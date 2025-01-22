Правда ли, что президент США Трамп принял решение исключить Литву, Латвию и Эстонию из НАТО?

В заключение нам бы хотелось обратить внимание наших читателей на слова авторов видео о том, что „выход республик Прибалтики из состава СССР был вопиющим и безграмотным“. Это очередной любимый нарратив российской пропаганды, которая таким образом пытается доказать нелегитимность выхода стран Балтии из состава СССР, их принадлежность и подвластность нынешней Российской Федерации. Однако факты таковы, что одиннадцатого марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Во-вторых, шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году, а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз.