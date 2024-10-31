Правда ли, что перекисью водорода может вылечиться от простуды?

Teiginiai
Достаточно закапать три капли перекиси водорода в каждое ухо, чтобы прошла простуда, кроме этого можно распылять растворить перекись водорода в воде и распылять её, чтобы уничтожить „воздушные бактерии“.
Verdiktas
Ни научная литература, ни авторитетные ученые не подтверждают ни того, что простуду можно вылечить при помощи разбавленной перекиси водорода ни того, что перекись помогает излечиться от других более серьезных болезней . В доказательной медицине перекись водорода используется только для наружного применения. Наш вердикт — фейк и псевдомедицинская информация.
Melo detektoriaus komentaras
Нет научных доказательств того, что если закапывать перекись водорода в уши, то человек сможет вылечиться от простуды. Простуда вызывается вирусами (например, риновирусами), и нет данных, что перекись водорода эффективна против них. Перекись водорода — антисептик, она используется для очищения ран и может быть эффективна для дезинфекции некоторых поверхностных бактерий и грибков. Однако её применение для ушей или слизистых оболочек может быть опасным. Использование перекиси водорода в качестве средства для закапывания в уши может вызвать раздражение или повреждение ткани уха, простуда — это системное вирусное заболевание, которое поражает дыхательные пути, а не уши. Лечение простуды включает отдых, обильное питье, противовирусные препараты (если это необходимо) и другие поддерживающие методы. Таким образом, использование перекиси водорода для лечения простуды является неэффективным и потенциально опасным.
Большие дозы перекиси водорода могут вызывать проблемы со здоровьем, способствовать росту раковых клеток, привести к инсульту, инвалидности и летальному исходу. Также нет никаких доказательств того, что натирания либо притирания при помощи перекиси водорода могут помочь от каких-либо болезней. Более того, такой метод лечения грозит спровоцировать появление рака кожи. Подробно о применении и действии перекиси водорода на живые организмы можно узнать здесь. Симптомы при передозировке перекиси водорода, либо ее попадании вовнутрь организма: раздражение верхних дыхательных путей (ожог, ларинго-бронхоспазм), при попадании внутрь – раздражение слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, гемолиз, гемоглобинурия.