Правда ли, что на самом деле электричество уже использовалось четыре века назад?

Teiginiai
Существует множество документальных свидетельств, подтверждающих, что энергоснабжение населенных пунктов было широко распространено в 17 и 18 веках – задолго до того, как Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку. Одно из таких доказательств – изображение праздников 1790 и 1650 годов, на которых видно электрическое освещение.
Verdiktas
Предположение о том, что электричество уже применялось в 17 и 18 веках не подтверждается никакими историческими и археологическими доказательствами. Приводимые в качестве „доказательства“ изображения показывает праздничное освещение огнем, а не электричеством во время хорошо известных исторических мероприятий. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Прикрепленные к посту пользователя Threads изображения якобы показывают электрическое освещение городов в 17 и 18 веках. Мы идентифицировали источники изображений.
Первое изображение (гравюра) подписано – „Фестивали и иллюминации на Елисейских полях, 18 июля 1790 г“. Это событие было частью (и продолжением) хорошо задокументированного исторического события – празднования годовщины Французской революции 14 июля 1789 года. Никакого использования электричества в исторических источниках не отмечается – зато отмечается использование фейерверков и иллюминации при помощи огня во время праздника. Само по себе изображение праздника тоже давно известно – в арт-каталогах отмечены все его данные – и за все годы, эксперты по искусству не нашли на гравюре следа электричества.
Другое изображение – это коллаж двух частей одного изображения, которое мы также идентифицировали. „Фейерверк в честь окончания Тридцатилетней войны, Нюрнберг, 1650 г.“ – это изображение торжеств, которые состоялись в Нюрнберге 4 июня 1650 года по случаю окончания Тридцатилетней войны, Вестфальский мирный договор окончивший этот конфликт в 1648 году.
Фейерверки в Европе известны с 13 века (а с 15 века они были широко распространены на праздниках), так что нет ничего странного в том, что на изображении 17 века над замком видны фейерверки.
В центре изображения на переднем плане видны люди, которые сражаются мечами, вокруг них изображено нечто похожее на молнии. Это дало повод некоторым конспирологам утверждать, что это „древнее электричество“. Однако на другой версии того же изображения можно прочитать внизу надписи на немецком. Эти надписи четко демонстрируют, что все украшения и развлечения связаны с огнем, а не электричеством.
Никаких исторических подтверждений того, что электричество использовалось для освещения в 17 и18 века не существует – архитектура и технологии тех лет хорошо изучены. Если бы существовала возможность использовать электричество – обязательно сохранились бы следы этого.
Источники
Les Musees de la Ville de Paris: Fêtes et illuminations aux Champs-Elysées, / le 18 juillet 1790
The Met: Fireworks display celebrating the end of the Thirty Years War, Nuremberg, 1650
German History: Fireworks in Nuremberg in Celebration of the Agreement on the Implementation of the Treaty of Westphalia (1650)
Bibliotheque-Numerique: Eigentliches Abrieß des Feuerwerks schlosses und des Barraquen in welche aus Rom. Kaiser Maj alle gnädigster bevelch […]