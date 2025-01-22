Правда ли, что массовая вакцинопрофилактика ослабляет организм детей?

Teiginiai
“Массовая вакцинопрофилактика ослабляет организм детей. Общеизвестно, что любая вакцина небезопасна. Любая вакцина обязательно нагрузка на иммунную систему, на физиологию и природу. Мы боремся не с инфекционными болезнями, а боремся с природой человека“, – сообщают в видеоролике.
Verdiktas
Доказательств того, что вакцинация якобы ослабляет организм, не существует. При строгом контроле и многоэтапных исследованиях риск от прививок минимален, а польза, которую приносят вакцины, очевидна. Массовая иммунизация спасает миллионы жизней (за последние 50 лет вакцины спасли около 154 млн жизней. Из них 146 млн — это дети до пяти лет, среди которых 101 млн младенцев – ред.) и помогает не болеть тяжёлыми, а иногда смертельными заболеваниями. Вся совокупность научных данных и многолетнего опыта (от статистики ВОЗ до реальных историй в педиатрических отделениях) подтверждает, что польза прививок многократно превосходит возможные редкие риски.
Melo detektoriaus komentaras
Заявление о том, что „массовая вакцино-профилактика ослабляет организм детей“, научными данными не подтверждается. Наоборот, массовая вакцинация защищает детей от инфекций, которые могут привести к серьёзным осложнениям или даже смерти. Вакцины помогают иммунной системе „обучиться“ бороться с конкретными патогенами без того, чтобы подвергать организм риску серьёзного заболевания. Перед тем, как попасть в использование, вакцины проходят многолетние испытания, проверяющие их безопасность и эффективность. Таким образом, нет доказательств того, что вакцинация ослабляет организм ребёнка, а наоборот, она укрепляет иммунную систему, готовя её к встрече с реальными инфекциями. Вакцины предотвращают следующие заболевания (со списком заболеваний можно ознакомиться здесь).
Видеоклип – фрагмент интервью Галины Петровны Червонской, российской ученой и одной из „икон“ антипрививочного движения в России. Высказывания Червонской неоднократно опровергались известными российскими врачами и учеными. Подробно о деятельности Галины Червонской можно прочитать здесь и здесь. Не существует подтверждений наличия у Червонской ни звания профессора, ни степени доктора наук. Известно, что в 1970 году в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме „Изучение хронической вирусной инфекции в культурах клеток J98 и L“. У Червонской нет публикаций в рецензируемых журналах в области иммунологии, никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. В рамках научно-просветительского форума „Учёные против мифов-13“, организованного осенью 2020 г. проектом „Антропогенез.ру“, Галине Червонской было присвоено звание „Почетный академик ВРАЛ“ за „выдающийся вклад в российскую лженауку“.
В видеоролике говорят: „общеизвестно, что любая вакцина небезопасна“, но это обобщение неверное и некорректное. Безопасность вакцин подтверждена многочисленными исследованиями, а серьёзные побочные эффекты, хотя и возможны, встречаются крайне редко. Например, лёгкие побочные реакции (такие, как покраснение в месте укола или кратковременное повышение температуры) – это нормальная реакция организма на введение антигена. Эти реакции не представляют угрозы для здоровья.
Органы здравоохранения, такие, как ВОЗ и CDC, постоянно следят за безопасностью вакцин. Если у какой-либо вакцины выявляют серьёзные проблемы, она немедленно изымается из использования. Преимущества вакцинации намного перевешивают риски, о чём свидетельствуют данные об успешной борьбе с такими заболеваниями, как корь, полиомиелит и оспа.
Утверждение „любая вакцина обязательно нагрузка на иммунную систему, на всю физиологию и природу“ – звучит устрашающе, но его формулировка вводит в заблуждение. Да, вакцина стимулирует иммунную систему, поскольку это её задача – „обучить“ организм распознавать конкретные патогены. Однако это не вредно, а, наоборот, полезно. Иммунная система человека ежедневно сталкивается с огромным количеством антигенов – бактерий, вирусов и токсинов, которые окружают нас повсюду. Сравнительно небольшое количество антигенов, содержащихся в вакцине, не создаёт „перегрузки“ для иммунной системы. Более того, современные вакцины содержат гораздо меньше антигенов, чем вакцины прошлого, благодаря развитию технологий.
В итоге нам бы хотелось подчеркнуть, что вакцинация направлена на защиту людей от инфекционных заболеваний, которые исторически представляли огромную угрозу для человечества. Успехи вакцинации очевидны: оспа полностью искоренена, заболеваемость полиомиелитом сократилась на 99%, а такие болезни, как корь и краснуха, стали редкостью в странах с высоким уровнем охвата вакцинацией. Наука и медицина не „борются с природой человека“, а стремятся защитить людей от угроз, которые могут серьёзно повлиять на их здоровье и жизнь. Вакцины – один из наиболее эффективных инструментов, созданных человечеством для борьбы с болезнями.
Источники
Галина Червонская – почему ошибается „икона“ антипрививочного движения
Почему вакцины важны: понимание более широких преимуществ плановой вакцинации для здоровья, экономики и развития ребенка
Вклад вакцинации в повышение выживаемости и улучшение здоровья: моделирование 50 лет Расширенной программы по иммунизации