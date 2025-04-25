Правда ли, что поэт Дмитрий Мережковский написал „пророческое стихотворение о победе России в войне с Украиной и над Западом“?

Teiginiai
“Весной, когда откроются потоки
И воды станут реки заполнять,
В далёкие двухтысячные сроки
Россия будет Запад побеждать!
Её судьбу решит тогда правитель,
На небе Богом избранный на трон,
Как некогда в Израиле, Креститель
Народу в избавленье приведен!
Страна которая Окрайной назавется
И Русью будет раньше крещена,
В предательском поклоне изовьётся,
Когда придет заморский Сатана!
Крепись Россия, стой твердыней стойко!
Не внемли гласу всех твоих врагов.
Гляди вперёд уверенно и бойко,
Во Славу Богу, защищай свой кров!...“
Verdiktas
Орфографические ошибки, упрощённая риторика и анахронизмы указывают на то, что стихотворение не принадлежит перу Мережковского. Вероятнее всего, это либо текст, созданный в подражание стилю поэта, но с нарушением языковых и стилистических норм эпохи, либо попытка приписать поэту политически ангажированное „пророчество“, актуальное для нашего времени. Помимо этого, стихотворение отсутствует в архивах и библиографиях Мережковского. Наш вердикт – фейк и не правда.
Melo detektoriaus komentaras
Дмитрий Мережковский – русский писатель, поэт, литературный критик, философ, публицист, религиозный мыслитель. Один из первых представителей русского символизма. Его сборник „Символы. Песни и поэмы“ (1892) считается началом символистского направления в России. В поэзии часто обращался к религиозной символике, теме поиска Истины, вечного и трагического. Особенно известен романами-трилогиями, в которых он совмещает историю, религиозную философию и психологию. После революции 1917 года Мережковский эмигрировал, сначала в Польшу, затем – во Францию. Продолжал активно писать и публиковаться, выступал с резкой критикой большевизма и материализма. Дмитрий Мережковский умер в Париже в 1941 году.
Стихотворение авторство, которого приписывается Мережковскому, содержит выражения, невозможные в конце XIX столетия:
* „двухтысячные сроки“, „в двухтысячной дали“;
* „страна, которая Окрайной назовется“;
* „заморский Сатана“;
* „во славу Богу, защищай свой кров“.
Такие формулировки являются отражением современных политических событий и споров и четко и недвусмысленно указывают на наличие исторических и лингвистических анахронизмов, которых в поэзии 1880-х годов быть не могло. С тем, как выглядят стихи Дмитрия Мережковского в оригинале (написанные в соответствии орфографии период времени в котором жил и творил поэт), ознакомиться можно здесь – в полном собрании сочинений Дмитрия Мережковского, изданном в Москве в 1914 году. Также нам бы хотелось подчеркнуть, что это стихотворение полностью не соответствует стилистике Дмитрия Мережковского. Напоминаем, что Дмитрий Мережковский был одним из основоположников русского символизма. Его поэзии присущи:
* возвышенная, метафизическая лексика;
* символическая образность;
* философская и религиозная глубина;
* аллюзии на античную и христианскую культуру.
Стихотворение же написано в прямолинейной, лозунговой манере, приближённой к агитационной публицистике. Оно оперирует политизированными образами и упрощёнными рифмами, что полностью чуждо стилю Мережковского. Рифмы в стихотворении (стойко – бойко, Сатана – страна) банальны и прямолинейны, чуждые творчеству Мережковского. Со стихотворениями Дмитрия Мережковского ознакомиться можно здесь и здесь.
Наши коллеги из издания Provereno.media, также подготовили материал о том, что авторство стихотворения не может принадлежать Мережковскому. С их материалом ознакомится можно здесь. Вкратце: в марте 2024 года стихотворение было размещено на платформе „Стихи.ру“ современным поэтом Анатолием Гессе, первоначально под именем Мережковского. Позднее автор удалил имя классика, заменив его на „неизвестный автор“, а затем вовсе убрал стихотворение, обсуждение дискуссии под публикацией сохранилось.
Принимая во внимание обстоятельства публикации, орфографические и стилистические особенности и тематику, можно заключить, что стихотворение „Весной, когда откроются потоки…“ является произведением нашего современника поэта Анатолия Гессе, живущего в России. Авторство стихотворения ошибочно или намеренно приписывается поэту Дмитрию Мережковскому. Это подтверждается как анализом текста, так и действиями самого Гессе после публикации. Также следует обратить внимание на то, что упоминание „двухтысячных годов“ и политико-религиозных реалий XXI века делает невозможным создание этого текста в эпоху Александра III.