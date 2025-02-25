Правда ли, что пенсионный возраст во время СССР устанавливался на основании биологических возможностей человека?

Teiginiai
1) Пенсионный возраст в СССР был научно рассчитан на основании биологических возможностей человека. Женщина после 55 лет, а мужчина после 60 не могут работать по причине прекращения выработки половых гормонов.
2) Организм после отхода ко сну уже не восстанавливается после 8-часового сна, идет постепенная разбалансировка организма, которая затягивается на 10–15 лет – это и есть срок дожития. Человек после 60 лет может еще жить, но уже не может работать.
3) „Пенсия – это зарплата за воспитание внуков и за сохранение преемственности поколений“ – Иосиф Сталин.
Verdiktas
Все, о чем говорится в тексте, либо ложь, либо манипуляция. На самом деле пенсионный возраст в СССР устанавливался по социально-экономическим причинам, а не на основании „биологических возможностей человека“. Гормональные изменения организма человека не делают людей неспособными работать. „Время (срок) дожития“ – это просто статистический показатель, а не признак полной утраты трудоспособности. Цитата, авторство которой приписывают Иосифу Сталину – с большой долей вероятности ему не принадлежит. Наш вердикт – манипуляция и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Цитату, авторство которой приписывают Иосифу Сталину, по уверению авторов текста, можно найти в книге „Экономические проблемы социализма в СССР“. Книга была опубликована в конце 1952 года, ее автором является Сталин. Сама книга представляет сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника советской политической экономии. Однако нам не удалось найти такой цитаты ни в этой книге, ни в других трудах Сталина.
Первые пенсионные законы в СССР были приняты в 1928 году, В 1939 году пенсионный возраст для рабочих и служащих был установлен в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а минимальный стаж — 20 лет для женщин и 25 – для мужчин. Для работавших на тяжелых и вредных производствах пенсионный возраст был ниже: 50 лет для мужчин и 45 – для женщин. Основная цель: дать создать систему соцобеспечения. Связь с „биологией“ отсутствует – это решение было продиктовано экономическими и социальными факторами. Минимальный размер пенсии, согласно Закону СССР о государственных пенсиях от 1956 года устанавливался в 300 рублей в месяц, а максимальный — в 1200 (после денежной реформы 1961 г. — 30 и 120 рублей соответственно). Для сравнения: средняя зарплата в 1955 г. составляла 711 рублей в месяц. Нам бы хотелось отметить, что закон 1956 года по-прежнему не касался колхозников – соответствующий законодательный акт был принят только в 1964 году.
С возрастом у людей происходят гормональные изменения, но это не означает полной утраты трудоспособности. Выработка гормонов (эстрогенов у женщин и тестостерона у мужчин) действительно снижается с возрастом, но не прекращается полностью. Трудоспособность зависит от множества факторов, включая образ жизни, медицинское состояние и профессию. Многие люди продолжают работать и после 60 лет, особенно в профессиях, не связанных с тяжелым физическим трудом. Что касается того, что после достижения определенного возраста организм не в состоянии восстановиться после восьмичасового сна – то восстановительные процессы в организме все-таки продолжаются на протяжении всей жизни, хотя их скорость может замедлиться с возрастом.
„Время дожития“ – это не период, когда человек „не может работать“ а прогнозируемая средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию. Например, если пенсионный возраст 60 лет, а средняя продолжительность жизни 75 лет, то „время дожития“ – 15 лет. Срок дожития зависит от множества факторов, включая генетику, образ жизни, качество медицинского обслуживания и социальную поддержку.
Источники
Статистическая таблица ЦСУ СССР „Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства СССР в 1940, 1945, 1950-1955 гг.“