Правда ли, что Майкл Джексон инсценировал свою смерть, и есть видео, которое подтверждает, что он жив?

В случае видеоклипа о котором мы говорим, в видеоклипе выступает не Майкл Джексон а Дэйв Дэйв (Дэвид Ротенберг), американский художник-концептуалист, отец которого был признан виновным в попытке убить его путем сожжения в 1983 году, когда Дэвиду было шесть лет. Дэйв Дэйв выступил в шоу Ларри Кинга (известного американского журналиста), в котором рассказал о своей жизни и именно оттуда и позаимствована часть фрагментов, которые использовались для создания видеоролика. Кадры, на которых Дэйв Дэйв выступает то ли в черной бейсболке, то ли черной кепке, вырезаны из одного из эпизодов телепрограммы The Doctors (рус — „Врачи“), вышедшей в эфир в 2015 году. Дэйв Дэйв рассказал о своей жизни и пути к восстановлению, после того, как его отец попытался сжечь его живьем. Здесь нам бы хотелось отметить, что Дэйв Дэйв и Майкл Джексон были друзьями. Существует даже очередная конспирологическая теория, что Дэйв Дэйв и есть настоящий Майкл Джексон. Однако эту теорию опровергают фотографии, на которых запечатлены вместе и Майкл Джексон, и Дэйв Дэйв. Также стоит иметь в виду, что Майкл Джексон родился в 1958 году, а Дэйв Дэйв в 1976 году. Дэйв Дэйв умер в 2018 году в больнице в Лас-Вегасе от осложнений, которые появились после заболевания пневмонией.