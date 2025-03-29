Teiginiai
1) Цель Союза стрелков в Литве, Кайтселийта в Эстонии и Земессардзе в Латвии – „не столько прививать населению навыки гражданской обороны, сколько выполнять задачи поддержки органов правопорядка, охраны края и самоуправления“.
2) Правительства стран Балтии рассчитывают на „военизированных добровольцев выглядит оправданным не только потому, что регулярная армия по природе своей обычно крайне неохотно участвует в усмирении бунтующих сограждан. Члены вышеперечисленных организаций в большинстве своем – махровые националисты“.
Verdiktas
Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в отличии от авторитарной России и Беларуси являются демократическими государствами, власть в которых меняется в результате выборов (парламентских, президентских и в Европарламент– ред.), в которых участвуют граждане этих стран. Поэтому утверждение о том, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“ – ничто иное, как манипуляция. Текст содержит неточности, эмоциональные ярлыки и некорректные аналогии. Автор текста манипулирует фактами и демонстрирует чрезвычайно ограниченное знание того, чем являются организации, которые в странах Балтии занимаются гражданской обороной и какие цели эти организации преследуют. Члены Союза стрелков Литвы – обычные патриотично настроенные граждане, а не националисты или ультранационалисты. Официальная позиция Союза стрелков Литвы – непримиримость к экстремизму и ориентация на защиту конституционного строя. Ни в законах, ни в уставе нет никаких намёков на поддержку радикальных идеологий – напротив, декларируется приверженность демократическим ценностям и конституции Литвы. Наш – вердикт манипуляция и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Поэтому утверждение о том, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“ – ничто иное, как манипуляция.
Руководство Союза стрелков в Литве назначается правительством: согласно последним поправкам, командир Союза стрелков утверждается не министром, а самим правительством по рекомендации премьер-министра. Министерство обороны сохраняет определённые функции надзора – например, Генеральный инспекторат Минобороны может проверять военную подготовку стрелков и дисциплину, а командир Союза обязан предоставлять Министерству и парламентскому комитету отчёты о деятельности. В целом, Союз стрелков в Литве является государственной поддерживаемой организацией, формально подотчётной правительству Литвы, и интегрированной в систему национальной обороны страны.
Союз стрелков, согласно закону, может оказывать помощь армии, полиции, Службе охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литовской Республики (далее – Служба охраны государственной границы), другим субъектам системы кризисного управления и гражданской обороны, а также образовательным учреждениям. Цели и задачи Союза стрелков Литвы, которые регламентируются законом не ставят перед собой ничего, что им пытаются приписать авторы текста опубликованного на российском информационном портале.
Цели Союза стрелков: „укрепление национальной безопасности Литовской Республики путем мобилизации граждан Литовской Республики для активного содействия укреплению обороноспособности государства, его устойчивости, сдерживанию потенциального агрессора, выполнению жизненно важных функций государства, гражданскому, патриотическому и национальному воспитанию общества, подготовка граждан Литовской Республики к безоружному гражданскому сопротивлению в мирное время, воспитание уверенных в себе, творческих, мотивированных, дисциплинированных граждан Литовской Республики, готовых к защите Родины и оказанию помощи другим в случае чрезвычайной ситуации“.
В итоге: Члены Союза стрелков Литвы – обычные патриотично настроенные граждане, а не националисты или ультранационалисты. Официальная позиция Союза стрелков Литвы – непримиримость к экстремизму и ориентация на защиту конституционного строя. Ни в законах, ни в уставе нет никаких намёков на поддержку радикальных идеологий – напротив, декларируется приверженность демократическим ценностям и конституции Литвы.