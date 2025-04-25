2025.04.25 15:20

Правда ли, что поэт Дмитрий Мережковский написал „пророческое стихотворение о победе России в войне с Украиной и над Западом“?

 
Фактчекеры Delfi
Delfi „Детектор лжи“
Справа - русский писатель Дмитрий Мерижковский
Справа - русский писатель Дмитрий Мерижковский
ФОТО: bissig | Shutterstock

Стихотворение „о победе России в войне с Украиной и над Западом“, приписываемое Дмитрию Мережковскому и якобы написанное в 1886 году, на первый взгляд кажется пророческим. Но действительно ли его автор – поэт-символист конца XIX – начала XX столетий? Мы решили это выяснить и обнаружили убедительные доказательства того, что стихотворение написано в наше время.

Teiginiai

“Весной, когда откроются потоки

И воды станут реки заполнять,

В далёкие двухтысячные сроки

Россия будет Запад побеждать!

Её судьбу решит тогда правитель,

На небе Богом избранный на трон,

Как некогда в Израиле, Креститель

Народу в избавленье приведен!

Страна которая Окрайной назавется

И Русью будет раньше крещена,

В предательском поклоне изовьётся,

Когда придет заморский Сатана!

Крепись Россия, стой твердыней стойко!

Не внемли гласу всех твоих врагов.

Гляди вперёд уверенно и бойко,

Во Славу Богу, защищай свой кров!...“

Verdiktas

Орфографические ошибки, упрощённая риторика и анахронизмы указывают на то, что стихотворение не принадлежит перу Мережковского. Вероятнее всего, это либо текст, созданный в подражание стилю поэта, но с нарушением языковых и стилистических норм эпохи, либо попытка приписать поэту политически ангажированное „пророчество“, актуальное для нашего времени. Помимо этого, стихотворение отсутствует в архивах и библиографиях Мережковского. Наш вердикт – фейк и не правда.

Melo detektoriaus komentaras

Дмитрий Мережковский – русский писатель, поэт, литературный критик, философ, публицист, религиозный мыслитель. Один из первых представителей русского символизма. Его сборник „Символы. Песни и поэмы“ (1892) считается началом символистского направления в России. В поэзии часто обращался к религиозной символике, теме поиска Истины, вечного и трагического. Особенно известен романами-трилогиями, в которых он совмещает историю, религиозную философию и психологию. После революции 1917 года Мережковский эмигрировал, сначала в Польшу, затем – во Францию. Продолжал активно писать и публиковаться, выступал с резкой критикой большевизма и материализма. Дмитрий Мережковский умер в Париже в 1941 году.

Стихотворение авторство, которого приписывается Мережковскому, содержит выражения, невозможные в конце XIX столетия:

* „двухтысячные сроки“, „в двухтысячной дали“;

* „страна, которая Окрайной назовется“;

* заморский Сатана“;

* „во славу Богу, защищай свой кров“.

Скриншот из социальных сетей

Такие формулировки являются отражением современных политических событий и споров и четко и недвусмысленно указывают на наличие исторических и лингвистических анахронизмов, которых в поэзии 1880-х годов быть не могло. С тем, как выглядят стихи Дмитрия Мережковского в оригинале (написанные в соответствии орфографии период времени в котором жил и творил поэт), ознакомиться можно здесь – в полном собрании сочинений Дмитрия Мережковского, изданном в Москве в 1914 году. Также нам бы хотелось подчеркнуть, что это стихотворение полностью не соответствует стилистике Дмитрия Мережковского. Напоминаем, что Дмитрий Мережковский был одним из основоположников русского символизма. Его поэзии присущи:

* возвышенная, метафизическая лексика;

* символическая образность;

* философская и религиозная глубина;

* аллюзии на античную и христианскую культуру.

Стихотворение же написано в прямолинейной, лозунговой манере, приближённой к агитационной публицистике. Оно оперирует политизированными образами и упрощёнными рифмами, что полностью чуждо стилю Мережковского. Рифмы в стихотворении (стойко – бойко, Сатана – страна) банальны и прямолинейны, чуждые творчеству Мережковского. Со стихотворениями Дмитрия Мережковского ознакомиться можно здесь и здесь.

Наши коллеги из издания Provereno.media, также подготовили материал о том, что авторство стихотворения не может принадлежать Мережковскому. С их материалом ознакомится можно здесь. Вкратце: в марте 2024 года стихотворение было размещено на платформе „Стихи.ру“ современным поэтом Анатолием Гессе, первоначально под именем Мережковского. Позднее автор удалил имя классика, заменив его на „неизвестный автор“, а затем вовсе убрал стихотворение, обсуждение дискуссии под публикацией сохранилось.

Принимая во внимание обстоятельства публикации, орфографические и стилистические особенности и тематику, можно заключить, что стихотворение „Весной, когда откроются потоки…“ является произведением нашего современника поэта Анатолия Гессе, живущего в России. Авторство стихотворения ошибочно или намеренно приписывается поэту Дмитрию Мережковскому. Это подтверждается как анализом текста, так и действиями самого Гессе после публикации.​ Также следует обратить внимание на то, что упоминание „двухтысячных годов“ и политико-религиозных реалий XXI века делает невозможным создание этого текста в эпоху Александра III.

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