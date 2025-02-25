Правда ли, что пенсионный возраст во время СССР устанавливался на основании биологических возможностей человека?

Цитату, авторство которой приписывают Иосифу Сталину, по уверению авторов текста, можно найти в книге „Экономические проблемы социализма в СССР“. Книга была опубликована в конце 1952 года, ее автором является Сталин. Сама книга представляет сборник статей с замечаниями по проекту создания нового учебника советской политической экономии. Однако нам не удалось найти такой цитаты ни в этой книге, ни в других трудах Сталина.

Первые пенсионные законы в СССР были приняты в 1928 году, В 1939 году пенсионный возраст для рабочих и служащих был установлен в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а минимальный стаж — 20 лет для женщин и 25 – для мужчин. Для работавших на тяжелых и вредных производствах пенсионный возраст был ниже: 50 лет для мужчин и 45 – для женщин. Основная цель: дать создать систему соцобеспечения. Связь с „биологией“ отсутствует – это решение было продиктовано экономическими и социальными факторами. Минимальный размер пенсии, согласно Закону СССР о государственных пенсиях от 1956 года устанавливался в 300 рублей в месяц, а максимальный — в 1200 (после денежной реформы 1961 г. — 30 и 120 рублей соответственно). Для сравнения: средняя зарплата в 1955 г. составляла 711 рублей в месяц. Нам бы хотелось отметить, что закон 1956 года по-прежнему не касался колхозников – соответствующий законодательный акт был принят только в 1964 году.