Правда ли, что основная причина аутизма – это прививки?

Teiginiai
“Основная причина аутизма – это прививки. Когда младенцам не делали прививки, до двадцатого века, аутизм вообще нигде не наблюдался. Никто не говорит, что когда начали делать прививки против оспы, число умерших стало больше, чем до того, как начали прививать против оспы. Прививки, которые делают детям, содержат ртуть. Младенцам попадание ртути в организм через прививку, особенно если организм ослаблен или иммунитет ослаблен – это смертельно. Мозг начинает отмирать и возникает проявление аутизма“, – заявляют в видеоролике.
Verdiktas
Все, о чем говорится в видеоролике – псевдонаучная ложь. Многочисленные научные исследования не доказывают связи между прививками и аутизмом. Аутизм существовал и до XX века. Современные вакцины не содержат ртуть в опасных дозах. Все авторитетные медицинские организации (ВОЗ, CDC, FDA) подтверждают, что вакцины безопасны и не имеют связи с аутизмом.
Melo detektoriaus komentaras
Первоначальный миф о том, что прививки могут вызвать аутизм, возник из статьи Эндрю Уэйкфилда 1998 года, опубликованной в The Lancet, в которой утверждалось, что прививка MMR (корь, паротит, краснуха) может вызывать аутизм. Однако позже выяснилось, что исследование было фальсифицировано, а сам Уэйкфилд лишился медицинской лицензии. Британский суд постановил, что „в настоящее время нет авторитетного мнения, поддерживающего гипотезу (доктора Уэйкфилда), что вакцина MMR и аутизм/энтероколит причинно связаны“. Метаанализ десяти крупных исследований с участием более 1,2 миллиона детей подтвердил, что никакой связи между прививками и аутизмом нет. В другом исследовании в котором приняло участие 537 тыс. детей, ученым также не удалось найти связи между прививками MMR и аутизмом.
Благодаря глобальной программе вакцинации ВОЗ оспа была полностью искоренена к 1980 году. До изобретения вакцины от оспы (конец XVIII века) болезнь убивала до 30% заболевших, включая миллионы детей.
Вакцины могут содержать тиомерсал – консервант на основе этилртути. Однако этилртуть не накапливается в организме и выводится в течение нескольких дней. В США и Европе он был исключен из вакцин для детей младше 6 лет еще в начале 2000-х годов. Дозы ртути в вакцинах с тиомерсалом были минимальны и безопасны даже для младенцев. Нет доказательств, что тиомерсал вызывает аутизм. Исследования не выявили влияния тиомерсала на развитие нервной системы. Современные вакцины для детей либо не содержат тиомерсал, либо включают его в микроскопических количествах.
Источники
Эндрю Уэйкфилд – врач, который фальсифицировал научные исследования
Вакцины не связаны с аутизмом: доказательный мета-анализ случай-контроль и когортные исследования
Популяционное исследование кори, эпидемического паротита и вакцинации краснухи и аутизма
Вакцины, содержащие тиомерсал, и дефицит развития у детей: популяционное исследование на юге Бразилии