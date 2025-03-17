1) Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что НАТО и Евросоюз могут отобрать у России Калининград;2) Пятая статья не означает, что страны НАТО сразу вступают в войну с условным агрессором;3) Литва – это последствие Потсдама и Ялты;4) Страны Балтии были созданы исключительно для конфликта с Россией;

Марис Гулбис занимал пост министра внутренних дел Латвии очень давно – в 2002–2004 годах. Заявление Гулбиса является его частной позицией, а не решением Североатлантического Альянса или Европейского Союза. Само по себе членство Латвии в НАТО не подразумевает планов захвата чужих территорий. Ни ЕС, ни НАТО не выдвигали каких-либо территориальных претензий по отношению к Российской Федерации. Фактически мы имеем дел с ситуацией, когда российская пропаганда рассказывает, что целый блок европейских стран намерен отобрать у России территорию с населением более миллиона человек. Единственным свидетельством в пользу этого утверждения является частное мнение чиновника, занимавшего пост в начале двухтысячных годов. Личное мнение одного человека, тем более чиновника в отставке сроком более двадцати лет, никак не может быть подтверждением таких далеко идущих намерений.