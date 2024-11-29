Правда ли, что мать Канье Уэста принесли в жертву сатанисты американского шоубизнеса?

Канье Уэст – американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер. Он также известен множеством связанных с ним скандалов и противоречивых высказываний. Так в 2022 году чернокожий рэпер дал интервью американскому ультра-правому конспирологу Алексу Джонсу, в котором восхвалял Гитлера и отпускал антисемитские шутки.

Теории заговора о том, что богатые и влиятельные люди на самом деле „сатанисты“, которые приносят в жертву людей, очень распространены по всему миру и популярны в интернете. DELFI уже разоблачал несколько таких теорий, например, о том, что сатанисты похищают людей на улицах в США. Примером такой теории служит теория заговора QAnon – ультраправая конспирологическая теория США, сторонники которой убеждены в том, что существует тайная и могущественная организация сатанистов-педофилов, включающая в себя политиков и знаменитостей, которая якобы гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.