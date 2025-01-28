Правда ли, что медицина не занимается здоровьем и лечением людей?

“Медицина не занимается лечением людей, потому что не имеет для этого никаких знаний и умений. Медики не ведут никаких исследований с целью получения реальных знаний о процессах функционирования организма здорово человека и называемых болезней. Болезнь — это неправильное функционирование групп клеток. Врачи занимаются навязыванием пациентам отравы – ядовитых прививок, ядовитых лекарств, дорогих и вредных обследований. Отсюда львиная доля проблем с болезнями и сокращением продолжительности жизни. Ни рентгены, ни МРТ не дают знания о происходящих в организме процессах. Мы даже не знаем, какой процесс приводит к тому, что у человека поднимается температура. Врачи с точки зрения образования никчемные люди, ничего не знают и ничего не умеют“, – сообщает автор видеоролика.