2024.07.31 17:35

Правда ли, что покушение на Дональда Трампа – это постановка глобалистов?

 
ru.DELFI.lt
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
ФОТО: EPA-ELTACRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH | Epa - Elta

Пользователь Threads опубликовал видео, в котором заявляет, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа – это постановка с целью привести Трампа к власти и реализовать через него интересы глобалистов. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

На самом деле в США нет свободных и открытых президентских выборов. Вместо этого существует большая постановка, цель которой – привести к власти Дональда Трампа и реализовать через него интересы Ротшильдов и „других глобалистов“. Попытка покушения на Трампа 13 июля 2024 года – это часть постановки, чтобы создать образ Трампа-“героя“.

Verdiktas

Покушение на Дональда Трампа не гарантирует его победу в президентских выборах в США в 2024 году. Нет никаких доказательств того, что это покушение – постановка с целью сделать из Трампа „героя“. Видео момента покушения показывает, что Трамп выжил по счастливой случайности и благодаря своей быстрой реакции. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Президентские выборы в США, вопреки тому, что утверждает пользователь Threads – это сложный и относительно непредсказуемый политический процесс. Так, например, никто не мог предсказать, что действующий президент США Джо Байден будет вынужден отказаться от участия в президентской гонке из-за критики его проблем с возрастом и здоровьем.

Покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного ралли 13 июля 2024 все еще расследуется правоохранительными органами США. До сих пор непонятны мотивы стрелка, Томаса Мэттью Крукса. Однако теория о том, что покушение на Трампа постановка, которая нужна была, чтобы Трамп выжил и выглядел героем, не выдерживает критики. Момент покушения попал на видео – на нем видно, что Дональд Трамп выжил, потому что слегка повернул голову и потому, что вовремя среагировал на выстрел и пригнулся, не попав под другие пули.

Скриншот из социальных сетей

Более того, после покушения возникла и прямо противоположная теория заговора – что это покушение было организовано Джо Байденом, чтобы ни в коем случае не допустить Дональда Трампа до президентских выборов. Никаких доказательств этой теории также нет.

Утверждение, будто „уже сейчас ясно“, что Трамп точно победит в президентских выборах в ноябре 2024, также неверно. На данный момент соцопросы в США показывают, что рейтинги Дональда Трампа и нового кандидата Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис в разных штатах расходятся всего на несколько пунктов. Иными словами, оба кандидата пока что имеют шансы победить, а до ноября многое может измениться.

Наконец, не выдерживает критики утверждение автора видео о том, что „ротшильдовский журнал the Economist“ предсказал покушение на Трампа – мы уже разоблачали фейк про то, что это британское издание якобы принадлежит Ротшильдам и предсказывает будущее.

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