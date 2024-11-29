Правда ли, что мать Канье Уэста принесли в жертву сатанисты американского шоубизнеса?

Teiginiai
Пользователь Threads утверждает, что Канье Уэст рассказывает о сатанизме и жертвоприношениях в шоу-бизнесе. Сам Канье Уэст в видео говорит, что „в Голливуде пропадает много людей“, а также, что мама самого Канье Уэста была принесена в жертву.
Verdiktas
Согласно официальному заключению американских властей, мать Канье Уэста с большой вероятностью умерла от ишемической болезни сердца и осложнений после пластических операций. Другие примеры жертв „сатанистов“ по словам Канье – это родственники знаменитостей, которые были застрелены или умерли от наркотиков. Однако и в этих случаях смерти не были связаны с сатанистами, а с достаточно распространенными проблемами в США – высоким уровнем насилия и употребления наркотиков. Теории о том, что шоубизнесом и политикой управляют организованные группы сатанистов популярны, но не имеют подтверждений. Наш вердикт – ложь.
Melo detektoriaus komentaras
Канье Уэст – американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер. Он также известен множеством связанных с ним скандалов и противоречивых высказываний. Так в 2022 году чернокожий рэпер дал интервью американскому ультра-правому конспирологу Алексу Джонсу, в котором восхвалял Гитлера и отпускал антисемитские шутки.
Теории заговора о том, что богатые и влиятельные люди на самом деле „сатанисты“, которые приносят в жертву людей, очень распространены по всему миру и популярны в интернете. DELFI уже разоблачал несколько таких теорий, например, о том, что сатанисты похищают людей на улицах в США. Примером такой теории служит теория заговора QAnon – ультраправая конспирологическая теория США, сторонники которой убеждены в том, что существует тайная и могущественная организация сатанистов-педофилов, включающая в себя политиков и знаменитостей, которая якобы гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
На самом деле, мать Канье Уэста, Донда Уэст, вовсе не была „принесена в жертву“ – она скончалась 10 ноября 2007 года в возрасте 58 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. В январе 2008 года офис коронера округа Лос-Анджелес сообщил, что она с большой вероятностью умерла от ишемической болезни сердца и множественных послеоперационных факторов, вызванных косметической хирургией. Позже, власти Лос-Анджелеса начали расследование ее смерти, узнав, что оперировавший ее врач, Джан Адамс, имел судимости за правонарушения, связанные с алкоголем, и по крайней мере два крупных соглашения о врачебной халатности.
В качестве примера „принесенных в жертву людей“ Канье Уэст также приводит в пример трагические смерти родственников других знаменитостей: отца баскетболиста Майкла Джордана, cына комика Билла Косби и сына рэпера и музыкального продюсера Доктора Дре. Однако эти смерти в каждом случае получили свое объяснение без участия „сатанистов“ – отца Джордана застрелили два подростка, сына Билла Косби застрелил молодой мигрант, а сын Доктора Дре умер от передозировки героином и морфином. Такого типа смерти достаточно распространены в США, и могут случиться с любым человеком, в том числе с родственниками знаменитостей.
Источники
The Conversation: Satanism, ritual cults and Hollywood: debunking ’satanic panic’ conspiracy theories
DELFI: Правда ли, что сатанисты в США похищают людей на улицах?
People: Coroner: Dr. Dre’s Son Died From Overdose of Heroin and Morphine