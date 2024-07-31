Правда ли, что паника по поводу птичьего гриппа искусственно раскручивается властями западных стран?

Отдельные власти или ВОЗ не „раздувают панику“, а указывают на реальные риски для людей, если птичий грипп распространится на другие виды животных. Приводимые Робертом Мэллоуном аргументы не доказывают, что опасаться нечего. К словам Мэллоуна следует относиться критически еще и потому, что он известен распространением недостоверной информации про вакцины от COVID-19 . Наш вердикт – ложь.

Паника по поводу птичьего гриппа раздута западными странами: отдельные случаи заболевания — это конъюнктивит, а не птичий грипп; ПЦР -тесты, устанавливающие наличие птичьего гриппа, часто бывают неточными, а умирают от птичьего гриппа те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто работал с птицами.

В фрагменте видео интервью, которое Роберт Мэлоун дал австрийскому правому и конспирологически настроенному телеканалу AUF1, утверждается, что паника по поводу птичьего гриппа раздута: якобы отдельные случаи заболевания — это конъюнктивит, а не птичий грипп; ПЦР-тесты, устанавливающие наличие птичьего гриппа, часто бывают неточными, а умирают от птичьего гриппа те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто работал с птицами.

Конкретных данных, подтверждающих свои слова, Мэллоун не приводит, однако в любом случае непонятно, почему смерти людей с факторами риска должны вызывать меньше паники, чем смерть людей без факторов риска. Распространение вируса среди новых видов животных рискует заразить больше и больше людей, в том числе и тех, кто находится в зоне риска.

Роберт Мэлоун утверждает, что статистика ВОЗ завышает долю смертности от птичьего гриппа типа H5N1 (52%), так как якобы умирают от птичьего гриппа в основном те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто много работал с птицами.

Необходимо отметить, что конъюнктивит может быть одним из симптомов птичьего гриппа у людей, согласно выводам ВОЗ .

ПЦР-тесты действительно могут давать ложно положительные результаты при тестировании на вирус, однако исследования показывают, что эти тесты остаются достаточно надежным инструментом для выявления этого вируса.

Словам Роберта Мэлоуна не стоит доверять также и потому, что он известен своими скандальными и антинаучными заявлениями. Мэллоун – американский активист-антипрививочник. Он называет себя „изобретателем вакцины мРНК“ и жалуется, что его роль в изобретении этого типа вакцин нарочно вычеркнута из истории медицины. Эти его утверждения уже опровергались его коллегами по научной среде.