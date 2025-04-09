Правда ли, что правительства и корпорации заинтересованы в том, чтобы люди продолжали болеть аутизмом?

Teiginiai
1) До 1980-х диагноз аутизма был редкостью, резкий рост начался в конце XX века;
2) Британский врач Эндрю Уэйкфилд опубликовал исследования, в котором утверждал, что прививки MMR, корь, краснуха могут вызывать расстройства аутистического спектра. Позже его работу дискредитировали, а сам Уэйкфилд лишился лицензии;
3) Активно ведутся генетические исследования аутизма – это может означать, что кто-то намеренно изменяет ДНК человека;
4) В 2023 году ОАЭ анонсировали строительство города, адаптированного для людей с аутизмом. Это вызывает подозрения, что в будущем аутистов будет много, и такие города потребуются, что их в них изолировать;
5) Аутизм может быть не болезнью, а новым этапом спроектированной эволюции – адаптацией человечества к цифровому миру;
6) Илону Маску официально поставлен диагноз – синдром Аспергера;
7) Аутизм вызывают токсичные вещества и микропластик в организме человека.
Verdiktas
Видеоролик представляет собой смесь достоверных исторических данных, спорных гипотез и теорий заговора о происхождении аутизма, намеренно поданных в тревожной и сенсационной манере. Исследования Эндрю Уэйкфилда о связи вакцинирования с аутизмом не дискредитировали а ОПРОВЕРГЛИ, доказав что Уэйкфилд занимался мошенничеством. Доказательств, того, что кто-то манипулирует ДНК людей с целью „создать аутистов“ – не существует, так как евгенические эксперименты по изменению ДНК человека запрещены. Не существует и научных данных подтверждающих, что присутствие микропластика в организме человека может вызвать аутизм. Илон Маск в 2021 году заявил, что у него синдром Аспергера, но медицинской документации в открытом доступе нет. Манипуляция фактами: факт интереса к генетическим исследованиям аутизма преподнесён как потенциальный злой умысел. Создание инклюзивных городов – это гуманная инициатива, а не план по изоляции. Современные исследования сосредоточены на генетике, ранней диагностике и поддержке людей с аутизмом.
Melo detektoriaus komentaras
В видеоролике обращают на себя внимание следующие моменты: часто используются вопросы с намёком: „совпадение или чей-то план?“ – типичный приём конспирологических нарративов. Авторы плавно и незаметно для зрителей переходят от фактов к вымыслам, таким образом добиваясь, что конспирологические теории выглядят максимально правдоподобно. В видеоролике присутствует четко выраженная негативная эмоциональная окраска (например, „мир готовится изолировать аутистов“).
История термина аутизм и рост числа диагнозов
Термин аутизм ввёл швейцарский психиатр Эйген Блейлер в 1911 году. Блейлер использовал его для описания симптомов шизофрении (уход в себя). Современное понимание аутизма сформировалось позже, благодаря работам Лео Каннера (1943) и Ганса Аспергера (1944). Увеличение числа случаев аутизма действительно имеет место, однако это связано, во-первых, с расширением диагностических критериев аутизма (DSM). Во-вторых, с повышенной осведомлённостью врачей и, в-третьих, с улучшенным в наше время по сравнению с прошедшими годами доступом к диагностике. Однако стоит понимать, что это не обязательно означает реальный рост случаев (биологический), а, скорее, мы имеем дело с ростом выявляемости случаев аутизма.
О факторах, которые повышают риск заболевания аутизмом, можно узнать здесь и здесь. Аутизм, как правило, передается по наследству, метаанализ исследований близнецов утверждает, что от 60 до 90% риска аутизма исходит от генома родителей. Если у родителей есть ребенок с аутизмом, значит, у них больше шансов родить еще одного ребенка с аутизмом. У других членов семьи, если они решат завести детей, также больше шансов на то, что ребенок родиться с аутизмом. Также ученые придерживаются мнения, что на возможное появление аутизма у ребенка могут повлиять такие факторы, как пожилой возраст родителей на момент зачатия, пренатальное воздействие загрязненного воздуха или некоторых пестицидов, ожирение матери, диабет или нарушения иммунной системы, крайняя недоношенность или очень низкая масса тела при рождении либо любые трудности при родах, приводящие к периодам кислородного голодания мозга ребенка.
Могут ли прививки вызвать аутизм?
Миф о том, что прививки могут вызвать аутизм, возник из статьи Эндрю Уэйкфилда 1998 года, опубликованной в The Lancet, в которой утверждалось, что прививка MMR (корь, паротит, краснуха) может вызывать аутизм. Однако позже выяснилось, что исследование было фальсифицировано, а сам Уэйкфилд лишился медицинской лицензии. Британский суд постановил, что „в настоящее время нет авторитетного мнения, поддерживающего гипотезу (доктора Уэйкфилда), что вакцина MMR и аутизм/энтероколит причинно связаны“. Метаанализ десяти крупных исследований с участием более 1,2 миллиона детей подтвердил, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. В другом исследовании в котором приняло участие 537 тыс. детей, ученым также не удалось найти связи между прививками MMR и аутизмом.
Вакцины могут содержать тиомерсал – консервант на основе этилртути. Однако этилртуть не накапливается в организме и выводится в течение нескольких дней. В США и Европе он был исключен из вакцин для детей младше 6 лет еще в начале 2000-х годов. Дозы ртути в вакцинах с тиомерсалом были минимальны и безопасны даже для младенцев. Нет доказательств, что тиомерсал вызывает аутизм. Исследования не выявили влияния тиомерсала на развитие нервной системы. Современные вакцины для детей либо не содержат тиомерсал, либо включают его в микроскопических количествах.
Заявления о манипуляции ДНК, с целью „создания аутистов“ – без доказательств
Доказательств, того, что кто-то манипулирует ДНК людей с целью „создать аутистов“ – не существует, так как евгенические эксперименты по изменению ДНК человека запрещены. Не существует и научных данных подтверждающих, что присутствие микропластика в организме человека может вызвать аутизм. Манипуляция фактами: факт интереса к генетическим исследованиям аутизма преподнесён как потенциальный злой умысел. Официального подтверждения что Илону Маску диагностирован синдром Аспергера – не существует. Создание инклюзивных городов – это гуманная инициатива, а не план по изоляции.
Источники
Эндрю Уэйкфилд – врач, который фальсифицировал научные исследования
Наследуемость расстройств аутистического спектра: метаанализ исследований близнецов
Вакцины не связаны с аутизмом: доказательный мета-анализ случай-контроль и когортные исследования
Популяционное исследование кори, эпидемического паротита и вакцинации краснухи и аутизма
Факторы риска окружающей среды для аутизма: основанный на фактических данных обзор систематических обзоров и метаанализов