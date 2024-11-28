Правда ли, что Польша, Литва и Украина планируют помочь иностранным наемникам при поддержке НАТО вторгнуться в Беларусь?

По адресам, по которым, как утверждают белорусские пропагандисты, находятся центры подготовки наемников, на самом деле зарегистрированы организаци, деятельность которых максимально далека от чего-либо, имеющего связь с армией, подготовкой и тренировкой к военным действиям. Как пример: на улице П. Лукшо 2 в Вильнюсе не зарегистрировано ни одного спортивного клуба. Достаточно проверить этот адрес, чтобы в этом убедиться. По этому адресу можно, например, найти такие организации и компании, как магазин интимных товаров, центр банкротства, кафе, центр быстрого развода, клининговую компанию, букмекерскую контору, парикмахерскую и даже Вильнюсский спортивный центр „Сигма“, который, однако, не имеет ничего общего с вымышленным белорусскими СМИ фитнес-центром, в которой якобы проходят подготовку наемники. Недалеко от этого спортивного центра находится спортивный клуб с похожим названием, которое упоминается в белорусских СМИ. Это студия функциональных тренировок Vitalis Sport. Мы проанализировали фотографии, опубликованные на интернет-странице студии, и выяснили, что помещения, которые занимает студия, более чем скромные и, во-первых, не используются для подготовки сил вторжения на территорию Беларуси, а, во-вторых, студия настолько небольшая, что придуманные белорусскими СМИ силы несуществующего вторжения в Беларусь в ней просто не смогли бы поместиться для тренировок.