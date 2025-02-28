Правда ли, что после выхода из БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония окончательно потеряли независимость и превратились в „заложников Запада“?

Teiginiai
1) После выхода из БРЭЛЛ у стран Балтии больше не будет возможности в случае непредвиденных обстоятельств в их энергосистемам экстренно получить электричество из России или Беларуси. Поэтому им грозит энергетический коллапс, так как они не могут обеспечить стабильное производство электроэнергии;2) Дешевую цену на электричество странам Балтии удавалось поддерживать благодаря БРЭЛЛ;3) Страны Балтии вышли из БРЭЛЛ в угоду Европейскому Союзу. Чтобы обеспечить себя электричеством, странам Балтии придется идти на „поклон“ Западу. Сейчас Литва, Латвия и Эстония превратились в заложников Запада;4) Выход из БРЭЛЛ приведет к росту цен на электроэнергию, стагнации промышленности, обнищанию населения, социальным проблемам и полной утрате независимости.
Verdiktas
После выхода из БРЭЛЛ страны Балтии смогут в случае непредвиденных обстоятельств получить электроэнергию из единого европейского рынка энергии, уже хотя бы поэтому энергетический коллапс странам Балтии не грозит. Дешевую цену на электроэнергию балтийским государствам удалось поддерживать не благодаря БРЭЛЛ, а благодаря развитию собственных мощностей возобновляемой энергетики. Страны Балтии вышли из БРЭЛЛ не ради того, чтобы „угодить“ Европейскому Союзу, а для того, чтобы получить доступ к единому европейскому рынку электроэнергии, что должно привести к развитию экономики. А также, чтобы уменьшить возможность России оказывать влияние при помощи геополитического шантажа. Поэтому будет правильно сказать не то, что „Литва, Латвия и Эстония превратились в заложников Запада“, а что Литва, Латвия и Эстония превратились в партнеров Запада и освободились от влияния России“. Выход из БРЭЛЛ не приведет ни к значительному росту цен на электроэнергию, ни к стагнации промышленности, ни к обнищанию населения и тем более не приведет к социальным проблемам. Наш вердикт: в видеороликах распространяется мистификация и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Хотя страны Балтии с 2022 года перестали закупать электроэнергию у России и Беларуси, к ним все еще поступало оттуда балансирующее электричество. Для Балтийских государств энергетическая независимость прежде всего означает диверсификацию поставщиков энергии, энергетического баланса, а также возможность использовать больше возобновляемых источников энергии – солнца и ветра. Литва настолько интенсивно развивает производство электричества из возобновляемых источников энергии (ВИЭ – ред.), что в состоянии обеспечить до 70 – 80 проц. своего энергопотребления. На данный момент в Литве насчитывается более 124 тысяч генерирующих потребителей. В 2023 году доля электричества полученная благодаря возобновляемым источникам энергии составила 70 процентов от общего объема производства в стране. Подробно о производстве электроэнергии в Литве можно узнать, например, здесь (данные за 2023 год.). Уже в декабре 2024 года и в январе 2025 года генерация электроэнергии благодаря возобновляемым источникам энергии составила 75 проц. от общего потребления электроэнергии в стране. Правительство Литвы планирует в течение нескольких лет еще более увеличить долю ВИЭ в энергетическом балансе Литвы.
Основная связь стран Балтии с электросетью континентальной Европы осуществляется через воздушную линию электропередачи LitPol Link, соединяющую Польшу и Литву, которые имеют общую границу. Кроме того, три страны подключены к скандинавскому рынку электроэнергии, который является самостоятельным. Литва соединена подводным кабелем со Швецией под названием NordBalt, в то время как две подводные линии – Estlink 1 и Estlink 2 – соединяют Эстонию с Финляндией. До 2030 года планируется построить новую линию электропередачи с Польшей Harmony Link (мощностью 700 мегаватт), что поможет обеспечить дальнейшую интеграцию рынков электроэнергии.
После выхода из БРЭЛЛ – энергосистемы Литвы, Латвии и Эстонии проработали в изолированном режиме в течение суток, после произвели синхронизацию с европейской энергосистемой. Это было необходимо для того, чтобы провести тестирование автономности энергосистемы стран Балтии, в том числе ее способности стабильно работать в случае различных инцидентов, которые симулировались в ходе тестирования. До стран Балтии от кольца БРЭЛЛ отключилась Украина. Это произошло ночью 24 февраля 2022 года, но не из-за начала российского вторжения – отключение было плановым. В марте Украина экстренно присоединилась к ENTSO-E, а полностью этот процесс был завершен в декабре 2023 года. Помимо стран континентальной Европы, в европейскую энергосистему (ENTSO-E) входят также Алжир, Марокко и Тунис (синхронизированы с европейской сетью через Гибралтарскую линию переменного тока – ред.) и Турция.
Подчеркиваем, что отключение Литвы от энергокольца БРЭЛЛ и синхронизация (о процессе синхронизации можно узнать здесь и здесь) с европейским рынком электроэнергии не вызвало и не вызовет такого гигантского скачка цен на электричество как это заявляют российские пропагандисты. Государственная служба регулирования энергетики в Литве (VERT) сообщает, что цена электрической энергии в стране для потребителей на 2025 год по сравнению с прошлым 2024 годом увеличилась на четыре, пять процентов – то есть буквально на цент, полтора.
Источники
За 2024 году число генерирующих потребителей в Литве увеличилось на 40 процентов
Кабель перерезан. Страны Балтии окончательно отключились от энергосистем России и Беларуси
На долю местных электростанций в Литве приходится 75 процентов потребляемой электроэнергии
ENTSO-E подтверждает успешную синхронизацию электроэнергетической системы