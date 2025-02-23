Правда ли, что марте 2025 года начнется пандемия метапневмовируса, которая приведет к огромным жертвам?

Teiginiai
“В марте 2025 года начнется пандемия. Уже известно название этого вируса – метапневмовирус. Он будет поражать легкие, бронхи, вызывать очень серьезную пневмонию. Ученые даже подсчитали – примерное количество зараженных людей. Их будет около миллиарда, со смертельным исходом. Если разобрать психосоматику этого вируса, то можно понять, что это страх жизни, потому что легкие и бронхи отвечают за наше взаимодействие с жизнью. Наш страх перед жизнью“ – сообщают авторы видеоклипа.
Verdiktas
В видеороликах есть и запугивание, и пример псевдонауки, и подтасовка фактов. Наш вердикт: все, о чем говорится в видеороликах, это наглядный пример ложной и недостоверной информации, мистификации.
Melo detektoriaus komentaras
Нет никаких официальных прогнозов или предупреждений, которые подтверждали бы начало новой пандемии в марте 2025 года. Ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC в США), ни Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) не делали подобных заявлений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно отслеживает потенциальные вспышки заболеваний, но предупреждений о пандемии в марте 2025 году нет.
Метапневмовирус человека (hMPV) – не новый вирус, его впервые выдели у больного в конце 2000 года в Нидерландах. Эта болезнь действительно может вызывать у человека респираторные заболевания, особенно у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы, обычно связанные с HMPV, включают кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Метапневмовирус не вызывает массовых смертей и тяжелых осложнений у большинства людей. Когда в видеороликах предупреждают о миллиарде зараженных со смертельным исходом – это ничто иное, как манипуляция цифрами и эмоциями. Даже во время пандемии COVID-19, которая была одной из самых масштабных в истории, по данным ВОЗ, заразилось порядка 770 миллионов человек и умерло около 7 миллионов.
В заключение нам бы хотелось подчеркнуть, что тема психосоматики эксплуатируется мошенниками с базовым психологическим образованием, которые не являются клиническими психологами и не имеют права оказывать медицинскую помощь. Вирусные инфекции вызываются вирусами, а не эмоциями. Хотя стресс может ослаблять иммунную систему, сам по себе стресс не может привести к созданию вирусов и не может вызвать пандемии.
Источники
Центры по контролю и профилактике заболеваний – официальный сайт
Количество зараженных и умерших в результате пандемии COVID-19