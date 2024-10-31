Правда ли, что Майкл Джексон инсценировал свою смерть, и есть видео, которое подтверждает, что он жив?

Teiginiai
Американский певец, исполнитель поп-музыки Майкл Джексон инсценировал свою смерть. Есть несколько видеороликов, которые это подтверждают. Один такой видеоролик был снят во Франции, в других видеороликах выступает человек, похожий на Майкла Джексона. По мнению пользователей социальных сетей, мимика и голос человека на видео похожи на мимику и голос короля поп-музыки.
Verdiktas
Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола. Как это часто бывает, смерть известного человека породила конспирологические теории, в рамках которых утверждается, что певец инсценировал свою смерть и на самом деле скрывается в другой стране. Такие же конспирологические теории окружают, например, смерть певца Элвиса Пресли или Адольфа Гитлера, фюрера Третьего Рейха. Теории о Майкле Джексоне и его мнимой смерти стали распространяться в социальных сетях после ареста рэппера P. Diddy (Шон Джон Комбс – ред.) в сентябре 2024 года по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. В социальных сетях утверждают, что Джексон все эти годы находился у него в рабстве, и это якобы подтверждают видеоролики, в которых выступает человек с чудовищными ожогами, якобы похожий на Майкла Джексона, рассказывающий о пережитой боли и страданиях. Человек в видеоролике – Дэйв Дэйв (Дэвид Ротенберг), американский художник-концептуалист, его отец был признан виновным в попытке убить его путем сожжения в 1983 году, когда ему было шесть лет. Наш вердикт видеоролик – очередная конспирологическая теория, в которой нет ни капли правды.
Melo detektoriaus komentaras
Как мы уже упоминали, смерть известных людей часто окружают конспирологические теории. Характерным примером являются теории, которые появились после смерти певца Элвиса Пресли и Адольфа Гитлера, диктатора нацистской Германии. О том как появляются такие конспирологические теории можно например прочитать здесь. Такие слухи и теории появились сразу после смерти Майкла Джексона. Теории о Майкле Джексоне и его мнимой смерти стали распространяться в социальных сетях после ареста рэппера P. Diddy (Шон Джон Комбс – ред.) в сентябре 2024 года, по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. В социальных сетях утверждают, что Джексон все эти годы находился у него в рабстве, и это якобы подтверждают видеоролики, в которых выступает человек с чудовищными ожогами, якобы похожий на Майкла Джексона и рассказывает о пережитой боли и страданиях.
В случае видеоклипа о котором мы говорим, в видеоклипе выступает не Майкл Джексон а Дэйв Дэйв (Дэвид Ротенберг), американский художник-концептуалист, отец которого был признан виновным в попытке убить его путем сожжения в 1983 году, когда Дэвиду было шесть лет. Дэйв Дэйв выступил в шоу Ларри Кинга (известного американского журналиста), в котором рассказал о своей жизни и именно оттуда и позаимствована часть фрагментов, которые использовались для создания видеоролика. Кадры, на которых Дэйв Дэйв выступает то ли в черной бейсболке, то ли черной кепке, вырезаны из одного из эпизодов телепрограммы The Doctors (рус — „Врачи“), вышедшей в эфир в 2015 году. Дэйв Дэйв рассказал о своей жизни и пути к восстановлению, после того, как его отец попытался сжечь его живьем. Здесь нам бы хотелось отметить, что Дэйв Дэйв и Майкл Джексон были друзьями. Существует даже очередная конспирологическая теория, что Дэйв Дэйв и есть настоящий Майкл Джексон. Однако эту теорию опровергают фотографии, на которых запечатлены вместе и Майкл Джексон, и Дэйв Дэйв. Также стоит иметь в виду, что Майкл Джексон родился в 1958 году, а Дэйв Дэйв в 1976 году. Дэйв Дэйв умер в 2018 году в больнице в Лас-Вегасе от осложнений, которые появились после заболевания пневмонией.
Источники
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