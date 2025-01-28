С 9 февраля 2025 года вместо синхронизации с БРЭЛЛ, энергосистемы балтийских стран Балтии будут синхронизированы с континентальной Европой, а затем линии электропередач с Беларусью и Литвой будут демонтированы. Литву и Польшу связывает запущенная в эксплуатацию в 2016 году линия энергопередачи „LitPol Link“ (мощность порядка – 1000 мегаватт), к концу нынешнего десятилетия между Литвой и Польшей протянут еще один кабель — Harmony link (мощность порядка 700 мегаватт – ред.). Линии энергопередач связывают Литву с Латвией и Польшей, обеспечивая импорт электроэнергии (подробно узнать об этом можно здесь). Дайнюс Крейвис, экс-министр энергетики летом 2024 года заявил, что „в конце года (2024 года – ред.) у нас будет 3,8 ГВт, в следующем году (2025 году – ред.) - 5 или 6 ГВт“. Помимо этого Литва интенсивно развивает возобновляемые источники энергии. И уже в состоянии обеспечить самостоятельно до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. Информация о том, что кабель Nordbalt – „декоративный“ не соответствует действительности, полная мощность кабеля – 700 мегаватт.