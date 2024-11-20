Правда ли, что онкологические заболевания возникают из-за сильного потрясения и потери невосполнимого ресурса?

Teiginiai
“В Германии был эксперимент: изучили десять тысяч онкологических больных и выяснили, что у всех них, за год, полтора до того, как у них обнаружили болезнь, было сильное, яркое потрясение в жизни с потерей очень важного и невосполнимого ресурса. Эта потеря вызвала состояние обиды, впрочем, это может быть не только обида, это может быть вина, стыд за какую-то ситуацию, незакрытая претензия к кому-то. Такие ситуации сами по себе не вызывают онкологию, но они вызывают состояние тревоги, происходит повышенный выброс кортизола, что приводит к саморазрушению организма, который Ганс Селье назвал это дистрессом“, - считают авторы видеоклипа.
Verdiktas
Подтверждение слов эксперта в видеоклипе о проведенном в Германии эксперименте отсутствует. Эксперимент с большой долей вероятности не проводился. Возможно, эксперт является сторонником теории Новой германской медицины, создателем которой являлся Рике Геерд Хамер, который утверждал, что все болезни, включая рак, вызваны психосоматическими конфликтами. Эта теория не признаётся научным сообществом, так как не имеет доказательной базы и противоречит современным медицинским знаниям о патогенезе заболеваний. Связь между стрессом и раком остается предметом исследований, но на сегодняшний день нет достаточных доказательств, чтобы утверждать о прямой причинно-следственной связи.
Melo detektoriaus komentaras
Кортизол действительно является гормоном стресса, и его хронически повышенный уровень может негативно влиять на различные системы организма. Ганс Селье, канадский эндокринолог австрийского происхождения, ввел понятие „общий адаптационный синдром“ и описал стадии стресса, включая дистресс (негативный стресс). Однако связывать дистресс и повышение кортизола напрямую с возникновением рака без учета влияния дополнительных факторов некорректно с научной точки зрения. О психических расстройствах, связанных с онкологическими заболеваниями, можно прочитать здесь.
Что же касается Рике Геерда Хамера создателя теории Новой германской медицины, то он действительно был врачом, но его методы и теории не признаны научным сообществом из-за отсутствия доказательств их эффективности и безопасности. Более того, известны сотни случаев, когда пациенты Хамера умирали в результате применения методы „Германской новой медицины“. Химиотерапия, хотя и имеет побочные эффекты, остаётся одним из основных методов лечения рака с доказанной эффективностью. Подробно с разбором, почему „Германская Новая Медицина“ – неработающая теория, рассказал Александр Панченко, биолог и популяризатор науки. На сайте базы данных Pubmed нет ни одной ссылки на открытия Новой германской медицины. Ни Немецкий регистр клинических испытаний, ни Европейский регистр клинических испытаний также не содержат информации о „Новой немецкой медицине“. Журналистка Криста Федершпиль, которая специализируется в области медицины, оценивает до 500 смертей в результате советов Хамера. Список жертв „Германской новой медицины“, составленный блогером Арибертом Декерсом на сайте ariplex.com, включал 149 записей об умерших пациентах.Напоминаем, что лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией доступной о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.
Источники
Факторы, которые могут вызвать появление онкологических заболеваний* Рике Геерд Хамер – биография
Все болезни от нервов: что не так с Германской Новой Медициной
Германская Новая Медицина: еврейский заговор против человечества!
Pubmed – база данных о научных исследованиях, информации о Новой германской медицине не содержит
Методы лечения онкологических заболеваний и их побочные эффекты
Список жертв „Германской новой медицины“ составленный блогером Арибертом Декерсом