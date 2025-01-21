Правда ли, что президент Литвы озвучил территориальные претензии к России на Калининград?

Teiginiai
“Литва предъявляет территориальные претензии на Калининград, об этом прямо заявил Гитанас Науседа, президент Литвы“, – цитируют позицию Кремля российские средства массовой информации.
Verdiktas
Гитанас Науседа, президент Литвы, не говорил того, что ему приписывают российские политики и средства массовой информации. А именно, не выдвигал территориальных претензий ни на Калининград, ни на Калининградскую область. Кремль в очередной раз обращается к своему нарративу о том, что Литва якобы претендует на Калининградскую область. Таким образом, Москва пытается оправдать не только свою агрессивную политику по отношению к Литве, но и войну в Украине, а также запугать официальный Вильнюс. Наш вердикт – манипуляция фактами и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Для того, чтобы выяснить, о чем на самом деле говорил Гитанас Науседа, президент Литвы достаточно прочитать его заявление опубликованное в социальной сети X (Twitter - ред.).“Что будет дальше? Сжигание книг? Решение России переименовать музей, посвященный классику литовской литературы Кристионасу Донелайтису, - еще одна неприемлемая попытка переписать историю. Несмотря на то, что те жители Малой Литвы, которая сегодня является частью так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние признаки литовской культуры должны быть сохранены. Как бы ни старалась Россия, Караляучюс (Karaliaučius – лит. название Кёнигсберга – ред.) никогда не станет Калининградом!“ – заявил Гитанас Науседа, президент Литвы в социальной сети X (Twitter - ред.). Заявление главы Литвы связано с тем, что российская сторона приняла решение переименовать музей литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса (1714-1780) в поселке Чистые Пруды Калининградской области в Литературный музей в поселке Чистые Пруды. Более чем очевидно, что президент Литвы не выступал с претензиями на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, а желал подчеркнуть то, что, по его мнению, неприемлемо пытаться уничтожить следы присутствия литовской культуры на территории Малой Литвы, региона Восточной Пруссии (нынешней Калининградской области – ред.). В российских средствах массовой информации в начале двухтысячных годов появлялись материалы, которые подтверждали депортацию и геноцид немецкого населения Восточной Пруссии, территории, по результатам конференции в Потсдаме перешедшую к СССР. В одной из таких публикаций можно найти информацию, что „в ходе различных спецопераций НКВД-МВД-МГБ пострадали около 1 млн немцев, более 200 тыс. погибли, среди немецкого населения отмечались случаи людоедства“. Согласно данным Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, к 1944 году в Малой Литве проживало 2,6 миллиона человек, но за последнюю половину Второй мировой войны население сократилось более чем в 4 раза. Значительной части населения удалось бежать, но более 300 000 мирных жителей (в том числе около 130 000 литовского происхождения) были зверски убиты. К концу 1945 года в Кенигсбергской земле осталось лишь около 160 000 коренных жителей.
Совершая дипломатический демарш и критикуя слова президента Литвы, Кремль в очередной раз обращается к своему нарративу о том, что Литва якобы претендует на Калининградскую область. Таким образом Москва пытается оправдать не только свою агрессивную политику по отношению к Литве, но и войну в Украине, а также запугать официальный Вильнюс. Отметим, что Вильнюс не посягал и не посягает на территориальную целостность Российской Федерации, а единственный агрессор в отношении соседних государств – это Кремль. Литва в отличие от Российской Федерации твердо придерживается положений Хельсинского Заключительного Акта 1975 г. и не предпринимает никаких агрессивных действий против своих соседей. Министерство иностранных дел Литвы неоднократно подчеркивало, что страна не выдвигает претензий к статусу Калининградской области Российской Федерации.
Источники
Заявление Гитанаса Науседы, президента Литвы о переименовании в Калининграде музея имени Кристионаса Донелайтиса
Исход и геноцид населения Малой Литвы во время Второй мировой войны
Историческая оценка событий в Восточной Пруссии в конце 1944-1945 гг.
МИД: Литва не ставит вопросов о статусе Калининградской области России