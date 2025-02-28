После выхода из БРЭЛЛ страны Балтии смогут в случае непредвиденных обстоятельств получить электроэнергию из единого европейского рынка энергии, уже хотя бы поэтому энергетический коллапс странам Балтии не грозит. Дешевую цену на электроэнергию балтийским государствам удалось поддерживать не благодаря БРЭЛЛ, а благодаря развитию собственных мощностей возобновляемой энергетики. Страны Балтии вышли из БРЭЛЛ не ради того, чтобы „угодить“ Европейскому Союзу, а для того, чтобы получить доступ к единому европейскому рынку электроэнергии, что должно привести к развитию экономики. А также, чтобы уменьшить возможность России оказывать влияние при помощи геополитического шантажа. Поэтому будет правильно сказать не то, что „Литва, Латвия и Эстония превратились в заложников Запада“, а что Литва, Латвия и Эстония превратились в партнеров Запада и освободились от влияния России“. Выход из БРЭЛЛ не приведет ни к значительному росту цен на электроэнергию, ни к стагнации промышленности, ни к обнищанию населения и тем более не приведет к социальным проблемам. Наш вердикт: в видеороликах распространяется мистификация и дезинформация.