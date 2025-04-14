Правда ли, что президент США Дональд Трамп заявил, будто „прививки против гриппа являются самым большим медицинским мошенничеством в истории“?

Teiginiai
“В интервью с Опи и Энтони на Sirius XM, Трамп заклеймил прививки от гриппа, как „совершенно неэффективные“ и заявил, что он никогда не делал их ни разу: „я никогда не делал их. И до сих пор я никогда не болел гриппом. Мне не нравится идея делать инъекции вредных вещей в ваше тело. И это в основном то, что они делают. И это вакцина (последняя вакцина против гриппа) не была очень эффективной с самого начала. У меня есть друзья, которые с религиозной упрямостью получают прививку от гриппа, а затем они заболевают гриппом. Вы знаете, что меня убеждает? Я видел множество сообщений о том, что последняя вакцина от гриппа практически полностью неэффективна“. Трамп прав – прививки против гриппа являются самым большим медицинским мошенничеством в истории. Они полны „вредных вещей“, включая формальдегид и ртуть – два мощных нейротоксина – и даже индустрия вакцин признает – лабораторные тесты доказывают, что популярный „джеб“ не работает“, – сообщают авторы текста.
Verdiktas
Интервью, в котором Дональд Трамп якобы клеймит вакцины, вышло в эфир в октябре 2015 года. В своем интервью Трамп нигде не сказал что прививки – это обман и мошенничество, также Трамп ничего не говорил что вакцины содержат „вредные вещи“. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Интервью, которое у Дональда Трампа взяли Джим Нортон и Грегг Хьюз, вышло в эфир на радио Opie осенью 2015 года. В своем интервью Трамп он утверждает, что никогда не делал прививку от гриппа и при этом сам никогда не болел, тогда как несколько его друзей, которые сделали прививку, заболели. Особо нам бы хотелось обратить внимание, на то, что Трамп нигде не говорит, будто прививки – это обман. Он просто утверждает, что вакцина не даёт 100% защиты, и это правда. Кроме того, в разговоре не упоминалось „мошенничество с вакцинами“. Трамп также не говорил о том, что: „прививки полны „вредных вещей“, включая формальдегид и ртуть – два мощных нейротоксина – и даже индустрия вакцин признает – лабораторные тесты доказывают, что популярный „джеб“ не работает“. Трамп не упоминал и о „Большой фарме“ и не обвинял медицинские корпорации в „махинациях ради огромной прибыли на уязвимостях людей“.
Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США эффективность вакцин от гриппа в период с октября 2024 года – по февраль 2025 года среди детей и подростков составила 32 проц., 59 проц. и 60 проц. в амбулаторных условиях и 63 проц. и 78 проц. в отношении госпитализации, связанной с гриппом. Среди взрослых эффективность вакцин составила 36 проц. и 54 проц. в амбулаторных условиях и 41 проц. и 55 проц. в отношении госпитализации, связанной с гриппом. Дополнительно с научными исследованиями об эффективности прививок от гриппа можно ознакомиться здесь и здесь, а здесь прочитать о мифах, которые окружают вакцины от гриппа.
Спекуляции о тяжелых металлах в составе вакцин возникают из-за того, что в вакцинах иногда используют адъюванты, и среди них есть адъюванты алюминия и тиомерсал (ртутное соединение). Тиомерсал – это добавка к вакцинам, которую используют в некоторых вакцинах для предотвращения роста в них микробов (таких, как бактерии и грибки). Если в вакцинах растут микробы, они могут вызвать болезнь или даже смерть. Тиомерсал в США и Европе он был исключен из вакцин для детей младше 6 лет еще в начале 2000-х годов. Тем не менее дозы ртути в вакцинах с тиомерсалом были минимальны и безопасны даже для младенцев. Современные вакцины для детей либо не содержат тиомерсал, либо включают его в микроскопических количествах.
В составе некоторых вакцин присутствует формальдегид. Согласно информации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, исследования показали, что у новорожденных со средним весом 2,5 – 3,2 килограмма количество формальдегида в их организме в 50-70 раз превышает максимальное количество, которое они могут получить от однократной дозы вакцины или от вакцин, вводимых с течением времени. Подробно с разбором мифа о вреде формальдегида в вакцинах можно ознакомиться в материале наших коллег из Reuters.
Источники
Промежуточные оценки эффективности вакцин против сезонного гриппа на 2024-2025 годы, США, октябрь 2024 - февраль 2025 гг.
Вирусы и вакцины против гриппа: роль исследований эффективности вакцин для оценки преимуществ вакцин против гриппа
Всемирная Организация Здравоохранения – пять мифов о вакцинах против гриппа