Правда ли, что мировые лидеры введут глобальный „возраст смерти“?

Teiginiai
Всемирный экономический форум приказал правительствам стран ввести законы о „возрасте смерти“, который предполагает принудительную эвтаназию. В рамках этой системы люди больше не будут иметь права дожить до своего возраста (скажем, 70 лет) без предварительного одобрения правительства. Если комиссия по смерти признает человека недостойным, его отправят прямиком в „капсулу самоубийцы“.
Verdiktas
Теория про „возраст смерти“ была опубликована конспирологическим сайтом „The People’s Voice“, однако не существует абсолютно никаких доказательств того, что это так. Этот „закон“ не упоминается нигде на сайте ВЭФ или в других авторитетных источниках. Сайт ссылается на ограниченные законы об эвтаназии в отдельных странах и на фальшивую цитату Билла Гейтса, чтобы доказать свое утверждение. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Ложное утверждение о „возрасте смерти“, который якобы ввел Всемирный экономический форум (ВЭФ) и заставил правительства разных стран „подписать его“, появилось в англоязычном интернете. Изначально оно, судя по всему, было опубликовано на сайте „The People’s Voice“. DELFI уже писал про этот сайт, его с 2017 года обвиняют в распространении пропаганды, дезинформации и фейковых новостей, в том числе про пандемию COVID-19. Этот сайт также подозревают в распространении кремлевской пропаганды.
В статье упоминается законодательство по эвтаназии и оказанию помощи при смерти в Канаде, а также обсуждается законопроект об эвтаназии в Великобритании (принят во втором чтении Палатой общин в Вестминстере 330 голосами против 275, рассмотрение комитетом началось 28 января 2025 года).
Введение законов об эвтаназии увязывается авторами с якобы влиянием ВЭФ и „планом элиты по сокращению численности населения“. При этом, предлагаемый закон об эвтаназии в Великобритании предполагает помощь в смерти только тем людям, которые, как ожидается, умрут в течение 6 месяцев, что должно быть подтверждено врачами. Законодательство об эвтаназии, как полагается, разрешает слишком многое и много критикуется в самой Канаде, а также международными организациями.
Рассуждения об эвтаназии „The People’s Voice“ использует дл доказательства, что дальше ВЭФ и „глобалистские элиты“ планируют ввести закон о „возрасте смерти“. При этом авторами текста не приводится никаких реальных доказательств их утверждения – они только ссылаются на некоего „осведомителя, внедренного во Всемирный экономический форум“. DELFI не удалось обнаружить никаких упоминаний о „возрасте смерти“ и принудительной эвтаназии на официальном сайте ВЭФ.
Авторы статьи также утверждают, что Билл Гейтс „не шутил, когда сказал, что в ближайшем будущем правительства будут создавать комиссии по рассмотрению дел о смерти, которые будут решать, кто имеет право продолжать жить, а на каждом углу будут располагаться общественные пункты самоубийц“. Однако это тоже фейк, который уже разоблачался – Гейтс просто упомянул название популярный термин „смертные комиссии“ (добровольные консультации в рамках Medicare по вопросам конца жизни) в контексте дискуссии о медицинских расходах на такие услуги, а не поддержал саму идею эвтаназии.