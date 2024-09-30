Правда ли, что Петр Гаряев открыл квантовую генетику?

Петр Гаряев трижды становился полуфиналистом антипремии „Почётный академик ВРАЛ“, организованной научно-просветительским порталом „Антропогенез.ру“. С подробной биографией Петра Гаряева и критикой придуманной им псевдонауки – квантовой генетики — можно ознакомиться здесь и здесь . Согласно теории Гаряева, информация в ДНК хранится в виде волны. Правда, какой именно волны, не был уверен даже сам Гаряев: изначально он писал об акустических волнах, позже – о торсионных, оптических и других.

С разбором, почему теория Гаряева о квантовой генетике является псевдонаучной и недостоверной, можно ознакомиться здесь. Также нам бы хотелось подчеркнуть, что ни одного эксперимента, который бы подтвердил тезисы Гаряева. Бактерии и вирусы вызывают заболевания путем физического вторжения в организм и репликации внутри клеток, а не через волновые или энергетические воздействия. Сотовые вышки работают на частотах, которые передают сигналы для мобильной связи, интернета и других телекоммуникационных технологий (сети 4G и 5G). На данный момент нет доказательств того, что они могут передавать информацию, связанную с болезнетворными микроорганизмами, тем более вызывать у людей симптомы заболеваний через излучение. Международная комиссия по защите от ионизирующего излучения определяет 5G-сигнал как безопасный: его мощность измеряется десятками гигагерц (ГГц), тогда как допустимая норма достигает 300 ГГц.