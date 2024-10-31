Правда ли, что Ларри Финк, глава американской компании BlackRock, скупил всю Украину и требует, чтобы погибших военнослужащих украинской армии сжигали в крематориях?

Teiginiai
“Владелец Украины выступил с претензией к украинцам: – „слишком много кладбищ! Используйте крематории. Это не ваша земля“ – глава компании BlackRock Ларри Финк.“
Verdiktas
Подобная информация распространяется в социальных сетях начиная с конца сентября 2023 года. Впервые она появилась в пророссийском сатирическом канале в сети Телеграм и затем распространилась в социальных сетях. Ни Ларри Финк не утверждал того, что ему приписывают авторы видео, ни международные корпорации не скупали украинских земель, так как законодательство Украины запрещает иностранным компаниям приобретать земли, у которых сельскохозяйственное предназначение. Наш вердикт – фейк и манипуляция.
Melo detektoriaus komentaras
Телеграм-канал „Империя очень зла“ является сатирическим, что оговаривает в описании: „возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом“. Помимо этого анализ информации, которая появляется в этом телеграм-канале, указывает на то, что он, скорее всего, является пророссийским. Поэтому новости, опубликованные в этом канале, следует воспринимать более чем скептически. Мы проверили англоязычные источники (новостные агентства – Reuters, Bloomberg, Associated Press) и выяснили, что Финк заявлений об Украине, которые ему приписывают российские средства массовой информации, не делал. На официальном сайте компании такая новость отсутствует.
10 ноября 2022 Украина и инвестиционная компания BlackRock подписали Меморандум о взаимопонимании. Помимо этого Украина создала Фонд развития Украины, благодаря которому надеется привлечь частный капитал западных инвесторов к реконструкции и восстановлению украинской экономики после войны. Однако это не значит, что западные компании начнут скупать украинские земли. Они не могут этого сделать по очень простой причине – законодательство Украины запрещает иностранным компаниям приобретать земли, у которых сельскохозяйственное предназначение.