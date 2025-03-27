Правда ли, что о коронавирусе знали в 1976 году и умели его лечить?

Teiginiai
В социальных сетях распространяют фотографию страницы из газеты, якобы вышедшей в тираж в 1976 году, в которой говорится о способах лечения коронавируса арбидолом, дибазолом и рибомунилом. Это, по мнению авторов сообщения, доказывает, что как болезнь коронавирус существовал уже тогда в середине 70-х годов XX столетия, а в СССР о нем знали и умели лечить.
Verdiktas
Изображение является ничем иным, как дезинформацией и манипуляцией. С большой долей вероятности вырезка либо из газеты не 1976 года, а, как минимум, начала 2000-х годов, либо вообще фотомонтаж, выполненный в начале пандемии коронавируса (2020 год – ред.), чтобы придать ложный авторитет спорным методам профилактики, специфическим лекарствам (например, гомеопатии или арбидолу) или создать миф о „замалчиваемых знаниях“ прошлого.
Melo detektoriaus komentaras
Коронавирусы, которые вызывают заболевание у людей, впервые были обнаружены исследователями ещё в середине 1960-х годах, и советские учёные тоже знали об этой группе вирусов. Однако речь шла о других, уже известных ранее типах коронавирусов, которые вызывали лишь простудные заболевания, а не о новом коронавирусе SARS-CoV-1 или SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19 в 2019 году. Также достаточно сверить газетную вырезку с текстом о коронавирусе с отсканированными газетами советского периода 1970-х годов, чтобы заметить разницу: отличается качество бумаги, разница в гарнитуре, заметны технические погрешности набора текста.
Препараты, упомянутые в статье в газетной вырезке (например, дибазол, арбидол и рибомунил, а также народные средства, такие как эхинацея или чеснок), не являются специфическим лечением коронавирусных инфекций. Более того, эффективность большинства из них при вирусных инфекциях научно не доказана либо спорна (так, например, до сих пор нет исследований, которые хоть как-то могли бы доказать эффективность арбидола вообще как лекарственного средства). В ходе клинического исследования, проведенного китайскими учеными, у пациентов с COVID-19, принимавших арбидол или лопинавир/ритонавир, не наблюдалось улучшений по сравнению с контрольной группой, но развивались побочные эффекты. Обращает на себя внимание акцент в статье в газетной вырезке на растительные средства (эхинацея, эфирные масла) также не характерен для публикаций советского периода – в них чаще рекомендовали „традиционные“ методы доказательной медицины (закаливание, витамины). Эффективность Дибазола, который также упоминается в отсканированной газетной вырезке, так же под большим сомнением. Дибазол в СССР использовался в основном как спазмолитик (с историей создания и применения этого лекарства можно ознакомиться здесь).
Формулировки и упоминания препаратов, особенно таких, как арбидол и рибомунил, явно указывают на то, что данный текст был написан позднее 1976 года. Препарат арбидол (уменофир) разработан в 1970-х, но его массовое использование началось значительно позже (начиная где-то с 1994 года). В 1976 году он ещё не был широко известен. Рибомунил – зарегистрирован в 1990-х, упоминание его в 1976 году невозможно. Оциллококцинум (в тексте с ошибкой: „Оциплокоцин“) – французский гомеопатический препарат, создан в 1925 г., но в СССР гомеопатия не пропагандировалась, а подобные средства не упоминались в официальных СМИ.