Правда ли, что лaуpeaт Нобeлeвской пpeмии якобы сказал: никaкaя болeзнь, включaя paк, нe можeт сущeствовaть в щeлочной сpeдe?

С биографией доктора Отто Варбурга можно ознакомиться здесь и здесь. В 1920-х годах открыл явление, позже названное в его честь эффект Варбурга в онкологии. Суть эффекта Варбурга заключается в следующем: „раковые опухоли потребляют огромное количество глюкозы по сравнению с большинством нетрансформированных тканей и что большая часть глюкозы, потребляемой опухолями, ферментируется в лактат, а не окисляется в путях, требующих дыхания“. По мнению Варбурга, именно этот эффект и был первопричиной рака, однако современные ученые утверждают, что это далеко не так. На сегодняшний день ученые считают, что „достижения в исследовательских методах с тех пор показали, что митохондрии в раковых клетках функциональны в различных типах опухолей. Однако у различных видов раковых опухолей имеются различные биоэнергетические изменения для удовлетворения своих высоких энергетических потребностей: эффект Варбурга не одинаков для всех типов рака“. Ознакомиться с результатами исследований ученых по теме эффекта Варбурга можно здесь и здесь.