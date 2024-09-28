Teiginiai
В сети опубликовали секретный снимок НАСА, на котором можно увидеть ячейку, где находится Земля. Видно и Солнце. От соседнего мира нас отделяет огромное расстояние по земным меркам, но, что самое интересное, таких миров очень много. Данная фотография принадлежит официальной организации НАСА. Лунные миссии внезапно начались и закончились, потому что виной тому мировой обман ради денег. Человечеству говорится, что деньги вкладываются в космические программы, а на самом деле они идут на обогащение конкретных лиц и на монтаж космоса для людей.
Verdiktas
Утверждения о существовании секретных снимков НАСА, „ячейках с мирами“ не имеют научных оснований и относятся к области теорий заговора. Выводы о космических программах, как способе обогащения отдельных лиц, являются недостоверными и необоснованными. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
“Секретный снимок НАСА, на котором можно увидеть ячейку, где находится Земля“: достоверных данных о существовании неких „секретных снимков“ НАСА, которые показывали бы „ячейки“, где находится Земля, не существует. Вся официальная информация и изображения, которые предоставляет НАСА, доступны в открытом доступе. НАСА регулярно публикует данные и фотографии своих миссий, спутников и телескопов, но термин „ячейка“ не используется в научной астрономии. Земля находится в Солнечной системе, в галактике Млечный Путь, но она не заключена в „ячейку“ или „соту“. Теория „сотовой Земли“ („Земли в ячейке“ – ред.), наряду с теорией „полой Земли“ и „плоской Земли“ является конспирологической и псевдонаучной теорией.
Земля имеет форму сферы, что доказывают фотографии: В 1972 году была сделана знаменитая фотография „Blue Marble“ („Синий шар“) с борта аппарата Apollo 17, которая является одной из самых ясных и полных фотографий Земли, сделанных человеком. Эта фотография и множество других фотографий, сделанных со спутников и космических аппаратов, подтверждают, что Земля является сферой.
“Лунные миссии внезапно начались и закончились, потому что виной тому мировой обман ради денег“- это конспирологическая теория. Лунные миссии НАСА, начиная с программы „Аполлон“, действительно завершились в 1970-х годах, но причины прекращения программы имеют исторические и экономические основания, которые открыто обсуждаются. К 1972 году основные цели программы „Аполлон“ были достигнуты, и последующие миссии были отменены из-за сокращения финансирования и общественного интереса. Нет никаких доказательств, что это связано с „мировым обманом ради денег“. Документы НАСА и исторические свидетельства подтверждают реальность лунных миссий и их научные достижения.“
Деньги вкладываются в космические программы, а на самом деле они идут на обогащение конкретных лиц и на монтаж космоса для людей“: это ещё одна популярная конспирологическая теория. Финансирование космических программ, таких, как НАСА, является публичным, и отчёты о расходах доступны для проверки. Программы космических исследований подвергаются строгому государственному аудиту. Заявления о „монтаже космоса“ или фальсификации космических миссий противоречат научным данным и тысячам свидетельств учёных и инженеров, работающих над этими проектами. Запуски ракет и космические миссии тщательно планируются и документируются. Они наблюдаются в реальном времени и подтверждаются независимыми организациями по всему миру. Примеры таких успешных запусков включают миссии SpaceX, которые транслируются в прямом эфире и демонстрируют, как ракеты выходят в космос и возвращаются на Землю. Космическое пространство исследуется с помощью различных средств, таких как космические телескопы, спутники и межпланетные миссии, и результаты этих исследований подтверждаются множеством независимых источников.
Источники
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