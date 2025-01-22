Правда ли, что массовая вакцинопрофилактика ослабляет организм детей?

Видеоклип – фрагмент интервью Галины Петровны Червонской, российской ученой и одной из „икон“ антипрививочного движения в России. Высказывания Червонской неоднократно опровергались известными российскими врачами и учеными. Подробно о деятельности Галины Червонской можно прочитать здесь и здесь. Не существует подтверждений наличия у Червонской ни звания профессора, ни степени доктора наук. Известно, что в 1970 году в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи АМН СССР она защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата биологических наук по теме „Изучение хронической вирусной инфекции в культурах клеток J98 и L“. У Червонской нет публикаций в рецензируемых журналах в области иммунологии, никогда не принимала участия в исследованиях воздействия вакцин на организм человека. В рамках научно-просветительского форума „Учёные против мифов-13“, организованного осенью 2020 г. проектом „Антропогенез.ру“, Галине Червонской было присвоено звание „Почетный академик ВРАЛ“ за „выдающийся вклад в российскую лженауку“.