве своем – махровые националисты“.

Verdiktas

Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в отличии от авторитарной России и Беларуси являются демократическими государствами, власть в которых меняется в результате выборов (парламентских, президентских и в Европарламент– ред.), в которых участвуют граждане этих стран. Поэтому утверждение о том, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“ – ничто иное, как манипуляция. Текст содержит неточности, эмоциональные ярлыки и некорректные аналогии. Автор текста манипулирует фактами и демонстрирует чрезвычайно ограниченное знание того, чем являются организации, которые в странах Балтии занимаются гражданской обороной и какие цели эти организации преследуют. Члены Союза стрелков Литвы – обычные патриотично настроенные граждане, а не националисты или ультранационалисты. Официальная позиция Союза стрелков Литвы – непримиримость к экстремизму и ориентация на защиту конституционного строя. Ни в законах, ни в уставе нет никаких намёков на поддержку радикальных идеологий – напротив, декларируется приверженность демократическим ценностям и конституции Литвы.​ Наш – вердикт манипуляция и дезинформация.

Melo detektoriaus komentaras

Поэтому утверждение о том, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“ – ничто иное, как манипуляция.

Руководство Союза стрелков в Литве назначается правительством: согласно последним поправкам, командир Союза стрелков утверждается не министром, а самим правительством по рекомендации премьер-министра​. Министерство обороны сохраняет определённые функции надзора – например, Генеральный инспекторат Минобороны может проверять военную подготовку стрелков и дисциплину, а командир Союза обязан предоставлять Министерству и парламентскому комитету отчёты о деятельности​. В целом, Союз стрелков в Литве является государственной поддерживаемой организацией, формально подотчётной правительству Литвы​, и интегрированной в систему национальной обороны страны.

Скриншот из социальных сетей

Союз стрелков, согласно закону, может оказывать помощь армии, полиции, Службе охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (далее – Служба охраны государственной границы), другим субъектам системы кризисного управления и гражданской обороны, а также образовательным учреждениям. Цели и задачи Союза стрелков Литвы, которые регламентируются законом не ставят перед собой ничего, что им пытаются приписать авторы текста опубликованного на российском информационном портале.

Цели Союза стрелков: „укрепление национальной безопасности Литовской Республики путем мобилизации граждан Литовской Республики для активного содействия укреплению обороноспособности государства, его устойчивости, сдерживанию потенциального агрессора, выполнению жизненно важных функций государства, гражданскому, патриотическому и национальному воспитанию общества, подготовка граждан Литовской Республики к безоружному гражданскому сопротивлению в мирное время, воспитание уверенных в себе, творческих, мотивированных, дисциплинированных граждан Литовской Республики, готовых к защите Родины и оказанию помощи другим в случае чрезвычайной ситуации“.

В итоге: Члены Союза стрелков Литвы – обычные патриотично настроенные граждане, а не националисты или ультранационалисты. Официальная позиция Союза стрелков Литвы – непримиримость к экстремизму и ориентация на защиту конституционного строя. Ни в законах, ни в уставе нет никаких намёков на поддержку радикальных идеологий – напротив, декларируется приверженность демократическим ценностям и конституции Литвы.

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