Правда ли, что основная причина аутизма – это прививки?

Первоначальный миф о том, что прививки могут вызвать аутизм, возник из статьи Эндрю Уэйкфилда 1998 года, опубликованной в The Lancet, в которой утверждалось, что прививка MMR (корь, паротит, краснуха) может вызывать аутизм. Однако позже выяснилось, что исследование было фальсифицировано, а сам Уэйкфилд лишился медицинской лицензии. Британский суд постановил, что „в настоящее время нет авторитетного мнения, поддерживающего гипотезу (доктора Уэйкфилда), что вакцина MMR и аутизм/энтероколит причинно связаны“. Метаанализ десяти крупных исследований с участием более 1,2 миллиона детей подтвердил, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. В другом исследовании в котором приняло участие 537 тыс. детей, ученым также не удалось найти связи между прививками MMR и аутизмом.