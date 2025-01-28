Правда ли, что после выхода Литвы из БРЭЛЛ стране грозит энергетический коллапс?

Teiginiai
“В странах Балтии по сравнению с 2023 годом в четыре раза выросла цена электроэнергии. Причина — отключение от энергокольца БРЭЛЛ, по которому дешевая электроэнергия из России и Беларуси поставлялась в Прибалтику, что спасало эти страны после разрушения ими собственной энергосистемы. Отключаются прибалты в угоду европейским кураторам. Кабель Nordbalt, скорее декоративный, обеспечивает Литву на шесть процентов от ее потребления электроэнергии. Harmony Link между Польшей и Литвой оказался значительно дороже, чем предполагалось. Отключение от БРЭЛЛ – это экономическое самоубийство“.
Verdiktas
Эксперты в видеосюжете, который снял и распространили российский канал Россия 24, в очередной раз преувеличивают роль России как поставщика электроэнергии, без которого якобы страны Балтии не будут в состоянии выжить. Видеосюжет умалчивает о преимуществах, связанных с ликвидацией зависимости от Российских энергоресурсов, а также оценкой позитивных эффектов от безопасности энергоснабжения и более глубокой интеграцией в рамках энергорынка ЕС и пытается навязать зрителям и читателям мнение, что выход Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ приведет к энергетическому коллапсу этих стран. Также авторы видеосюжета игнорируют, что Литва интенсивно наращивает производство электрической энергии при помощи возобновляемых источников энергии. Наш вердикт – авторы видеосюжета манипулируют фактами, местами говорят откровенную неправду.
Melo detektoriaus komentaras
С 9 февраля 2025 года вместо синхронизации с БРЭЛЛ, энергосистемы балтийских стран Балтии будут синхронизированы с континентальной Европой, а затем линии электропередач с Беларусью и Литвой будут демонтированы. Литву и Польшу связывает запущенная в эксплуатацию в 2016 году линия энергопередачи „LitPol Link“ (мощность порядка – 1000 мегаватт), к концу нынешнего десятилетия между Литвой и Польшей протянут еще один кабель — Harmony link (мощность порядка 700 мегаватт – ред.). Линии энергопередач связывают Литву с Латвией и Польшей, обеспечивая импорт электроэнергии (подробно узнать об этом можно здесь). Дайнюс Крейвис, экс-министр энергетики летом 2024 года заявил, что „в конце года (2024 года – ред.) у нас будет 3,8 ГВт, в следующем году (2025 году – ред.) - 5 или 6 ГВт“. Помимо этого Литва интенсивно развивает возобновляемые источники энергии. И уже в состоянии обеспечить самостоятельно до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. Информация о том, что кабель Nordbalt – „декоративный“ не соответствует действительности, полная мощность кабеля – 700 мегаватт.
О том, как происходит синхронизация энергосистемы Литвы с единой Европейской энергосистемой и о том, какую пользу это принесет Литве, прочитать можно здесь. В Стоимость проекта синхронизации энергосистем Балтийских государств и Континентальной Европы составляет около 1,6 миллиарда евро. Проект финансируется Европейским союзом. Более 1,2 миллиарда евро Литва, Латвия, Эстония и Польша уже получили в рамках программы ЕС по созданию соединительной инфраструктуры.
Источники
Крейвис: отключение от БРЭЛЛ не окажет существенного влияния на цены на электроэнергию
На долю местных электростанций в Литве приходится 75 процентов потребляемой электроэнергии