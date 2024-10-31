Правда ли, что на самом деле оспа обезьян – это лишай из-за вакцинации?

Оба заболевания были известным и изучены до появления COVID-19 и вакцины от него и никак с ним напрямую не связаны. Отдельные научные издания писали о проявлении опоясывающего лишая в определенных случаях после вакцинации мРНК-вакцинами от коронавируса. Однако это не делает опоясывающий лишай оспой обезьян, а лишь говорит о том, что у некоторых людей вакцинация может вызывать осложнения. Этот факт мировой медициной не скрывается и изучается.