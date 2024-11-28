2024.11.28 14:01

Правда ли, что Польша, Литва и Украина планируют помочь иностранным наемникам при поддержке НАТО вторгнуться в Беларусь?

 
ru.DELFI.lt
Ассоциированное фото
Ассоциированное фото
ФОТО: TexBr | Shutterstock

Белорусские государственные СМИ опубликовали фильм-расследование, в котором сообщают о том, что раскрыли планы Польши, Литвы и Украины помочь иностранным наемникам при поддержке НАТО вторгнуться в Беларусь, чтобы свергнуть Лукашенко. Мы решили выяснить, на самом ли деле в Литве, Польше и Украине строят планы вторжения в Беларусь. И вот, что оказалось.

Teiginiai

В Литве и Польше подготавливают иностранных наемников, отряды из представителей белорусской оппозиции, чтобы организовать вторжение в Беларусь. А в Вильнюсе и Варшаве существуют центры, в которых наемники проходят подготовку для нападения на Беларусь и свержения Лукашенко.

Verdiktas

Белорусские государственные средства массовой информации в очередной раз подготовили и распространили дезинформацию о Литве, Польше и Украине. Ни одна из этих стран не подготавливает силы для военного вторжения в Беларусь и не намеревается позволить кому-либо использовать свои территории для вторжения. И Литва, и Польша, и Украина уважительно относятся к международным договорам, гарантирующим территориальную целостность соседних стран, а Альянс НАТО – это оборонительный союз. Белорусские оппозиционные организации можно найти по некоторым адресам, указанным в посте, но они не являются военными. Наш вердикт: видеоролик – мистификация и дезинформация, не соответствующая правде.

Melo detektoriaus komentaras

В основополагающем договоре НАТО главное место занимает принцип коллективной обороны. О Североатлантическом Альянсе и принципах, на которых зиждется НАТО, можно прочитать здесь и здесь. Отметим, что устав НАТО (Североатлантический договор – ред.) не предусматривает подготовки наемников для вторжения в какую-либо страну с целью вторжения для смены правительства. И Литва и Польша и Украина придерживаются Хельсинского заключительного акта от 1975 года, Устава ООН, Декларации о принципах международного права 1970 года и соблюдают нерушимость послевоенных европейских границ.

Скриншот из социальных сетей

По адресам, по которым, как утверждают белорусские пропагандисты, находятся центры подготовки наемников, на самом деле зарегистрированы организаци, деятельность которых максимально далека от чего-либо, имеющего связь с армией, подготовкой и тренировкой к военным действиям. Как пример: на улице П. Лукшо 2 в Вильнюсе не зарегистрировано ни одного спортивного клуба. Достаточно проверить этот адрес, чтобы в этом убедиться. По этому адресу можно, например, найти такие организации и компании, как магазин интимных товаров, центр банкротства, кафе, центр быстрого развода, клининговую компанию, букмекерскую контору, парикмахерскую и даже Вильнюсский спортивный центр „Сигма“, который, однако, не имеет ничего общего с вымышленным белорусскими СМИ фитнес-центром, в которой якобы проходят подготовку наемники. Недалеко от этого спортивного центра находится спортивный клуб с похожим названием, которое упоминается в белорусских СМИ. Это студия функциональных тренировок Vitalis Sport. Мы проанализировали фотографии, опубликованные на интернет-странице студии, и выяснили, что помещения, которые занимает студия, более чем скромные и, во-первых, не используются для подготовки сил вторжения на территорию Беларуси, а, во-вторых, студия настолько небольшая, что придуманные белорусскими СМИ силы несуществующего вторжения в Беларусь в ней просто не смогли бы поместиться для тренировок.

По другим адресам находятся: на улице Паупё 3 – пиццерия „Ужупис“, благотворительный фонд „Budus“, филиал латвийской компании „Rt Services Baltics“ в Литве, занимается продажей пластика и резины (основная компания SIA „RT Services Baltics“ в Латвии ликвидирована в начале 2024 года). На улице Кармелиту 5: CreateCulture – коворкинг -пространство, объединяющее белорусскую молодежь. По адресу Пилимо 6: центр холистической оздоровительной терапии „Медвизит“, гостевой дом „Силвия“, Федерация кикбоксинга Литвы и ряд других относительно небольших компаний. Подводя итоги нам бы еще раз хотелось подчеркнуть, что белорусские государственные СМИ в очередной раз потратили деньги на халтурную дезинформацию о Литве.

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