Правда ли, что медицина не занимается здоровьем и лечением людей?

Teiginiai
“Медицина не занимается лечением людей, потому что не имеет для этого никаких знаний и умений. Медики не ведут никаких исследований с целью получения реальных знаний о процессах функционирования организма здорово человека и называемых болезней. Болезнь — это неправильное функционирование групп клеток. Врачи занимаются навязыванием пациентам отравы – ядовитых прививок, ядовитых лекарств, дорогих и вредных обследований. Отсюда львиная доля проблем с болезнями и сокращением продолжительности жизни. Ни рентгены, ни МРТ не дают знания о происходящих в организме процессах. Мы даже не знаем, какой процесс приводит к тому, что у человека поднимается температура. Врачи с точки зрения образования никчемные люди, ничего не знают и ничего не умеют“, – сообщает автор видеоролика.
Verdiktas
Практически все, о чем говорится в видеоролике — одна большая мистификация. Авторы видео, проще говоря, вешают зрителям лапшу на уши и предлагают верить им на слово. Отсутствуют хоть какие-то доказательства, которые могли бы подтвердить слова „эксперта“ в видеоролике. Подчеркиваем, что для понимания процессов в организме и методов лечения важно обращаться к проверенным источникам и профессионалам в области медицины. Наш вердикт – в видеоролике озвучивается мистификация и неправда.
Melo detektoriaus komentaras
“Эксперт“, который выступает в видеоролике — это некто Дмитрий Байда (скончался в 2022 году – ред.) , один из последователей и продолжателей дела одиозного российского псевдоученого и эзотерика Николая Левашова.
Современная медицина опирается на глубокие научные знания, многолетние исследования и клинический опыт. Благодаря этому она эффективно занимается лечением людей, постоянно совершенствуя методы диагностики, профилактики и терапии. Примером её успехов является увеличение продолжительности жизни и снижение смертности от ранее неизлечимых болезней. Например, натуральная оспа полностью искоренена благодаря вакцинации, а такие достижения, как антибиотики и антивирусные препараты, спасли миллионы жизней.
Мнение о том, что врачи и учёные якобы „ничего не знают о процессах функционирования организма“ – это серьёзное заблуждение. Ещё в XX веке было сделано множество открытий, таких, как понимание работы иммунной системы, изучение генома человека и механизмов многих заболеваний. Научные исследования ведутся постоянно, и каждое из них вносит вклад в понимание того, как работает здоровый и больной организм. Например, проект „Геном человека“ дал учёным карту человеческой ДНК, что стало настоящим прорывом в медицине.
Утверждение о том, что врачи якобы „навязывают пациентам вредные лекарства или обследования“, также не соответствует действительности. Прежде чем лекарства или методы диагностики попадают к пациентам, они проходят многолетние исследования и клинические испытания. Это касается и вакцин, которые являются одним из самых безопасных и эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний (о том, как разрабатываются вакцины, можно узнать здесь). Например, прививка от кори спасла миллионы детей от этой тяжёлой болезни. Лекарства и диагностические методы, такие, как рентгенография и МРТ, помогают спасать жизни, своевременно выявляя опасные патологии, включая опухоли, тромбозы и внутренние кровотечения.
Повышение температуры тела, называемое лихорадкой, тоже является хорошо изученным процессом. Она возникает как защитная реакция организма на инфекцию или воспаление. Эти механизмы описаны в медицинской литературе ещё десятки лет назад.
Что касается образования врачей, то оно является одним из самых сложных и длительных. Чтобы стать профессионалом, врач учится в среднем от 8 до 12 лет, проходя не только теоретическую, но и практическую подготовку. После этого специалисты продолжают учиться на протяжении всей жизни, осваивая новые технологии и методы лечения. Без их знаний и навыков современная медицина просто не могла бы существовать.
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