Правда ли, что на самом деле оспа обезьян – это лишай из-за вакцинации?

Teiginiai
Глобалисты нагнетают страхи вокруг оспы обезьян, однако на самом деле это не оспа, а опоясывающий лишай. Он является побочным эффектом от вакцин, которые рекламируют против оспы обезьян. Это делается ради получения прибыли.
Verdiktas
Оспа обезьян – это заболевание, опоясывающий лишай – это проявление другого заболевания, ветряной оспы. Опоясывающий лишай может появляться у переболевших ветрянкой при ослаблении иммунитета, в том числе, видимо, в отдельных случаях вакцинации от COVID-19. Однако это не делает опоясывающий лишай оспой обезьян или следствием коронавируса. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Данный фейк на самом деле часть более сложной конспирологической теории, изначально нацеленной против вакцинации от COVID-19. В 2022 году немецкий доктор Вольфганг Водарг дал интервью австрийскому ультраправому телеканалу AUF1, который известен тем, что распространяет теории заговора, в том числе про COVID-19.
В интервью Водарг заявил, что оспа обезьян – это на самом деле опоясывающий лишай, который, в свою очередь, является следствием вакцинации от коронавируса.
На самом деле оспа обезьян и опоясывающий лишай – это два разных явления. Оспа обезьян – это полноценное инфекционное заболевание, которое может вызывать болезненную сыпь, увеличение лимфатических узлов, лихорадку, головную боль, мышечную боль, боль в спине и упадок сил. Опоясывающий лишай – это не заболевание само по себе, а проявление вируса ветряной оспы („ветрянки“), который может оставаться в организме после заболевания и проявляться при ослаблении иммунной системы.
При этом оспа обезьян и ветряная оспа – это также два разных заболевания. Оспа обезьян передается при тесном контакте с больным и оставляет более серьезные следы на теле больного. Ветрянка же передается воздушно-капельным путем и высыпания при ней более поверхностные и легче проходят. Возможность повторного заражения ветрянкой сильно ниже, чем риск повторного заражения оспой обезьян.
Оба заболевания были известным и изучены до появления COVID-19 и вакцины от него и никак с ним напрямую не связаны. Отдельные научные издания писали о проявлении опоясывающего лишая в определенных случаях после вакцинации мРНК-вакцинами от коронавируса. Однако это не делает опоясывающий лишай оспой обезьян, а лишь говорит о том, что у некоторых людей вакцинация может вызывать осложнения. Этот факт мировой медициной не скрывается и изучается.
Источники
Factcheck.kz: „Оспу обезьян путают с опоясывающим лишаем“ — утверждение из соцсетей проверили фактчекеры
PubMed: Can SARS-CoV-2 vaccine increase the risk of reactivation of Varicella zoster? A systematic review
American Academy of Allergy, Asthma and Immunology: Shingles following Pfizer COVID-19 vaccine