Правда ли, что мировые лидеры введут глобальный „возраст смерти“?

Авторы статьи также утверждают, что Билл Гейтс „не шутил, когда сказал, что в ближайшем будущем правительства будут создавать комиссии по рассмотрению дел о смерти, которые будут решать, кто имеет право продолжать жить, а на каждом углу будут располагаться общественные пункты самоубийц“. Однако это тоже фейк, который уже разоблачался – Гейтс просто упомянул название популярный термин „смертные комиссии“ (добровольные консультации в рамках Medicare по вопросам конца жизни) в контексте дискуссии о медицинских расходах на такие услуги, а не поддержал саму идею эвтаназии.