Teiginiai
“Девяносто девять процентов смертности людей сегодня связаны с тем, что люди обращаются за помощью к врачам. Современная медицина уничтожает миллионы людей. Достаточно только раз обратиться к врачам за помощью, и тебя залечат до смерти. Врачи придумывают диагнозы, травят пациентов фармацевтикой, делают дорогостоящие операции, делают всё, пока пациент не умрет, и высасывают из него все деньги. Врачи получают деньги за то, что лечат больных людей, и потому не заинтересованы в том, чтобы пациенты выздоравливали. Английская королевская семья не лечится таблетками, не использует фармацевтику, они лечатся только натуральными средствами. Все, что люди привыкли называть медициной и продуктами питания – это средства их утилизации“ – заявляют авторы видеоклипа.
Verdiktas
Мы внимательно ознакомились с фактами, на которые ссылаются авторы видеоклипа и пришли к выводу, что большинство заявлений, которые в нем звучат – ложны или основываются на искаженных и непроверенных данных и фактах. Фактически можно утверждать, что мы имеем дело с конспирологической теорий о медицине. Очевидно, что цель видеоклипа – вызвать страх и недоверие к системе здравоохранения, а не представить объективную информацию. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Человек, который в видеоролике озвучивает конспирологические теории о врачах, это Герман Стерлигов, эксцентричный бизнесмен и предприниматель из России. Стерлигов – неоднозначная личность, так он считает считает, что жену и детей можно и нужно наказывать ремнем, у супруги должен быть один хозяин – муж, ученые – сатанисты, их нужно убивать, считает, что православная и католическая церкви впали в ересь, а России, Беларуси и Украине нужно объединиться в единое государство. Поговорим о том, почему Стерлигов ошибается, и его конспирологические теории о медицине ничего не стоят.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основные причины смертности включают заболевания сердца, инсульты, рак, диабет и респираторные заболевания, а не обращение к врачам. Поэтому заявление Стерлигова в видеоклипе о том, что основная причина смертности – это результат врачебных ошибок, является чрезвычайно преувеличенным и не соответствует научным данным.
Современная медицина не уничтожает миллионы людей, а спасает жизни благодаря вакцинам, хирургии, антибиотикам и другим достижениям науки. По данным ВОЗ, глобальные усилия по иммунизации спасли приблизительно 154 миллиона жизней – или эквивалент 6 жизней каждую минуту каждого года – за последние 50 лет. Подавляющее большинство спасенных жизней — 101 миллион – были жизнями младенцев.
Диагностирование болезни – сложный процесс, включающий многочисленные тесты и анализы для подтверждения. Неверные диагнозы возможны, но они, как правило, являются следствием человеческих ошибок или недостатка данных, а не намерения со стороны врача обмануть или использовать пациента в корыстных целях. Фармацевтическая промышленность действительно получает свою долю критики из-за ценовой политики или маркетинга, но это не означает, что препаратами „травят“ людей. Препараты проходят клинические испытания и одобрение регулирующих органов, таких как FDA или EMA.
Достоверных доказательств, подтверждающих, что британская королевская семья отказывается от современной медицины не существует. Более того, полным полно доказательств того, что королевская британская семья пользуется всеми доступными им медицинскими услугами современной медицины.
Заявление Стерлигова о том, что „медицина и продукты питания – средства утилизации“, является характерным примером конспирологической теории, у которой нет никаких доказательств. Медицина направлена на улучшение качества жизни. Продукты питания регулируются на уровне национальных и международных стандартов (например, Codex Alimentarius), чтобы обеспечить безопасность и питательную ценность.
Источники
Всемирная Организация Здравоохранения – десять основных причин смерти
Стерлигов предложил Путину „убивать проклятых сатанистов ученых“
Медицинская ошибка не является третьей по значимости причиной смерти
Глобальные усилия по иммунизации спасли не менее 154 миллионов жизней за последние 50 лет
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA): что нужно чтобы получить разрешение на продажу лекарственных средств в Европе
Все, что вам нужно знать о тех кто заботиться о здоровье королевской семьи Великобритании