“Присоединение“ (а на самом деле оккупация – ред.) Литвы, Латвии и Эстонии к СССР имело место не в 1939 году, как это утверждают авторы видеоролика, а в 1940 году, и происходило в условиях значительного давления со стороны Советского Союза. Утверждение, что это было сделано на „договорной основе с согласия избранных властей“, не соответствует реальным историческим фактам.

В 1939 году СССР и нацистская Германия подписали Пакт Молотова-Риббентропа, включавший секретные протоколы о разделении сфер влияния в Восточной Европе. Согласно этим договоренностям, балтийские государства попадали в сферу влияния СССР. Уже в том же году Советский Союз начал оказывать давление на Литву, Латвию и Эстонию, требуя размещения военных баз на их территории. Секретные протоколы были подписаны в нарушение юридических норм, поскольку покушались на суверенитет и независимость третьих стран, поэтому Съезд народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Эти требования сопровождались ультиматумами, а позже – военным присутствием.