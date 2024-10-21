Правда ли, что лaуpeaт Нобeлeвской пpeмии якобы сказал: никaкaя болeзнь, включaя paк, нe можeт сущeствовaть в щeлочной сpeдe?

Teiginiai
“Никaкaя болeзнь, включaя paк, нe можeт сущeствовaть в щeлочной сpeдe“ – сказал доктоp Отто Вapбуpг, лaуpeaт Нобeлeвской пpeмии 1931 годa зa откpытиe paкa.
Verdiktas
Отто Варбург получил Нобелевскую премию в 1931 году, но не за доказательство связи между раком и уровнем Ph в организме человека, а за открытие „природы и способа действия дыхательного фермента“. На сайте Нобелевской премии говорится, что его исследование „открыло новые пути в области клеточного метаболизма и клеточного дыхания. Он показал, среди прочего, что раковые клетки могут жить и развиваться даже при отсутствии кислорода“. Наш вердикт – Варбург не говорил того, что ему приписывают, а щелочная среда не в состоянии излечить рак.
Melo detektoriaus komentaras
С биографией доктора Отто Варбурга можно ознакомиться здесь и здесь. В 1920-х годах открыл явление, позже названное в его честь эффект Варбурга в онкологии. Суть эффекта Варбурга заключается в следующем: „раковые опухоли потребляют огромное количество глюкозы по сравнению с большинством нетрансформированных тканей и что большая часть глюкозы, потребляемой опухолями, ферментируется в лактат, а не окисляется в путях, требующих дыхания“. По мнению Варбурга, именно этот эффект и был первопричиной рака, однако современные ученые утверждают, что это далеко не так. На сегодняшний день ученые считают, что „достижения в исследовательских методах с тех пор показали, что митохондрии в раковых клетках функциональны в различных типах опухолей. Однако у различных видов раковых опухолей имеются различные биоэнергетические изменения для удовлетворения своих высоких энергетических потребностей: эффект Варбурга не одинаков для всех типов рака“. Ознакомиться с результатами исследований ученых по теме эффекта Варбурга можно здесь и здесь.
Подводя итоги: теория о том, что щелочная среда (употребление щелочной воды, диета из продуктов содержащих щелочь – ред.) препятствует развитию раковых клеток, является одним из популярных мифов, которые окружают теории об онкологических заболеваниях. О том, почему эта теория является не состоятельной, и употребление продуктов с высоким уровнем щелочи не поможет излечиться от рака, можно прочитать здесь и здесь.
Напоминаем, что лечение рака осуществляется с помощью хирургии, химиотерапии, радиотерапии и других медицинских методов. Подходы к лечению могут варьироваться в зависимости от типа рака, стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. С информацией о лечении рака можно также ознакомиться на сайте литовского Национального института рака. Узнать о причинах и факторах, которые влияют на возникновение онкологических заболеваний, можно здесь.
Источники
Американский институт исследований рака: щелочная диета: еще одно заявление о раке и диете
Институт исследований рака в Лондоне – разоблачение тринадцати распространенных мифов о раке
Эффект Варбурга: 80 лет спустя* Новая ясность в отношении эффекта Варбурга