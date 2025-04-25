Правда ли, что поэт Дмитрий Мережковский написал „пророческое стихотворение о победе России в войне с Украиной и над Западом“?

Такие формулировки являются отражением современных политических событий и споров и четко и недвусмысленно указывают на наличие исторических и лингвистических анахронизмов, которых в поэзии 1880-х годов быть не могло. С тем, как выглядят стихи Дмитрия Мережковского в оригинале (написанные в соответствии орфографии период времени в котором жил и творил поэт), ознакомиться можно здесь – в полном собрании сочинений Дмитрия Мережковского, изданном в Москве в 1914 году. Также нам бы хотелось подчеркнуть, что это стихотворение полностью не соответствует стилистике Дмитрия Мережковского. Напоминаем, что Дмитрий Мережковский был одним из основоположников русского символизма. Его поэзии присущи: