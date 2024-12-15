Правда ли, что НАТО собирается ввести сто тысяч военнослужащих в Украину?

Teiginiai
“НАТО собирается ввести сто тысяч военнослужащих в Украину под предлогом миротворческой миссии, чтобы разделить страну. Есть даже карта зон ответственности стран НАТО за оккупацию“, – сообщают авторы видеоролика.
Verdiktas
Видеоролики, в которых говорится о готовности стран НАТО оккупировать Украину, затем аннексировать ее территорию по частям, появляются в интернете как минимум с начала 2014 года, когда Россия развязала войну против Украины и аннексировала Крым. Такие видеоролики либо перевирают факты, либо ими манипулируют. Этот ролик исключением не является. Ни Польша, ни какие-либо другие западные страны не заинтересованы в аннексии Украины. Создатели ролика игнорируют здравый смысл, международное право и, наконец, просто напросто врут и перевирают факты. Наш вердикт – информация о том, что „НАТО собирается ввести сто тысяч военнослужащих в Украину, под предлогом миротворческой миссии чтобы разделить страну. Есть даже карта зон ответственности стран НАТО за оккупацию“ – ничто иное, как фейк и дезинформация.
Melo detektoriaus komentaras
Факт, что Россия проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от своих действий. Ни страны Европейского Содружества, ни Соединенные Штаты Америки не покушаются на территории других государств. А вот Россия проявила себя с точностью до наоборот: начиная с момента распада Советского Союза, она вела войны с соседними странами. EuvsDisinfo, проект, который отслеживает появление дезинформации в интернете, в частности в социальных сетях отмечает, что, как минимум, начиная с 2014 года Россия начале беспрецедентную кампанию дезинформации о Украине.
Как мы уже говорили, российские средства массовой информации, политики, пророссийские блогеры и разведслужбы постоянно распространяют ложную информацию о том, что-либо Польша, либо европейские страны претендует на часть территории Украины и готовы в нее вторгнуться, а затем аннексировать. В данном случае, для видеоролика, о котором мы говорим, первоисточником дезинформации стала российская Служба Внешней Разведки, опубликовавшая на своей странице в интернете полный нелепых, пропагандистских штампов воспаленного разума – текст о НАТО, готовом аннексировать Украину под прикрытием миротворческой операции. Все эти нарративы и сообщения объединяет одно – они являются ложью и дезинформацией. Государства Европы являются подписантами Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. Ни официальный сайт НАТО ни официальный сайт Европейского Союза не содержат информации о подготовке для размещения ста тысяч миротворцев в Украине с целью ее аннексии.
Нам хотелось бы подчеркнуть, что войну против Украины развязала Российская Федерация, когда в 2014 году незаконно оккупировала и аннексировала Крым, а затем в феврале 2022 года, когда начала военное вторжение на территорию украинского государства. Агрессию Российской Федерации осуждают ООН, Европейский Союз, ПАСЕ и многие другие организации и государства. Так, ООН в своих резолюциях неоднократно выступала с призывом к России прекратить войну с Украиной. Европейские государства и США оказывают Украине поддержку в ее оборонительной войне против Российской Федерации. Заявления о том, что Польша либо какая-то другая европейская страна претендует на часть украинской территории, являются российской пропагандой, которая пытается приписать Европе империализм, и таким парадоксальным образом оправдать захватническую войну Кремля против Украины.
Источники
Войны, которые с начала 90-ых годов XX столетия развязала Российская Федерация
Европа: помощь ЕС Украине (в долларах США) США: помощь Украине
Войны России за последние 30 лет и их последствия Проекция своих безумных действий на других
Пять мифов об аннексии Крыма, распространяемых российской пропагандой
Официальный сайт НАТО Официальный сайт Европейского Содружества