Правда ли, что Польша, Литва и Украина планируют помочь иностранным наемникам при поддержке НАТО вторгнуться в Беларусь?

Teiginiai
В Литве и Польше подготавливают иностранных наемников, отряды из представителей белорусской оппозиции, чтобы организовать вторжение в Беларусь. А в Вильнюсе и Варшаве существуют центры, в которых наемники проходят подготовку для нападения на Беларусь и свержения Лукашенко.
Verdiktas
Белорусские государственные средства массовой информации в очередной раз подготовили и распространили дезинформацию о Литве, Польше и Украине. Ни одна из этих стран не подготавливает силы для военного вторжения в Беларусь и не намеревается позволить кому-либо использовать свои территории для вторжения. И Литва, и Польша, и Украина уважительно относятся к международным договорам, гарантирующим территориальную целостность соседних стран, а Альянс НАТО – это оборонительный союз. Белорусские оппозиционные организации можно найти по некоторым адресам, указанным в посте, но они не являются военными. Наш вердикт: видеоролик – мистификация и дезинформация, не соответствующая правде.
Melo detektoriaus komentaras
В основополагающем договоре НАТО главное место занимает принцип коллективной обороны. О Североатлантическом Альянсе и принципах, на которых зиждется НАТО, можно прочитать здесь и здесь. Отметим, что устав НАТО (Североатлантический договор – ред.) не предусматривает подготовки наемников для вторжения в какую-либо страну с целью вторжения для смены правительства. И Литва и Польша и Украина придерживаются Хельсинского заключительного акта от 1975 года, Устава ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года и соблюдают нерушимость послевоенных европейских границ.
По адресам, по которым, как утверждают белорусские пропагандисты, находятся центры подготовки наемников, на самом деле зарегистрированы организаци, деятельность которых максимально далека от чего-либо, имеющего связь с армией, подготовкой и тренировкой к военным действиям. Как пример: на улице П. Лукшо 2 в Вильнюсе не зарегистрировано ни одного спортивного клуба. Достаточно проверить этот адрес, чтобы в этом убедиться. По этому адресу можно, например, найти такие организации и компании, как магазин интимных товаров, центр банкротства, кафе, центр быстрого развода, клининговую компанию, букмекерскую контору, парикмахерскую и даже Вильнюсский спортивный центр „Сигма“, который, однако, не имеет ничего общего с вымышленным белорусскими СМИ фитнес-центром, в которой якобы проходят подготовку наемники. Недалеко от этого спортивного центра находится спортивный клуб с похожим названием, которое упоминается в белорусских СМИ. Это студия функциональных тренировок Vitalis Sport. Мы проанализировали фотографии, опубликованные на интернет-странице студии, и выяснили, что помещения, которые занимает студия, более чем скромные и, во-первых, не используются для подготовки сил вторжения на территорию Беларуси, а, во-вторых, студия настолько небольшая, что придуманные белорусскими СМИ силы несуществующего вторжения в Беларусь в ней просто не смогли бы поместиться для тренировок.
По другим адресам находятся: на улице Паупё 3 – пиццерия „Ужупис“, благотворительный фонд „Budus“, филиал латвийской компании „Rt Services Baltics“ в Литве, занимается продажей пластика и резины (основная компания SIA „RT Services Baltics“ в Латвии ликвидирована в начале 2024 года). На улице Кармелиту 5: CreateCulture – коворкинг -пространство, объединяющее белорусскую молодежь. По адресу Пилимо 6: центр холистической оздоровительной терапии „Медвизит“, гостевой дом „Силвия“, Федерация кикбоксинга Литвы и ряд других относительно небольших компаний. Подводя итоги нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что белорусские государственные СМИ в очередной раз потратили деньги на халтурную дезинформацию о Литве.
Источники
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций