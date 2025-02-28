В 2003 году Украина и Россия подписали договор (договор подписали Владимир Путин, президент Российской Федерации и Леонид Кучма, президент Украины – ред.), который утвердил сухопутную границу между государствами. В том же году согласовали границу в Азовском море и Керченском проливе. Договор о демаркации на основе договора о границах подписали только в 2010 году – но сам процесс демаркации затянулся. В 2015 году Украина решила завершить демаркацию в одностороннем порядке. Украина подписала Беловежское соглашение (8 декабря 1991 г.), в котором вместе с Россией и Беларусью констатировала прекращение существования СССР. Статья пятая Беловежского соглашения гласит: „Высокие Договаривающиеся Стороны признают и уважают территориальную целостность друг друга и неприкосновенность существующих границ в рамках содружества“. Более чем очевидно, что договаривающиеся стороны (Украина, Беларусь и Россия) рассматривают друг друга именно как независимые государства, признают, уважают территориальную целостность и неприкосновенность существующих границ. 1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР состоялся референдум о провозглашении независимости Украины, в котором подавляющее большинство населения Украины (в том числе и Донбасса – ред.) высказалось в поддержку независимости Украины. Ранее, 24 августа 1991 года Украина провозгласила свою независимость. На основании этих фактов более чем очевидно, что заявление об Украине, как территории, являющейся административным регионом Советского Союза согласно договору СНГ, не соответствует действительности.