Правда ли, что ледяная стена Антарктиды удерживает океаны на плоской земле, как в огромной чаше?

“Ледяная стена Антарктиды удерживает океаны на плоской земле, как в огромной чаше. Налейте воду на шар, и вы увидите, что он не сможет удержать воду. Вы, конечно, скажете, что вода с шара стечет вниз благодаря гравитации. Ну так сделайте модель, где внутрь шара будет помещен некий элемент (например, гравитон), который будет притягивать воду. Научный метод строится при помощи эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Теория или гипотеза должна подтвердиться поставленным экспериментом и при помощи создания модели данного объекта. Как известно, модели земного шара с держащейся на нем водой, не существует. Поэтому гипотеза, что вода может удерживаться на земном шаре так и остается гипотезой. Причем эта гипотеза противоречит закону физики (проверяемому и наблюдаемому) о сообщающихся сосудах, где вода во всех морях и океанах имеет один уровень“, - утверждает пост в социальных сетях.