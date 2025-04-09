Правда ли, что правительства и корпорации заинтересованы в том, чтобы люди продолжали болеть аутизмом?

О факторах, которые повышают риск заболевания аутизмом, можно узнать здесь и здесь. Аутизм, как правило, передается по наследству, метаанализ исследований близнецов утверждает, что от 60 до 90% риска аутизма исходит от генома родителей. Если у родителей есть ребенок с аутизмом, значит, у них больше шансов родить еще одного ребенка с аутизмом. У других членов семьи, если они решат завести детей, также больше шансов на то, что ребенок родиться с аутизмом. Также ученые придерживаются мнения, что на возможное появление аутизма у ребенка могут повлиять такие факторы, как пожилой возраст родителей на момент зачатия, пренатальное воздействие загрязненного воздуха или некоторых пестицидов, ожирение матери, диабет или нарушения иммунной системы, крайняя недоношенность или очень низкая масса тела при рождении либо любые трудности при родах, приводящие к периодам кислородного голодания мозга ребенка.