2025.03.20 16:53

Правда ли, что политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Детектор лжи“
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: Yuri Gripas - Pool via CNP | PA / Scanpix

В социальных сетях появляются видеоролики, в которых говорится, что „политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа“. Мы решили проверить, насколько могут соответствовать истине подобные обвинения. И вот, что выяснилось.

Teiginiai

“Политические элиты Литвы присягнули на верность демократической партии США и ненавидят Дональда Трампа“, – сообщают видеоролики, которые распространяются в социальных сетях.

Verdiktas

Утверждение не соответствует действительности. Литва как член Европейского Содружества и НАТО поддерживает тесные отношения с США, но это сотрудничество основано на стратегических интересах, а не на лояльности какой-либо политической партии. Критика Трампа в Литве (как и в Европе в целом) касалась его подходов к НАТО, но не перерастала в „ненависть“. Использование терминов „присягнули“ и „ненавидят“ носит манипулятивный характер, игнорируя сложность международной дипломатии. Наш вердикт – манипуляция и неправда.

Melo detektoriaus komentaras

Литва независимое государство (подробнее прочитать о том, какой путь к восстановлению независимости проделала Литва – можно здесь), член Европейского Союза и Североатлантического Альянса. В 1990 году Литва вышла из состава СССР, в ЕС и НАТО вступила в 2004 году (о вступлении в НАТО можно прочитать здесь а здесь можно узнать о вступлении в ЕС – ред.). О сотрудничестве Литвы и США можно прочитать здесь. Внешняя политика официального Вильнюса основывается на укреплении трансатлантических связей, что характерно для многих стран-участниц альянса НАТО а не на лояльности конкретной партии Соединенных Штатов Америки.

Скриншот из социальных сетей

Литва как суверенное государство не может формально „присягать“ иностранной политической силе. Политика Литвы как независимого государства определяется национальными интересами. Литовские политики укрепляют связи как с представителями демократической, так и республиканской партии США. Сайты основных литовских политический партий не содержат никакой информации о особых формальных или неформальных отношениях с той или иной политической силой в США. В 2017 году президент Литвы Даля Грибаускайте встречалась с Дональдом Трампом, подчеркивая важность сотрудничества с США независимо от партии у власти. Дональд Трамп стал человеком 2017 года в Литве.

После выборов 2020 года Литва, как и другие страны ЕС, продолжила диалог с администрацией Байдена, но это не означает „ненависти“ к Трампу. После победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году диалог и сотрудничество продолжилось уже с командой Трампа. Так, Литва заявила (с расходами на финансирование вооруженных сил – можно ознакомиться здесь) о намерении довести расходы на военные нужды до 5 проц. ВВП., чтобы выполнить требования Трампа к странам состоящим в Североатлантическом Альянсе по увеличению расходов на оборону.

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