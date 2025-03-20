Правда ли, что политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа?

Teiginiai
“Политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа“, – сообщают видеоролики, которые распространяются в социальных сетях.
Verdiktas
Утверждение не соответствует действительности. Литва как член Европейского Содружества и НАТО поддерживает тесные отношения с США, но это сотрудничество основано на стратегических интересах, а не на лояльности какой-либо политической партии. Критика Трампа в Литве (как и в Европе в целом) касалась его подходов к НАТО, но не перерастала в „ненависть“. Использование терминов „присягнули“ и „ненавидят“ носит манипулятивный характер, игнорируя сложность международной дипломатии. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Литва независимое государство (подробнее прочитать о том, какой путь к восстановлению независимости проделала Литва – можно здесь), член Европейского Союза и Североатлантического Альянса. В 1990 году Литва вышла из состава СССР, в ЕС и НАТО вступила в 2004 году (о вступлении в НАТО можно прочитать здесь а здесь можно узнать о вступлении в ЕС – ред.). О сотрудничестве Литвы и США можно прочитать здесь. Внешняя политика официального Вильнюса основывается на укреплении трансатлантических связей, что характерно для многих стран-участниц альянса НАТО а не на лояльности конкретной партии Соединенных Штатов Америки.
Литва как суверенное государство не может формально „присягать“ иностранной политической силе. Политика Литвы как независимого государства определяется национальными интересами. Литовские политики укрепляют связи как с представителями демократической, так и республиканской партии США. Сайты основных литовских политический партий не содержат никакой информации о особых формальных или неформальных отношениях с той или иной политической силой в США. В 2017 году президент Литвы Даля Грибаускайте встречалась с Дональдом Трампом, подчеркивая важность сотрудничества с США независимо от партии у власти. Дональд Трамп стал человеком 2017 года в Литве.
После выборов 2020 года Литва, как и другие страны ЕС, продолжила диалог с администрацией Байдена, но это не означает „ненависти“ к Трампу. После победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году диалог и сотрудничество продолжилось уже с командой Трампа. Так, Литва заявила (с расходами на финансирование вооруженных сил – можно ознакомиться здесь) о намерении довести расходы на военные нужды до 5 проц. ВВП., чтобы выполнить требования Трампа к странам состоящим в Североатлантическом Альянсе по увеличению расходов на оборону.