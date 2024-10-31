Правда ли, что Ларри Финк, глава американской компании BlackRock, скупил всю Украину и требует, чтобы погибших военнослужащих украинской армии сжигали в крематориях?

Телеграм-канал „Империя очень зла“ является сатирическим, что оговаривает в описании: „возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом“. Помимо этого анализ информации, которая появляется в этом телеграм-канале, указывает на то, что он, скорее всего, является пророссийским. Поэтому новости, опубликованные в этом канале, следует воспринимать более чем скептически. Мы проверили англоязычные источники (новостные агентства – Reuters, Bloomberg, Associated Press) и выяснили, что Финк заявлений об Украине, которые ему приписывают российские средства массовой информации, не делал. На официальном сайте компании такая новость отсутствует.