Для того, чтобы выяснить, о чем на самом деле говорил Гитанас Науседа, президент Литвы достаточно прочитать его заявление опубликованное в социальной сети X (Twitter - ред.).“Что будет дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису, - еще одна неприемлемая попытка переписать историю. Несмотря на то, что те жители Малой Литвы, которая сегодня является частью так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Караляучюс (Karaliaučius – лит. название Кёнигсберга – ред.) никогда не станет Калининградом!“ – заявил Гитанас Науседа, президент Литвы в социальной сети X (Twitter - ред.). Заявление главы Литвы связано с тем, что российская сторона приняла решение переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса (1714-1780) в поселке Чистые Пруды Калининградской области в Литературный музей в поселке Чистые Пруды. Более чем очевидно, что президент Литвы не выступал с претензиями на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а желал подчеркнуть то, что, по его мнению, неприемлемо пытаться уничтожить следы присутствия литовской культуры на территории Малой Литвы, региона Восточной Пруссии (нынешней Калининградской области – ред.). В российских средствах массовой информации в начале двухтысячных годов появлялись материалы, которые подтверждали депортацию и геноцид немецкого населения Восточной Пруссии, территории, по результатам конференции в Потсдаме перешедшую к СССР. В одной из таких публикаций можно найти информацию, что „в ходе различных спецопераций НКВД-МВД-МГБ пострадали около 1 млн немцев, более 200 тыс. погибли, среди немецкого населения отмечались случаи людоедства“. Согласно данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, к 1944 году в Малой Литве проживало 2,6 миллиона человек, но за последнюю половину Второй мировой войны население сократилось более чем в 4 раза. Значительной части населения удалось бежать, но более 300 000 мирных жителей (в том числе около 130 000 литовского происхождения) были зверски убиты. К концу 1945 года в Кенигсбергской земле осталось лишь около 160 000 коренных жителей.