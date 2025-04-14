“В интервью с Опи и Энтони на Sirius XM, Трамп заклеймил прививки от гриппа, как „совершенно неэффективные“ и заявил, что он никогда не делал их ни разу: „я никогда не делал их. И до сих пор я никогда не болел гриппом. Мне не нравится идея делать инъекции вредных вещей в ваше тело. И это в основном то, что они делают. И это вакцина (последняя вакцина против гриппа) не была очень эффективной с самого начала. У меня есть друзья, которые с религиозной упрямостью получают прививку от гриппа, а затем они заболевают гриппом. Вы знаете, что меня убеждает? Я видел множество сообщений о том, что последняя вакцина от гриппа практически полностью неэффективна“. Трамп прав – прививки против гриппа являются самым большим медицинским мошенничеством в истории. Они полны „вредных вещей“, включая формальдегид и ртуть – два мощных нейротоксина – и даже индустрия вакцин признает – лабораторные тесты доказывают, что популярный „джеб“ не работает“, – сообщают авторы текста.