Правда ли, что ни поляки, ни русские в Литве никак не представлены во власти?

Видеосюжет появился на белорусском, провластном телевизионном канале СТВ, ведущий передачи „Занимательной политологии“ Андрей Лазуткин. Достаточно проверить списки депутатов Сейма Литвы за последние десятилетия, чтобы убедиться в том, что Лазуткин не ориентируется в данной теме. Так, например, в списке депутатов Сейма Литвы нынешнего созыва присутствует как минимум семь или восемь представителей национальных меньшинств от разных партий. Владислав Кондратович, литовский поляк в нынешнем правительстве занимает пост министра внутренних дел. Эвелина Добровольска – министр юстиции Литвы с 11 декабря 2020 года. Депутат Сейма Литвы в 2020-2024 годах. Можно вспомнить, что, например, Ярослав Неверович занимал пост вице-министра иностранных дел, министра энергетики и главного советника Гитанаса Науседы, президента Литвы. Ярослав Наркевич занимал пост министра транспорта и коммуникаций, Рита Тамашунене – занимала пост министра внутренних дел. По этой ссылке можно пройти на сайт правительства Литвы и проверив список сотрудников министерств убедиться в том, что в правительственных структурах трудится множество проживающих в Литве русско и польско язычных представителей национальных меньшинств.