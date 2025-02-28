Правда ли, что при помощи прививок новорожденным младенцам переписывается их генетические код?

В социальных сетях появился видеоролик, в котором говорится, что прививки, которые получают дети, делаются не для защиты здоровья от смертельно опасных болезней, а для того, чтобы переписать генетический код человека. Мы решили выяснить, могут ли вакцины изменить генетический код. И вот, что оказалось.