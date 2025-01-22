Правда ли, что президент США Трамп принял решение исключить Литву, Латвию и Эстонию из НАТО?

Teiginiai
“Дональд Трамп жестко сдал прибалтов и их выгнали с позором из НАТО. США готовы отказаться от своих сателлитов – бывших советских республик. В конечном счете это может привести к исключению Литвы, Латвии и Эстонии из НАТО. Выход республик Прибалтики из состава СССР был вопиющим и безграмотным. Литва, Латвия и Эстония в 1940 году вступили в состав СССР согласно нормам народного волеизъявления“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Содержимое видеоролика является частичным пересказом российской пропаганды и мнений публицистов о Литве, Латвии и Эстонии. Создатели видео сознательно манипулируют фактами и занимаются переписыванием истории в угоду официальному мнению Кремля. Дональд Трамп не „выгонял“ страны Балтии из НАТО и не обладает правами исключить Литву, Латвию и Эстонию из состава Североатлантического Альянса. Выход стран Балтии из состава СССР не был ни вопиющим, ни безграмотным. Балтийское государства вышли из состава Советского Союза соблюдая все правовые нормы. Заявление, что Литва, Латвия и Эстония в 1940 году вступили в состав СССР согласно нормам народного волеизъявления – самая настоящая манипуляция фактами. Все три балтийские страны в 1940 году подверглись беспрецедентному давлению со стороны Советского Союза и были насильственно оккупировано и аннексированы. Наш вердикт – в видеоролике озвучивается ложь и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
В видеоролике озвучиваются несколько нарративов российской пропаганды о Литве, якобы „добровольном“ присоединении Литвы, Латвии и Эстонии к Советскому Союзу в 1940 году, Североатлантическом Альянсе и Дональде Трампе, президенте Соединённых Штатов Америки. Наш вердикт – авторы видеоролика манипулируют фактами, пытаются навязать зрителям пропагандистскую точку зрения Кремля на исторические события.
Для начала нам бы хотелось поговорить о том, что „Литва, Латвия и Эстония в 1940 году вступили в состав СССР согласно нормам народного волеизъявления“. На самом деле страны Балтии вошли в состав СССР не по своей воле, а после того, как в 1939 году СССР и нацистская Германия подписали Пакт Молотова-Риббентропа, включавший секретные протоколы о разделении сфер влияния в Восточной Европе. Согласно этим договоренностям, балтийские государства попадали в сферу влияния СССР. Советский Союз начал оказывать давление на Литву, Латвию и Эстонию, требуя размещения военных баз на их территории. Отметим, что даже Съезд народных депутатов СССР в конце 1980-х годов признал (24 декабря 1989 года признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания – ред.), что секретные протоколы были подписаны в нарушение юридических норм, поскольку покушались на суверенитет и независимость третьих стран.
В 1940 году под угрозой применения силы правительства стран были вынуждены пойти на уступки. После ввода дополнительных советских войск „новые правительства“, сформированные под контролем Москвы, организовали фиктивные выборы, результаты которых были заранее предопределены. Затем эти марионеточные власти обратились к СССР с просьбой о включении своих стран в состав Союза. Это „добровольное присоединение“ по сути было нарушением международного права и суверенитета балтийских государств.
Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения прибалтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение (в состав страны) и аннексию. В 1960 году Консультативная ассамблея Совета Европы признала, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР было актом оккупации. В 2019 году Европарламент одобрил резолюцию, которая осуждает „сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы“ и призывает Россию не обелять преступления, совершенные советским режимом.
Аннексия и оккупация стран Балтии сопровождалась невиданными до сих пор репрессиями и террором. Из Литвы было депортировано от 130 тыс. до 300 тысяч человек (включая более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов – ред.).
Мнение авторов видеоролика о действиях Трампа, о настоящем или будущем исключении стран Балтии из НАТО – полная выдумка, которая однако по все видимости отражает скрытые чаяния Кремля. Авторы видеоклипа полностью игнорирую информацию о том, чтобы принять или исключить страну из Североатлантического Альянса, требуется консенсус, то есть согласие всех стран, входящих в Альянс. В основном договоре НАТО, известном как Вашингтонский договор 1949 года, отсутствуют положения, предусматривающие процедуру исключения государства-члена из Альянса. Впрочем, ни официальный профиль Дональда Трампа в сети Х (бывший Твиттер – ред.), ни официальный сайт Белого дома не содержат информации о том, что Трамп либо уже выгнал, либо намеревается изгнать страны Балтии из НАТО. Такая информация отсутствует и на сайте Альянса НАТО.
В заключение нам бы хотелось обратить внимание наших читателей на слова авторов видео о том, что „выход республик Прибалтики из состава СССР был вопиющим и безграмотным“. Это очередной любимый нарратив российской пропаганды, которая таким образом пытается доказать нелегитимность выхода стран Балтии из состава СССР, их принадлежность и подвластность нынешней Российской Федерации. Однако факты таковы, что одиннадцатого марта 1990 года Верховный Совет ЛССР издал закон о переименовании государства в Литовскую Республику и провозгласил акт о восстановлении независимости Литвы. Во-вторых, шестого сентября 1991 года Государственный Совет СССР под председательством Михаила Горбачева признал независимость Литвы. Российская Федерация договор с Литвой заключила в 1997 году, а затем его ратифицировала в 2003 году. Литва была первой союзной республикой, провозгласившей независимость, приняв Акт о восстановлении независимости 11 марта 1990 года. Стоит отметить, что в случае проблем с правовым статусом перед Литвой были бы закрыты двери для вступления в Европейский Союз и Североатлантический Альянс (НАТО). В 2004 году страна вступила в НАТО и Евросоюз.
Источники
Официальный профиль Дональда Трампа в сети Х (бывший Твиттер – ред.)
Депортации гражданского населения Литвы Официальный сайт Белого дома
Договор об основах межгосударственных отношений между Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой
О ратификации Договора между Российской Федерацией и Литовской Республикой о российско-литовской государственной границе