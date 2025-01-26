Правда ли, что Литва, Латвия и Эстония к СССР в 1939 году присоединились на договорной основе с согласия избранных властей?

Teiginiai
“Присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР в 1939 году было осуществлено на договорной основе с согласия избранных властей, что соответствовало нормам международного и государственного права того времени. Прибалтийские республики в составе СССР сохранили свои органы власти, имели представительство в советских высших государственных структурах“, – заявляют авторы видеоклипа.
Verdiktas
Присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР было насильственным процессом, сопровождавшимся военным давлением, нарушением международного права и принуждением избранных властей. Утверждение о „договорной основе с согласия избранных властей“ не соответствует историческим фактам и являются ничем иным, как попыткой переписать историю. Органы власти балтийских республик в составе СССР сохранились лишь формально и не обладали реальной независимостью. Содержание видеоролика является частичным пересказом статьи, опубликованной Владимиром Путиным в 2020 году в американском издании „The National Interest“, дополненным вымыслами создателей репортажа. Наш вердикт – манипуляция фактами и попытка переписать историю.
Melo detektoriaus komentaras
“Присоединение“ (а на самом деле оккупация – ред.) Литвы, Латвии и Эстонии к СССР имело место не в 1939 году, как это утверждают авторы видеоролика, а в 1940 году, и происходило в условиях значительного давления со стороны Советского Союза. Утверждение, что это было сделано на „договорной основе с согласия избранных властей“, не соответствует реальным историческим фактам.
В 1939 году СССР и нацистская Германия подписали Пакт Молотова-Риббентропа, включавший секретные протоколы о разделении сфер влияния в Восточной Европе. Согласно этим договоренностям, балтийские государства попадали в сферу влияния СССР. Уже в том же году Советский Союз начал оказывать давление на Литву, Латвию и Эстонию, требуя размещения военных баз на их территории. Секретные протоколы были подписаны в нарушение юридических норм, поскольку покушались на суверенитет и независимость третьих стран, поэтому Съезд народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года признал их юридически несостоятельными и недействительными с момента их подписания. Эти требования сопровождались ультиматумами, а позже – военным присутствием.
В 1940 году под угрозой применения силы правительства стран были вынуждены пойти на уступки. После ввода дополнительных советских войск „новые правительства“, сформированные под контролем Москвы, организовали фиктивные выборы, результаты которых были заранее предопределены. Затем эти марионеточные власти обратились к СССР с просьбой о включении своих стран в состав Союза. Это „добровольное присоединение“ по сути было нарушением международного права и суверенитета балтийских государств.
Совет Европы в своих резолюциях охарактеризовал процесс вхождения балтийских государств в состав СССР как оккупацию, насильственное включение (в состав страны) и аннексию. В 1960 году Консультативная ассамблея Совета Европы признала, что присоединение Литвы, Латвии и Эстонии к СССР было актом оккупации. В 2019 году Европарламент одобрил резолюцию, которая осуждает „сталинизм, нацизм и другие тоталитарные и авторитарные режимы“ и призывает Россию не обелять преступления, совершенные советским режимом.
Советизация балтийских государств сопровождалась масштабными репрессиями, депортациями населения и уничтожением национальной идентичности. Хотя внешне балтийские республики и имели определенную автономию, на деле это было лишь ширмой для интеграции в советскую политическую и экономическую систему. Согласно одним данным, из Литвы было депортировано более 130 тыс. человек, согласно другим – либо 155 796 человек, либо 300 тысяч человек (включая более 20 тысяч казненных и отправленных в лагеря участников антикоммунистического партизанского движения, действовавшего с 1944 года до второй половины 1950-х годов – ред.).
Что касается утверждения, будто балтийские республики „сохранили свои органы власти“, то здесь авторы видеоролика лукавят. Да, у Литвы, Латвии и Эстонии были свои республиканские структуры, делегаты в Верховный Совет СССР и другие атрибуты. Но реальная власть находилась в руках коммунистических партий, которые полностью подчинялись центральному руководству в Москве. Национальные правительства действовали в строгих рамках советской системы, а любая независимая политическая деятельность жестко подавлялась.
Источники
Энциклопедия Британника: Германо-советский пакт о не агрессии
Резолюции Совета Европы о оккупации стран Балтии Советским Союзом
Резолюция Консультативной ассамблеи Совета Европы от 29 сентября 1960 г. в отношении стран Балтии
Европа должна помнить свое прошлое, чтобы строить свое будущее
„По вагонам!“ В Литве вспоминают жертв массовой депортации 1948 года