Правда ли, что новорожденных детей специально заражают в роддомах стафилококковой инфекцией, которая приводит к эпилепсии?

Teiginiai
“Эпилепсия — это последствие воздействия на кору мозга стафилококковой инфекции, которую в основном ребёнок получает в роддоме. Детей в роддомах заражают преднамеренно. Стафилококковая инфекция, которая попадает в организм, в большинстве случаев медленно убивает человека, но если иммунная система у человека ослаблена, то эта инфекция развивается более бурно и начинает поражать те или иные участки коры головного мозга. И приводить к тем или иным последствиям: в одном случае это эпилепсия, в другом – менингит. Все болезни – это последствия воздействия на мозг продуктов жизнедеятельности и распада инфекций, которые при рождении попадают в мозг человека. Когда ребенок рождается, около носа на лбу есть пазухи (околоносовые – ред.), такие окошки, которые три дня еще открыты, и как только ребенок вздохнул, и в это время если в воздухе есть возбудитель болезни, поры стафилококка и других инфекций, они попадают через эти пазухи внутрь головы, мозга и через три когда пазухи зарастают и ничего попадать не может. Первые три дня после рождения ребенка – самые ответственные. Роддома практически все заражены на сто процентов. Только у элит есть свои собственные роддома, где они рожают своих детей, чтобы их не заразить“, – заявляют авторы видеоролика.
Verdiktas
Видеоролик содержит множество неточностей и теорий заговора, не подтвержденных научными данными. Эпилепсия стафилококком не вызывается. В роддомах строгий инфекционный контроль, поэтому заявление что они „на сто процентов – заражены“, ложное. Инфекции через „открытые пазухи“ в мозг не проникают, так как они физиологически закрыты. Теория о преднамеренном заражении детей в роддомах – ничто иное, как очередная ложная конспирологическая теория заговора. Наш вердикт – авторы видеоролика распространяют ложь и конспирологические теории.
Melo detektoriaus komentaras
Эпилепсия – хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте. Эпилепсия может быть генетической, возникать вследствие черепно-мозговых травм, инсультов, опухолей, врождённых пороков развития мозга или инфекций, но стафилококк не является её главной причиной. Инфекционные заболевания (например, менингит или энцефалит), вызванные разными бактериями и вирусами, действительно могут привести к эпилепсии, но это происходит редко и чаще у людей с предрасположенностью. Однако стафилококковая инфекция редко поражает головной мозг – это возможно только в случае тяжёлых инфекционных осложнений, таких, как стафилококковый менингит или абсцесс мозга, которые встречаются крайне редко.
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) действительно может присутствовать в больницах, включая роддома, как часть внутрибольничных инфекций. Однако в современных медицинских учреждения и, прежде всего, в роддомах соблюдаются строгие санитарные протоколы (стерилизация, изоляция пациентов), что минимизирует риски. Элитные роддома не являются гарантом отсутствия инфекций – даже в частных клиниках существует риск инфекции, и он регулируется теми же санитарными нормами.
У новорождённых действительно есть роднички – мягкие зоны между костями черепа, которые со временем закрываются. Однако они не являются „окошками“ для проникновения инфекций. Придаточные пазухи носа (гайморовы, лобные) у новорождённых ещё не развиты – они формируются только к 6–7 годам. Поэтому представление о том, что „инфекции через три дня попадают в мозг“, антинаучно.
Источники
Стафилококковая инфекция – что это за инфекция и к чему может привести
Анатомия, голова и шея, функция и развитие придаточных пазух носа
Околоносовые пазухи у детей – развитие, рост, патология и функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух