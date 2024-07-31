Правда ли, что паника по поводу птичьего гриппа искусственно раскручивается властями западных стран?

Teiginiai
Паника по поводу птичьего гриппа раздута западными странами: отдельные случаи заболевания — это конъюнктивит, а не птичий грипп; ПЦР-тесты, устанавливающие наличие птичьего гриппа, часто бывают неточными, а умирают от птичьего гриппа те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто работал с птицами.
Verdiktas
Отдельные власти или ВОЗ не „раздувают панику“, а указывают на реальные риски для людей, если птичий грипп распространится на другие виды животных. Приводимые Робертом Мэллоуном аргументы не доказывают, что опасаться нечего. К словам Мэллоуна следует относиться критически еще и потому, что он известен распространением недостоверной информации про вакцины от COVID-19. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
В фрагменте видео интервью, которое Роберт Мэлоун дал австрийскому правому и конспирологически настроенному телеканалу AUF1, утверждается, что паника по поводу птичьего гриппа раздута: якобы отдельные случаи заболевания — это конъюнктивит, а не птичий грипп; ПЦР-тесты, устанавливающие наличие птичьего гриппа, часто бывают неточными, а умирают от птичьего гриппа те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто работал с птицами.
Это интервью – реакция на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая предупредила, что риск передачи птичьего гриппа человеку вызывает „огромную обеспокоенность“, поскольку вирус продолжает распространяться среди новых видов животных.
Необходимо отметить, что конъюнктивит может быть одним из симптомов птичьего гриппа у людей, согласно выводам ВОЗ.
Роберт Мэлоун утверждает, что статистика ВОЗ завышает долю смертности от птичьего гриппа типа H5N1 (52%), так как якобы умирают от птичьего гриппа в основном те, у кого уже был фактор риска в виде другого заболевания, или те, кто много работал с птицами.
Конкретных данных, подтверждающих свои слова, Мэллоун не приводит, однако в любом случае непонятно, почему смерти людей с факторами риска должны вызывать меньше паники, чем смерть людей без факторов риска. Распространение вируса среди новых видов животных рискует заразить больше и больше людей, в том числе и тех, кто находится в зоне риска.
ПЦР-тесты действительно могут давать ложно положительные результаты при тестировании на вирус, однако исследования показывают, что эти тесты остаются достаточно надежным инструментом для выявления этого вируса.
Словам Роберта Мэлоуна не стоит доверять также и потому, что он известен своими скандальными и антинаучными заявлениями. Мэллоун – американский активист-антипрививочник. Он называет себя „изобретателем вакцины мРНК“ и жалуется, что его роль в изобретении этого типа вакцин нарочно вычеркнута из истории медицины. Эти его утверждения уже опровергались его коллегами по научной среде.
Мэлоун также известен тем, что неоднократно распространял некорректную информацию о риске COVID-19 и эффективности вакцинации. Например, он утверждал, что „шиповидный белок вакцины от COVID-19 очень опасен, цитотоксичен“ – это утверждение было опровергнуто. Он также утверждал, что вакцины от COVID-19 вредят детям – и это утверждение также было опровергнуто как ложное.
Источники
The Telegraph: Bird flu jumping to humans is ’enormous concern’, says WHO
Wageningen University: Rapid tests bird flu support PCR analysis
The Atlantic: The Vaccine Scientist Spreading Vaccine Misinformation
Politifact: Who is Robert Malone? Joe Rogan’s guest was a vaccine scientist, became an anti-vaccine darling
The New York Times: The Latest Covid Misinformation Star Says He Invented the Vaccines
Politifact: The COVID-19 vaccines’ „spike protein is very dangerous, it’s cytotoxic“
AFP FactCheck: Video makes inaccurate claims about Covid-19 shots harming children