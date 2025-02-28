Правда ли, что Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН в 2014 году, заявил, что Украина как государство не существует?

Teiginiai
„У Украины нет границ. Они не задекларированы и не зарегистрированы в ООН. В соответствии с договором СНГ Украина является административным округом СССР. Россия может сделать лишь заявление и объявить Украину своей территорией, т. к. Украина входила в состав СССР, а РФ является правопреемницей СССР. Суверенного государства Украины нет и никогда не было. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун“ – сообщают в социальных сетях
Verdiktas
Пан Ги Мун никогда не делал заявлений о том, что Украина не является государством. В этом можно убедиться, ознакомившись с архивом его выступлений на сайте ООН. Как суверенное государство Украина существует с 1991 года, Украина является полноправным членом Организации Объединенных Наций. В ООН приняли ряд резолюций, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих Россию за развязанную против Украины войну. В документах СНГ Украина не упоминается как административный регион Советского Союза. Будапештский меморандум также подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины. Наш вердикт – видеоролик распространяют дезинформацию и неправду.
Melo detektoriaus komentaras
Пан Ги Мун никогда не делал заявлений о том, что Украина не является государством. В этом можно убедиться, ознакомившись с архивом его выступлений на сайте ООН. Более того, он высказывался в поддержку Украине. С материалами наших коллег из других изданий, в которых они выяснили, как появилась дезинформация о высказывании Пан Ги Муна о Украине, можно ознакомиться здесь, здесь и здесь. Государственные границы Украины были признаны международным сообществом после распада СССР. Они зафиксированы в ряде международных договоров, включая: Меморандум о гарантиях безопасности (Будапештский меморандум, 1994 г.) – в котором США, Великобритания и Россия подтвердили уважение территориальной целостности Украины; в Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией (1997 г.) – Россия официально признала границы Украины.
В 2003 году Украина и Россия подписали договор (договор подписали Владимир Путин, президент Российской Федерации и Леонид Кучма, президент Украины – ред.), который утвердил сухопутную границу между государствами. В том же году согласовали границу в Азовском море и Керченском проливе. Договор о демаркации на основе договора о границах подписали только в 2010 году – но сам процесс демаркации затянулся. В 2015 году Украина решила завершить демаркацию в одностороннем порядке. Украина подписала Беловежское соглашение (8 декабря 1991 г.), в котором вместе с Россией и Беларусью констатировала прекращение существования СССР. Статья пятая Беловежского соглашения гласит: „Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества“. Более чем очевидно, что договаривающиеся стороны (Украина, Беларусь и Россия) рассматривают друг друга именно как независимые государства, признают, уважают территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ. 1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР состоялся референдум о провозглашении независимости Украины, в котором подавляющее большинство населения Украины (в том числе и Донбасса – ред.) высказалось в поддержку независимости Украины. Ранее, 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. На основании этих фактов более чем очевидно, что заявление об Украине, как территории, являющейся административным регионом Советского Союза согласно договору СНГ, не соответствует действительности.
Источники
Официальный сайт ООН – Речи и выступления Пан Ги Муна, восьмого Генерального секретаря ООН
Нападение Российской Федерации на Украину – причины, начало, война
Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (г. Минск, 8 декабря 1991 года)
ПОСТАНОВА Верховної Ради Української РСР про проголошення незалежності України
Референдум о независимости Украины в 1991 году: Донбасс голосовал „за“