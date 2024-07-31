Правда ли, что покушение на Дональда Трампа – это постановка глобалистов?

Teiginiai
На самом деле в США нет свободных и открытых президентских выборов. Вместо этого существует большая постановка, цель которой – привести к власти Дональда Трампа и реализовать через него интересы Ротшильдов и „других глобалистов“. Попытка покушения на Трампа 13 июля 2024 года – это часть постановки, чтобы создать образ Трампа-“героя“.
Verdiktas
Покушение на Дональда Трампа не гарантирует его победу в президентских выборах в США в 2024 году. Нет никаких доказательств того, что это покушение – постановка с целью сделать из Трампа „героя“. Видео момента покушения показывает, что Трамп выжил по счастливой случайности и благодаря своей быстрой реакции. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Президентские выборы в США, вопреки тому, что утверждает пользователь Threads – это сложный и относительно непредсказуемый политический процесс. Так, например, никто не мог предсказать, что действующий президент США Джо Байден будет вынужден отказаться от участия в президентской гонке из-за критики его проблем с возрастом и здоровьем.
Покушение на Дональда Трампа во время его предвыборного ралли 13 июля 2024 все еще расследуется правоохранительными органами США. До сих пор непонятны мотивы стрелка, Томаса Мэттью Крукса. Однако теория о том, что покушение на Трампа постановка, которая нужна была, чтобы Трамп выжил и выглядел героем, не выдерживает критики. Момент покушения попал на видео – на нем видно, что Дональд Трамп выжил, потому что слегка повернул голову и потому, что вовремя среагировал на выстрел и пригнулся, не попав под другие пули.
Более того, после покушения возникла и прямо противоположная теория заговора – что это покушение было организовано Джо Байденом, чтобы ни в коем случае не допустить Дональда Трампа до президентских выборов. Никаких доказательств этой теории также нет.
Утверждение, будто „уже сейчас ясно“, что Трамп точно победит в президентских выборах в ноябре 2024, также неверно. На данный момент соцопросы в США показывают, что рейтинги Дональда Трампа и нового кандидата Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис в разных штатах расходятся всего на несколько пунктов. Иными словами, оба кандидата пока что имеют шансы победить, а до ноября многое может измениться.
Наконец, не выдерживает критики утверждение автора видео о том, что „ротшильдовский журнал the Economist“ предсказал покушение на Трампа – мы уже разоблачали фейк про то, что это британское издание якобы принадлежит Ротшильдам и предсказывает будущее.
Источники
Delfi: Байден снялся с выборов и предложил вместо себя Харрис
CBS News: Misinformation and conspiracy theories swirl in wake of Trump assassination attempt
Forbes: Trump Vs. Harris 2024 Polls: Harris Leads Trump By 1 Point In Latest Survey
Reuters: Exclusive: Harris leads Trump 44% to 42% in US presidential race, Reuters/Ipsos poll finds
Детектор Лжи: Правда ли, что обложки ротшильдовского журнала the Economist предсказывают будущее?