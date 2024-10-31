Правда ли, что независимость Литвы обман, а Балтийский путь – это урок другим странам, которые поддерживают политику Америки?

В 1989 году 23 августа 19:00 около двух миллионов жителей стран Балтии взялись за руки, образовав живую цепь от Таллинна через Ригу до Вильнюса. Балтийский путь организовали национальные движения стран Балтии: Народный фронт Эстонии, Латвийский народный фронт и Саюдис в Литве. Участники акции собирались в городах, селах или организованно или самостоятельно выезжали на те участки Балтийской дороги, которые петляли по менее населенным пунктам. По данным агентства Reuters, акция собрала 700 000 человек в Эстонии, 500 000 в Латвии и 1 000 000 в Литве. По официальной информации СССР, предоставленной ТАСС, в акции приняли участие 300 000 жителей Эстонии и 500 000 жителей Литвы, данные о количестве участников в Латвии ТАСС не публиковало. Подробно прочитать о том, как шла работа по организации Балтийского пути, кем были организаторы и какая была мотивация людей, которые на него вышли можно, здесь. А здесь прочитать интервью с одной из его участниц. Нужно отметить, что Балтийский путь продемонстрировал растущую уверенность сил, боровшихся за восстановление независимости балтийских стран и позволил продемонстрировать всему миру желание народов стран Балтии восстановить свою государственную независимость, их солидарность в этом стремлении. Узнать о прогрессе Литвы с начала ее вступления в Европейский Союз можно здесь.