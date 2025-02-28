Правда ли, что при помощи прививок новорожденным младенцам переписывается их генетические код?

Teiginiai
“С первого января 2025 года на законодательном уровне будет закреплено, что младенцы до 18 месяцев должны будут получить 15 прививок. Точнее пятнадцать разных генетических программ. Похоже, что планируется глобальная, специальная программа по замене человеческого генетического кода непонятным материалом“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Во-первых, вакцины не являются генетическими программами для изменения ДНК людей. Во-вторых, теория о „замене генетического кода“ – это ничто иное, как конспирологический миф, основанный на непонимании биологии и технологий вакцинации без каких-либо научных на то оснований. Наш вердикт – мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Традиционные вакцины (живые, инактивированные, субъединичные) не взаимодействуют с ДНК человека. Они содержат антигены или ослабленные патогены, которые тренируют иммунитет. мРНК-вакцины от COVID-19 (например, Pfizer, Moderna) не изменяют и не могут изменить генетический код. мРНК не проникает в ядро клетки, где находится ДНК и разрушается после синтеза белка-шипа вируса. Со списком болезней, которые предотвращают вакцины, можно ознакомиться здесь, а здесь ознакомиться с информацией о вакцинации детей.
Генная терапия (исправление дефектных генов) существует, но не имеет отношения к вакцинации и применяется только для лечения тяжелых наследственных заболеваний. Конспирологические теории о „перекодировании ДНК через вакцины“ не имеют научных оснований. Такие заявления часто распространяются без доказательств, игнорируя базовые принципы молекулярной биологии. Разработка вакцин регулируется международными стандартами (ВОЗ, FDA, EMA). Их состав и механизм действия открыты для изучения.
Источники
Вопросы и ответы для будущих, новых и будущих родителей о вакцинации