Правда ли, что оксид графена входит в состав основных вакцин от COVID-19?

Teiginiai
Ролик, являющийся польской озвучкой испаноязычного видео, утверждает, что оксид графена входит в состав основных противоковидных вакцин. Рикардо Дельгадо утверждает, что вакцины Pfizer, AstraZeneca, Janssen и Moderna содержат нанотехнологии. Он заявляет, что обнаружил нано-роутеры, передающие MAC-адреса через Bluetooth, наноантенны и плазматические антенны для усиления сигналов, а также устройства для передачи тока и шифрования данных к удалённому серверу. По его словам, все эти микроустройства созданы с использованием оксида графена.
Verdiktas
Данное видео является фейком, который вновь и вновь вбрасывается в различные блоги и социальные сети, причем на разных языках. Такие сообщения намеренно распространяются с целью вызвать сомнения в эффективности и безопасности медицинских рекомендаций, манипулируя страхами людей. Таким образом делается попытка подорвать доверие публики к врачам и экспертам в области здравоохранения, а также к практике вакцинации. Важно понимать, что подобные утверждения являются фальшивыми и не основаны на научных данных. Наш вердикт — фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Данное видео является долгоиграющим фейком, который достаточно регулярно появляется в интернете и социальных сетях с озвучкой на разных языках. Впервые оно всплыло в испаноязычном сегменте Facebook, где был распространен скриншот якобы официального документа с результатами исследования вакцины Pfizer/BioNTech и печатью якобы Университета Альмерии. Однако университет заявил, что не имеет отношения к этому документу и считает его ненаучным. В официальном заявлении говорится, что документ не является частью одобренного научного исследования. Он представляет собой неофициальный доклад Пабло Кампра, одного из сотрудников университета, и основан на анализе одного образца неизвестного происхождения.
Данный фейк в различных его проявлениях опровергали не только наши испанские коллеги, но и, например, Reuters, StopFake или Konkret24. „Детектор лжи“ также ранее опровергал подобный фейк. Живучесть и новые появления данного фейка лишь подчеркивают серьезность проблемы, а также благодатность почвы для такого типа фейков, поскольку они касаются специфических знаний в области медицины и технологий, которыми в силу объективных причин не владеют обычные люди. Это значительно облегчает задачу тех, кто стоит за этим и подобными фейками.
В целом, состав одобренных для использования вакцин является открытой информацией. Подробную информацию о компонентах вакцин против коронавируса можно найти, например, здесь. Оксид графена в этих вакцинах не содержится. Это вещество представляет собой соединение углерода, водорода и кислорода, получаемое при обработке графита сильными окислителями. Оксид графена очень тонкий, легкий и обладает хорошей проводимостью, что делает его перспективным для использования в различных областях.
Возвращаясь к докладу Кампра, стоит отметить, что оно было заказано этим самым Рикардо Дельгадо, основателем блога La Quinta Columna (исп: пятая колонна), где публикуются различные конспирологические теории о COVID-19. Сам Пабло Кампра в исследовании, заказанном Дельгадо, признает, что микроскоп не дает убедительных доказательств, а анализ основан на одном ограниченном образце неизвестного происхождения и без возможности его отслеживания. Это лишь подтверждает антинаучность заявлений, распространителем которых является Дельгадо и его блог.
Источники
Графен не притягивает металлы и не входит в состав вакцины против коронавируса Сообщение Университета Альмерии в связи с ложной информацией, распространяемой в некоторых социальных сетях и блогах
„Конфиденциальные документы“ компании Pfizer подтверждают содержание оксида графена в вакцинах? Нет
Правда, что вакцины от коронавируса содержат нанотехнологические конструкции, созданные при помощи графена?