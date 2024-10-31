2024.10.31 20:01

Правда ли, что на самом деле оспа обезьян – это лишай из-за вакцинации?

 
ru.DELFI.lt
Beždžionių raupų protrūkio epicentras Konge
Beždžionių raupų protrūkio epicentras Konge
ФОТО: Moses Sawasawa | AP / Scanpix

Пользователь Threads опубликовал пост, в котором утверждает, что на самом деле оспа обезьян – это опоясывающий лишай, возникающий из-за вакцины от оспы обезьян. Объясняем, почему это – ложь.

Teiginiai

Глобалисты нагнетают страхи вокруг оспы обезьян, однако на самом деле это не оспа, а опоясывающий лишай. Он является побочным эффектом от вакцин, которые рекламируют против оспы обезьян. Это делается ради получения прибыли.

Verdiktas

Оспа обезьян – это заболевание, опоясывающий лишай – это проявление другого заболевания, ветряной оспы. Опоясывающий лишай может появляться у переболевших ветрянкой при ослаблении иммунитета, в том числе, видимо, в отдельных случаях вакцинации от COVID-19. Однако это не делает опоясывающий лишай оспой обезьян или следствием коронавируса. Наш вердикт – ложь.

Melo detektoriaus komentaras

Данный фейк на самом деле часть более сложной конспирологической теории, изначально нацеленной против вакцинации от COVID-19. В 2022 году немецкий доктор Вольфганг Водарг дал интервью австрийскому ультраправому телеканалу AUF1, который известен тем, что распространяет теории заговора, в том числе про COVID-19.

Скриншот из социальных сетей

В интервью Водарг заявил, что оспа обезьян – это на самом деле опоясывающий лишай, который, в свою очередь, является следствием вакцинации от коронавируса.

На самом деле оспа обезьян и опоясывающий лишай – это два разных явления. Оспа обезьян – это полноценное инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Опоясывающий лишай – это не заболевание само по себе, а проявление вируса ветряной оспы („ветрянки“), который может оставаться в организме после заболевания и проявляться при ослаблении иммунной системы.

Скриншот из социальных сетей

При этом оспа обезьян и ветряная оспа – это также два разных заболевания. Оспа обезьян передается при тесном контакте с больным и оставляет более серьезные следы на теле больного. Ветрянка же передается воздушно-капельным путем и высыпания при ней более поверхностные и легче проходят. Возможность повторного заражения ветрянкой сильно ниже, чем риск повторного заражения оспой обезьян.

Оба заболевания были известным и изучены до появления COVID-19 и вакцины от него и никак с ним напрямую не связаны. Отдельные научные издания писали о проявлении опоясывающего лишая в определенных случаях после вакцинации мРНК-вакцинами от коронавируса. Однако это не делает опоясывающий лишай оспой обезьян, а лишь говорит о том, что у некоторых людей вакцинация может вызывать осложнения. Этот факт мировой медициной не скрывается и изучается.

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