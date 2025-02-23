Правда ли, что марте 2025 года начнется пандемия метапневмовируса, которая приведет к огромным жертвам?

Нет никаких официальных прогнозов или предупреждений, которые подтверждали бы начало новой пандемии в марте 2025 года. Ни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ни Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC в США), ни Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) не делали подобных заявлений. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тщательно отслеживает потенциальные вспышки заболеваний, но предупреждений о пандемии в марте 2025 году нет.

Метапневмовирус человека (hMPV) – не новый вирус, его впервые выдели у больного в конце 2000 года в Нидерландах. Эта болезнь действительно может вызывать у человека респираторные заболевания, особенно у маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой. Симптомы, обычно связанные с HMPV, включают кашель, лихорадку, заложенность носа и одышку. Метапневмовирус не вызывает массовых смертей и тяжелых осложнений у большинства людей. Когда в видеороликах предупреждают о миллиарде зараженных со смертельным исходом – это ничто иное, как манипуляция цифрами и эмоциями. Даже во время пандемии COVID-19, которая была одной из самых масштабных в истории, по данным ВОЗ, заразилось порядка 770 миллионов человек и умерло около 7 миллионов.