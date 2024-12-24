Правда ли, что поскольку врачи получают деньги за лечение больных, они не заинтересованы в том, чтобы их пациенты выздоравливали?

“Девяносто девять процентов смертности людей сегодня связаны с тем, что люди обращаются за помощью к врачам. Современная медицина уничтожает миллионы людей. Достаточно только раз обратиться к врачам за помощью, и тебя залечат до смерти. Врачи придумывают диагнозы, травят пациентов фармацевтикой, делают дорогостоящие операции, делают всё, пока пациент не умрет, и высасывают из него все деньги. Врачи получают деньги за то, что лечат больных людей, и потому не заинтересованы в том, чтобы пациенты выздоравливали. Английская королевская семья не лечится таблетками, не использует фармацевтику, они лечатся только натуральными средствами. Все, что люди привыкли называть медициной и продуктами питания – это средства их утилизации“ – заявляют авторы видеоклипа.