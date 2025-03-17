Правда ли, что НАТО и Евросоюз могут отобрать у России Калининград?

Teiginiai
1) Экс-министр внутренних дел Латвии Марис Гулбис заявил, что НАТО и Евросоюз могут отобрать у России Калининград;2) Пятая статья не означает, что страны НАТО сразу вступают в войну с условным агрессором;3) Литва – это последствие Потсдама и Ялты;4) Страны Балтии были созданы исключительно для конфликта с Россией;
Verdiktas
Практически все, о чем говорится в видеоролике – либо не соответствует истине, либо соответствует лишь частично и служит целям авторов видеоролика в распространении дезинформации. Наш вердикт – манипуляция и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
Марис Гулбис занимал пост министра внутренних дел Латвии очень давно – в 2002–2004 годах. Заявление Гулбиса является его частной позицией, а не решением Североатлантического Альянса или Европейского Союза. Само по себе членство Латвии в НАТО не подразумевает планов захвата чужих территорий. Ни ЕС, ни НАТО не выдвигали каких-либо территориальных претензий по отношению к Российской Федерации. Фактически мы имеем дел с ситуацией, когда российская пропаганда рассказывает, что целый блок европейских стран намерен отобрать у России территорию с населением более миллиона человек. Единственным свидетельством в пользу этого утверждения является частное мнение чиновника, занимавшего пост в начале двухтысячных годов. Личное мнение одного человека, тем более чиновника в отставке сроком более двадцати лет, никак не может быть подтверждением таких далеко идущих намерений.
С текстом пятой статьи НАТО можно ознакомиться здесь, а здесь с остальными статьями Североатлантического договора. Статья 5 Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны НАТО, но не означает автоматического объявления войны всеми союзниками агрессору. Формулировка статьи гибкая: нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех, и в ответ каждая страна предпринимает те действия, которые сочтёт необходимыми, включая вооружённую силу.
Утверждение, будто современная Литва возникла исключительно благодаря решениям Ялтинской и Потсдамской конференций, является как минимум некорректным. На Ялтинской (февраль 1945) и Потсдамской (лето 1945) конференциях лидеры союзников обсуждали послевоенное устройство Европы. Вопрос независимости Литвы, Латвии и Эстонии во время этих конференции напрямую не решался – эти страны на тот момент уже были аннексированы и включены в состав СССР (после оккупации 1940 г.). Западные державы де-факто смирились с контролем Сталина над странами Балтии, хотя юридически так и не признали их аннексии. Например, британский замминистр иностранных дел Гектор МакНил заявил в 1947 г., что Британия признаёт включение прибалтийских стран в СССР лишь де-факто, а де-юре – нет, признавая, что это противоречит принципу самоопределения.
Независимая Литва существовала с 1918 до 1940 г., а восстановление её государственности произошло в 1990–1991 гг. в результате распада СССР, а не прямых решений Ялты/Потсдама. Подчеркиваем – Эстония, Латвия и Литва возникли как независимые государства после Первой мировой войны, когда рухнули империи – Российская и Германская, к 1922 г. все три страны получили международное признание. Появление этих стран как независимых государств было обусловлено стремлением самих народов Балтии к свободе и национальному государству.
После выхода из состава СССР, Литва, Латвия и Эстония вновь обрели независимость не „против Российской Федерации“, а потому что их народы этого добивались в ходе мирных протестов. Будучи суверенными государствами, балтийские страны вступили в НАТО и ЕС для обеспечения собственной безопасности, учитывая опыт советской оккупации, а не ради нападения на кого-либо.
Источники
Коллективная оборона и пятая статья основополагающего договора НАТО
Заявление британского замминистра иностранных дел Гектора МакНила в 1947 г.
Балтийские государства – путь к независимости после окончания Первой мировой войны