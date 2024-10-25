Правда ли, что конец света наступит в 2025 году по вине Солнца?

Солнечные циклы – это повторяющиеся периоды активности Солнца, которые длятся примерно 11 лет. В течение этого времени меняется количество солнечных пятен, вспышек и других проявлений солнечной активности. Эти циклы связаны с изменениями в магнитном поле Солнца. В начале цикла Солнце относительно спокойно. Количество солнечных пятен и вспышек минимально, а излучение и выбросы частиц невелики. Этот период называют солнечным минимумом. По мере продвижения к середине цикла число солнечных пятен и вспышек увеличивается. Солнечные пятна – это тёмные участки на поверхности Солнца, которые являются областями сильной магнитной активности. В этих местах часто происходят солнечные вспышки – резкие выбросы энергии и радиации. Примерно через 5-6 лет после начала цикла Солнце достигает пика своей активности, известного как солнечный максимум. В этот период наблюдается наибольшее количество солнечных пятен и вспышек. После достижения максимума солнечная активность постепенно снижается, пока не наступит следующий минимум. Затем цикл начинается снова.