Правда ли, что "правительство Канады уже предупредило своих граждан о новой смертельной пандемии"?

Teiginiai
„Канадское правительство в лице Канадского центра охраны труда и техники безопасности выпустило предупреждение гражданам, призывающее готовиться к гипотетическому новому вирусу, который может привести к перебоям в поставках продуктов питания и топлива,“ – гласит пост, опубликованный в социальных сетях.
Verdiktas
Специализированное госучреждение в Канаде не предупреждало всех граждан о конкретной новой пандемии, типа COVID-19, а лишь выпустило пособие для бизнесов и предприятий о том, как справляться с возможной пандемией, если она вдруг случится. Наш вердикт – манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Пользовательница Facebook опубликовала пост о якобы предупреждении о новой пандемии, прикрепив к посту лого Канадского центра охраны труда и техники безопасности. Публикация намекает на то, что существует некий глобальный заговор по распространению пандемий для контроля населения.
Поиск информации по данному вопросу показал, что данное утверждение, скорее всего, основано на опубликованной несколько дней назад статье в британском таблоиде Daily Mail. В статье пересказывается содержание второго издания „Справочника по плану обеспечения непрерывности бизнеса при вспышках гриппа и инфекционных заболеваний“. По сути, даже в статье в Daily Mail не утверждается, что канадское правительство „предсказало“ пандемию, однако акцентируется внимание на „гипотетическом вирусе“.
Однако cправочник не предсказывает конкретной новой пандемии. Основываясь на данных предыдущей пандемии коронавируса, справочник описывает, как бизнес или предприятие могут продолжить функционировать во время или после какой-либо чрезвычайной ситуации, связанной с инфекционными заболеваниями. В одной из фраз уточняется, что невозможно точно рассчитать, скольких людей затронет новый возможный глобальный вирус и какой будет новая пандемия. Подробнее как о происхождении конспирологических теорий в целом, так и теории глобального заговора элит (новый мировой порядок – ред.) можно узнать здесь. А, здесь можно прочитать о том, как распознать и определить, что мы имеем дело с конспирологической теорией.
Источники
Daily Mail: Canadian government warns country to prepare for new virus far worse than COVID
Canadian Centre for Occupational Health and Safety: Flu and Infectious Disease Outbreaks Business Continuity Plan
Конспирологические теории – что это такое и почему они пользуются популярностью