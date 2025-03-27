Правда ли, что о коронавирусе знали в 1976 году и умели его лечить?

Коронавирусы , которые вызывают заболевание у людей, впервые были обнаружены исследователями ещё в середине 1960-х годах, и советские учёные тоже знали об этой группе вирусов. Однако речь шла о других, уже известных ранее типах коронавирусов, которые вызывали лишь простудные заболевания, а не о новом коронавирусе SARS-CoV-1 или SARS-CoV-2 , который вызвал пандемию COVID-19 в 2019 году. Также достаточно сверить газетную вырезку с текстом о коронавирусе с отсканированными газетами советского периода 1970-х годов, чтобы заметить разницу: отличается качество бумаги, разница в гарнитуре, заметны технические погрешности набора текста.

Препараты, упомянутые в статье в газетной вырезке (например, дибазол, арбидол и рибомунил, а также народные средства, такие как эхинацея или чеснок), не являются специфическим лечением коронавирусных инфекций. Более того, эффективность большинства из них при вирусных инфекциях научно не доказана либо спорна (так, например, до сих пор нет исследований, которые хоть как-то могли бы доказать эффективность арбидола вообще как лекарственного средства). В ходе клинического исследования, проведенного китайскими учеными, у пациентов с COVID-19, принимавших арбидол или лопинавир/ритонавир, не наблюдалось улучшений по сравнению с контрольной группой, но развивались побочные эффекты. Обращает на себя внимание акцент в статье в газетной вырезке на растительные средства (эхинацея, эфирные масла) также не характерен для публикаций советского периода – в них чаще рекомендовали „традиционные“ методы доказательной медицины (закаливание, витамины). Эффективность Дибазола, который также упоминается в отсканированной газетной вырезке, так же под большим сомнением. Дибазол в СССР использовался в основном как спазмолитик (с историей создания и применения этого лекарства можно ознакомиться здесь).