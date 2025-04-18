Правда ли, что ледяная стена Антарктиды удерживает океаны на плоской земле, как в огромной чаше?

Teiginiai
“Ледяная стена Антарктиды удерживает океаны на плоской земле, как в огромной чаше. Налейте воду на шар, и вы увидите, что он не сможет удержать воду. Вы, конечно, скажете, что вода с шара стечет вниз благодаря гравитации. Ну так сделайте модель, где внутрь шара будет помещен некий элемент (например, гравитон), который будет притягивать воду. Научный метод строится при помощи эмпирических (наблюдаемых и измеряемых) данных об объекте. Теория или гипотеза должна подтвердиться поставленным экспериментом и при помощи создания модели данного объекта. Как известно, модели земного шара с держащейся на нем водой, не существует. Поэтому гипотеза, что вода может удерживаться на земном шаре так и остается гипотезой. Причем эта гипотеза противоречит закону физики (проверяемому и наблюдаемому) о сообщающихся сосудах, где вода во всех морях и океанах имеет один уровень“, - утверждает пост в социальных сетях.
Verdiktas
Текст является характерным примером псевдонаучного материала, не имеющего под собой никаких достоверных научных оснований. Все основные аргументы, к которым прибегает автор текста, либо ложные, либо основываются на неправильной интерпретации физических законов и явлений. Текст вводит в заблуждение, подменяя науку бытовыми аналогиями и создавая иллюзию аргументированного спора, на деле полностью игнорируя современное научное знание. Наш вердикт – манипуляция и фейк.
Melo detektoriaus komentaras
Автор поста занимается манипуляциями, о которых мы сейчас поговорим немного подробнее. Итак, среди приемов, к которым прибегает автор текста, есть:
1) Подмена научных понятий бытовыми аналогиями (шар + вода);
2) Имитация критического мышления при фактическом игнорировании доказательной базы науки;
3) Создание ложного ощущения научного подхода через ссылки на „эксперимент“ или „модель“, которых на самом деле не существует или которые физически невозможны;
4) Попытка уравнять гипотезы с одинаковой доказательной силой (лженаука против науки);
5) Прямая ложь о несостоятельности существующих научных моделей.
* „Ледяная стена Антарктиды удерживает океаны на плоской земле, как в огромной чаше“: утверждение основано на популярном мифе теории плоской Земли и полностью опровергается реальными научными данными, картографией и спутниковыми исследованиями.
Антарктида – это покрытый льдом континент площадью ≈ 14 млн км², окружённый океаном, а не стена по краю Земли. Нет ни одного научного исследования, спутникового снимка или экспедиции, подтверждающей существование „ледяной стены“ по краям плоской Земли. Снимки NASA, ESA и других агентств фиксируют форму Антарктиды как материка в южном полушарии шарообразной Земли. Мореплаватели и исследователи (в т. ч. экспедиции в 19-21 вв.) свободно исследовали Антарктиду, никаких „краёв мира“ не обнаружено.
* „Налейте воду на шар, и вы увидите, что он не сможет удержать воду“: автор поста приводит некорректный аргумент. Форма предмета без учёта гравитации не может моделировать поведение воды на планете.
Маленький шарик и планета Земля – физически разные объекты. Вода на маленьком предмете стекает вниз не потому, что он „шарообразный“, а потому что его масса слишком мала, чтобы создать гравитацию достаточную для удержания жидкости. Земля удерживает воду за счёт гравитационного поля, а не за счёт формы поверхности. На Международной космической станции в условиях микрогравитации вода собирается в сферические капли – как миниатюрная модель планетарной водной оболочки.
* „Сделайте модель шара с гравитоном внутри, который будет притягивать воду“: требование построить такую модель физически невозможно с современным уровнем технологий и демонстрирует непонимание автором поста принципов гравитации.
Технологии создания миниатюрного „гравитона“ или устройства, создающего локальную гравитацию планетарного масштаба – не существует. Гравитация на планетах – результат массы объекта. Чем больше масса – тем сильнее гравитация. „Гравитон“ – гипотетическая элементарная частица, существование которой пока не подтверждено экспериментально. Если гравитоны и существуют, то это не что-то, что можно вставить внутрь модели. В экспериментах с мощными центробежными установками моделируют эффект „искусственной гравитации“, но это не имеет отношения к притягиванию воды на поверхности шара.
* „Модели земного шара с держащейся на нем водой не существует“: научные модели существуют и подтверждаются как теориями, так и наблюдениями в космосе. В условиях микрогравитации вода сама собирается в шар, потому что её молекулы притягиваются друг к другу – это аналогично поведению воды на поверхности массивной сферы.
В реальной науке существует планетарная модель гравитации. Все планеты и большие космические тела имеют так или иначе сферическую форму, а жидкость распределяется по их поверхности благодаря гравитации (с картой гравитации Земли ознакомиться можно здесь). Примеры: Земля, Луна (имеет слабую гравитацию, поэтому не удерживает воду), Юпитер (газовый гигант с мощной гравитацией).
Источники
Вода в космосе: как ведет себя вода в космическом пространстве?
ЦЕРН: дополнительные размеры, гравитоны и крошечные черные дыры
Европейское космическое агентство: как гравитация формирует Землю