Правда ли, что оксид графена входит в состав основных вакцин от COVID-19?

Данное видео является долгоиграющим фейком, который достаточно регулярно появляется в интернете и социальных сетях с озвучкой на разных языках. Впервые оно всплыло в испаноязычном сегменте Facebook, где был распространен скриншот якобы официального документа с результатами исследования вакцины Pfizer/BioNTech и печатью якобы Университета Альмерии. Однако университет заявил , что не имеет отношения к этому документу и считает его ненаучным. В официальном заявлении говорится, что документ не является частью одобренного научного исследования. Он представляет собой неофициальный доклад Пабло Кампра, одного из сотрудников университета, и основан на анализе одного образца неизвестного происхождения.