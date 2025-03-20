Правда ли, что политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа?

Литва независимое государство (подробнее прочитать о том, какой путь к восстановлению независимости проделала Литва – можно здесь), член Европейского Союза и Североатлантического Альянса. В 1990 году Литва вышла из состава СССР, в ЕС и НАТО вступила в 2004 году (о вступлении в НАТО можно прочитать здесь а здесь можно узнать о вступлении в ЕС – ред.). О сотрудничестве Литвы и США можно прочитать здесь. Внешняя политика официального Вильнюса основывается на укреплении трансатлантических связей, что характерно для многих стран-участниц альянса НАТО а не на лояльности конкретной партии Соединенных Штатов Америки.