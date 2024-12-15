Правда ли, что НАТО собирается ввести сто тысяч военнослужащих в Украину?

Факт, что Россия проецирует свои действия на другие страны для того, чтобы повлиять на граждан и политиков других стран, а заодно отвлечь их от своих действий. Ни страны Европейского Содружества, ни Соединенные Штаты Америки не покушаются на территории других государств. А вот Россия проявила себя с точностью до наоборот: начиная с момента распада Советского Союза, она вела войны с соседними странами. EuvsDisinfo , проект, который отслеживает появление дезинформации в интернете, в частности в социальных сетях отмечает , что, как минимум, начиная с 2014 года Россия начале беспрецедентную кампанию дезинформации о Украине.

Как мы уже говорили, российские средства массовой информации, политики, пророссийские блогеры и разведслужбы постоянно распространяют ложную информацию о том, что-либо Польша, либо европейские страны претендует на часть территории Украины и готовы в нее вторгнуться, а затем аннексировать. В данном случае, для видеоролика, о котором мы говорим, первоисточником дезинформации стала российская Служба Внешней Разведки, опубликовавшая на своей странице в интернете полный нелепых, пропагандистских штампов воспаленного разума – текст о НАТО, готовом аннексировать Украину под прикрытием миротворческой операции. Все эти нарративы и сообщения объединяет одно – они являются ложью и дезинформацией. Государства Европы являются подписантами Хельсинкского заключительного акта и Парижской хартии, которые гарантируют суверенное равенство и территориальную целостность государств, нерушимость границ, воздержание от применения силы или угрозы силой, а также право государства выбирать или изменять меры по обеспечению собственной безопасности. Ни официальный сайт НАТО ни официальный сайт Европейского Союза не содержат информации о подготовке для размещения ста тысяч миротворцев в Украине с целью ее аннексии.