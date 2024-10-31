Правда ли, что независимость Литвы обман, а Балтийский путь – это урок другим странам, которые поддерживают политику Америки?

Teiginiai
“Сегодня ровно 35 лет и 1 день с того дня, как нас обманули, пообещав свободу и благополучие. Балтийский путь – это урок другим странам, которые поддерживают политику Америки,“ – сообщают создатели видеоролика.
Verdiktas
Создатели видеоклипа манипулируют фактами и эмоциями зрителей, а также пытаются доказать, что людям, которые вышли на Балтийский путь, обещали свободу и благополучие — но вместо этого обманули. Во всем виноваты Соединенные Штаты Америки. На самом же деле Балтийский путь был мирным протестом, в котором приняло участие порядка двух миллионов жителей Литвы, Латвии и Эстонии. Люди вышли потому, что протестовали против оккупации и аннексии их стран Советским Союзом. Организаторами стали Народный фронт Эстонии, Народный фронт Латвии и Саюдис в Литве, а не политики в Москве или Вашингтоне. Балтийский путь – действительно урок другим странам, но не негативный, как это пытаются доказать авторы видеоклипа, а урок позитивный. Урок того, как общественность может противостоять тоталитарной политике Москвы и ее попыткам манипулировать историческими фактами. Тридцать пять лет, которые прошли с момента Балтийского пути, дали Литве и странам Балтии, несмотря на все сложности – независимость, членство в Европейском содружестве, членство в НАТО, высокий уровень жизни. Видеоклип – является ничем иным, как элементом информационной кампании по дезинформации, за которой, скорее всего, стоит Российская Федерация и российские фабрики троллей. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
В 1989 году 23 августа 19:00 около двух миллионов жителей стран Балтии взялись за руки, образовав живую цепь от Таллинна через Ригу до Вильнюса. Балтийский путь организовали национальные движения стран Балтии: Народный фронт Эстонии, Латвийский народный фронт и Саюдис в Литве. Участники акции собирались в городах, селах или организованно или самостоятельно выезжали на те участки Балтийской дороги, которые петляли по менее населенным пунктам. По данным агентства Reuters, акция собрала 700 000 человек в Эстонии, 500 000 в Латвии и 1 000 000 в Литве. По официальной информации СССР, предоставленной ТАСС, в акции приняли участие 300 000 жителей Эстонии и 500 000 жителей Литвы, данные о количестве участников в Латвии ТАСС не публиковало. Подробно прочитать о том, как шла работа по организации Балтийского пути, кем были организаторы и какая была мотивация людей, которые на него вышли можно, здесь. А здесь прочитать интервью с одной из его участниц. Нужно отметить, что Балтийский путь продемонстрировал растущую уверенность сил, боровшихся за восстановление независимости балтийских стран и позволил продемонстрировать всему миру желание народов стран Балтии восстановить свою государственную независимость, их солидарность в этом стремлении. Узнать о прогрессе Литвы с начала ее вступления в Европейский Союз можно здесь.
После вступления в ЕС положение пожилых людей в стране улучшилось: по данным департамента статистики Литвы, средняя пенсия по старости в Литве с 2004 года выросла со 107 евро до 539 евро. Средняя зарплата после уплаты налогов за тот же период выросла более чем в 5 раз – с 242 евро до 1 249 евро на руки. Реальная средняя зарплата после уплаты налогов – покупательная способность работающих – выросла в 2,5 раза, а пенсионеров – почти в 3 раза. С 2004 по 2023 год валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в Литве вырос более чем в 4,6 раза, достигнув в прошлом году 25 066 евро. ВВП на душу населения – это показатель экономического развития страны. Чем ниже ВВП на душу населения, тем беднее живет население страны.
Также нам бы хотелось обратить внимание читателей на тот факт, что как российские средства массовой информации так и пророссийские блогеры манипулируют фактами и указывают на то, что Литва благодаря оккупации Советским Союзом получила некую „выгоду“. На самом деле – это не так. В Литве вскоре после аннексии Советским Союзом начались депортации. С 14 июня 1941 года, только из Литвы было угнано около 22 500 тысяч человек. Более 70 процентов от всех депортированных из Литвы – женщины и дети, которые просто физически не могли причинить какой-то вред Советскому Союзу. В 1942 году те женщины и дети из Литвы, которые выжили, были перемещены из Алтая на территории за Полярным кругом. Голод и холод убили множество жертв депортации. Массовые депортации продолжились в 1944, 1948 – 1951 годах. Общее количество депортированных оценивается в, как минимум, 155 769 человек. Факт оккупации Литвы подтверждает и пакт Молотова-Риббентропа, который СССР заключил с нацистской Германией. Согласно секретным протоколам пакта, Литва и Виленский край оказались в зоне влияния СССР, Польша в – Германской.
Источники
То, что Литва получила какую-то выгоду от СССР — абсолютный миф: историк Кристина Буринскайте