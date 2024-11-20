Правда ли, что онкологические заболевания возникают из-за сильного потрясения и потери невосполнимого ресурса?

Что же касается Рике Геерда Хамера создателя теории Новой германской медицины, то он действительно был врачом, но его методы и теории не признаны научным сообществом из-за отсутствия доказательств их эффективности и безопасности. Более того, известны сотни случаев, когда пациенты Хамера умирали в результате применения методы „Германской новой медицины“. Химиотерапия, хотя и имеет побочные эффекты, остаётся одним из основных методов лечения рака с доказанной эффективностью. Подробно с разбором, почему „Германская Новая Медицина“ – неработающая теория, рассказал Александр Панченко, биолог и популяризатор науки. На сайте базы данных Pubmed нет ни одной ссылки на открытия Новой германской медицины. Ни Немецкий регистр клинических испытаний, ни Европейский регистр клинических испытаний также не содержат информации о „Новой немецкой медицине“. Журналистка Криста Федершпиль, которая специализируется в области медицины, оценивает до 500 смертей в результате советов Хамера. Список жертв „Германской новой медицины“, составленный блогером Арибертом Декерсом на сайте ariplex.com, включал 149 записей об умерших пациентах.Напоминаем, что лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.