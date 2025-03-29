Страны Балтии (Литва, Латвия и Эстония) в отличии от авторитарной России и Беларуси являются демократическими государствами, власть в которых меняется в результате выборов (парламентских, президентских и в Европарламент– ред.), в которых участвуют граждане этих стран. Поэтому утверждение о том, что „прибалтийские элиты опираются на штыки военизированных формирований“ – ничто иное, как манипуляция. Текст содержит неточности, эмоциональные ярлыки и некорректные аналогии. Автор текста манипулирует фактами и демонстрирует чрезвычайно ограниченное знание того, чем являются организации, которые в странах Балтии занимаются гражданской обороной и какие цели эти организации преследуют. Члены Союза стрелков Литвы – обычные патриотично настроенные граждане, а не националисты или ультранационалисты. Официальная позиция Союза стрелков Литвы – непримиримость к экстремизму и ориентация на защиту конституционного строя. Ни в законах, ни в уставе нет никаких намёков на поддержку радикальных идеологий – напротив, декларируется приверженность демократическим ценностям и конституции Литвы.​ Наш – вердикт манипуляция и дезинформация.