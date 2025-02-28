Правда ли, что новорожденных детей специально заражают в роддомах стафилококковой инфекцией, которая приводит к эпилепсии?

“Эпилепсия — это последствие воздействия на кору мозга стафилококковой инфекции, которую в основном ребёнок получает в роддоме. Детей в роддомах заражают преднамеренно. Стафилококковая инфекция, которая попадает в организм, в большинстве случаев медленно убивает человека, но если иммунная система у человека ослаблена, то эта инфекция развивается более бурно и начинает поражать те или иные участки коры головного мозга. И приводить к тем или иным последствиям: в одном случае это эпилепсия, в другом – менингит. Все болезни – это последствия воздействия на мозг продуктов жизнедеятельности и распада инфекций, которые при рождении попадают в мозг человека. Когда ребенок рождается, около носа на лбу есть пазухи (околоносовые – ред.), такие окошки, которые три дня еще открыты, и как только ребенок вздохнул, и в это время если в воздухе есть возбудитель болезни, поры стафилококка и других инфекций, они попадают через эти пазухи внутрь головы, мозга и через три когда пазухи зарастают и ничего попадать не может. Первые три дня после рождения ребенка – самые ответственные. Роддома практически все заражены на сто процентов. Только у элит есть свои собственные роддома, где они рожают своих детей, чтобы их не заразить“, – заявляют авторы видеоролика.