Правда ли, что ни поляки, ни русские в Литве никак не представлены во власти?

Teiginiai
“Виленские поляки и русскоговорящие, а это две основные группы, которые проживают рядом с Вильнюсом, никак не представлены во власти. Литва для литовцев. Орган, которые отвечает за карательные процессы – Департамент Национальных Меньшинств. Именно ему выдали средства на борьбу с дезинформацией. Это структура надзора за меньшинствами“, - заявляют в видеосюжете.
Verdiktas
Видеосюжет появился на белорусском, провластном телевизионном канале СТВ, где ведущий передачи „Занимательной политологии“ - Андрей Лазуткин. Нам бы хотелось отметить, что господин Лазуткин плохо ориентируется или вовсе не ориентируется в том, что происходит в Литве. Так, например, он утверждает, что ни представители польского меньшинства, ни представители русскоговорящих меньшинств не представлены во властных структурах. Заявляя это, Лазуткин либо лжет, либо просто не знает, о чем говорит. Представители национальных меньшинств занимали и занимают высокие посты в правительстве Литвы – от экспертов и сотрудников различных государственных структур, до министров и вице-министров. Наш вердикт: видеоролик – намеренная дезинформация и ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Видеосюжет появился на белорусском, провластном телевизионном канале СТВ, ведущий передачи „Занимательной политологии“ Андрей Лазуткин. Достаточно проверить списки депутатов Сейма Литвы за последние десятилетия, чтобы убедиться в том, что Лазуткин не ориентируется в данной теме. Так, например, в списке депутатов Сейма Литвы нынешнего созыва присутствует как минимум семь или восемь представителей национальных меньшинств от разных партий. Владислав Кондратович, литовский поляк в нынешнем правительстве занимает пост министра внутренних дел. Эвелина Добровольска – министр юстиции Литвы с 11 декабря 2020 года. Депутат Сейма Литвы в 2020-2024 годах. Можно вспомнить, что, например, Ярослав Неверович занимал пост вице-министра иностранных дел, министра энергетики и главного советника Гитанаса Науседы, президента Литвы. Ярослав Наркевич занимал пост министра транспорта и коммуникаций, Рита Тамашунене – занимала пост министра внутренних дел. По этой ссылке можно пройти на сайт правительства Литвы и проверив список сотрудников министерств убедиться в том, что в правительственных структурах трудится множество проживающих в Литве русско и польско язычных представителей национальных меньшинств.
Отдельно нам бы хотелось отметить, что русскоязычные школы в 2024 году насчитывали 13 646 тыс. учащихся, польские – около 9 369 тыс. учащихся. На сегодняшний день в Литве действует 40 школ с польским языком обучения и 28 школ с русским языком обучения. В Вильнюсе действует гимназия имени гимназия Франциска Скорины, в которой обучение ведется на белорусском языке. В то же самое время в Беларуси школы национальных меньшинств (литовские и польские) были ликвидированы, в тех, которые продолжают свою деятельность, языком обучения является русский или белорусский.
Источники
Список учащихся в школах с русским и польским языках обучения в Литве
Национальные меньшинства в Беларуси не имеют права на образование на своем родном языке
Резолюция Сейма Литвы по вопросу ликвидации властями Беларуси школы с литовским языком обучения