Правда ли, что конец света наступит в 2025 году по вине Солнца?

Teiginiai
В видео говорится, что к 2025 году Солнце достигнет пика своей активности в рамках 11-летнего цикла, что приведет к более частым и мощным вспышкам. Это вызовет северные сияния, ухудшит самочувствие метеозависимых людей и повысит риск замыканий в электросетях, способных обесточить города и страны. 35 лет назад подобная вспышка в канадском Квебеке привела к выходу из строя трансформаторов и оставила более миллиона человек без электричества на два дня. Ожидается, что Солнце будет вести себя так же, как и в прошлом цикле, но это может сильно повлиять на спутники связи.
Verdiktas
Утверждения о пике солнечной активности к 2025 году и его последствиях часто используются для нагнетания страха и создания искусственных сенсаций, поэтому данное видео – манипуляция. Рассказы о массовых отключениях электричества и угрозах для здоровья метеозависимых преувеличивают реальные факты и создают ложное ощущение опасности.
Melo detektoriaus komentaras
Солнечные циклы – это повторяющиеся периоды активности Солнца, которые длятся примерно 11 лет. В течение этого времени меняется количество солнечных пятен, вспышек и других проявлений солнечной активности. Эти циклы связаны с изменениями в магнитном поле Солнца. В начале цикла Солнце относительно спокойно. Количество солнечных пятен и вспышек минимально, а излучение и выбросы частиц невелики. Этот период называют солнечным минимумом. По мере продвижения к середине цикла число солнечных пятен и вспышек увеличивается. Солнечные пятна – это тёмные участки на поверхности Солнца, которые являются областями сильной магнитной активности. В этих местах часто происходят солнечные вспышки – резкие выбросы энергии и радиации. Примерно через 5-6 лет после начала цикла Солнце достигает пика своей активности, известного как солнечный максимум. В этот период наблюдается наибольшее количество солнечных пятен и вспышек. После достижения максимума солнечная активность постепенно снижается, пока не наступит следующий минимум. Затем цикл начинается снова.
Эксперты следят за солнечной активностью и заранее предупреждают о возможных воздействиях на связь и энергосистемы, что позволяет подготовиться и минимизировать риски. Здесь можно ознакомиться со сравнительными данными по наблюдениям за солнечными циклами начиная с 1749 г.
Действительно, солнечные вспышки и выбросы могут оказывать значительное влияние на Землю. Когда заряженные частицы, выброшенные Солнцем, достигают нашей планеты, они взаимодействуют с магнитным полем Земли. Это взаимодействие может вызывать северные (и южные) сияния. Эти красочные световые явления наблюдаются в полярных регионах, когда заряженные частицы сталкиваются с молекулами в атмосфере. Во время солнечных максимумов сияния могут наблюдаться и в более низких широтах.
Сильные солнечные вспышки могут нарушить работу спутников, GPS и радиосвязи, что создает трудности для авиации, морского транспорта и других отраслей, зависящих от точного позиционирования и связи. Примечательно: данные исследований говорят о том, что зачастую больший вред спутникам связи наносят умеренные солнечные бури, а не гигантские солнечные вспышки.
Корональные выбросы массы могут вызывать геомагнитные бури, которые, в свою очередь, могут индуцировать электрические токи в линиях электропередач. Это создаёт риск повреждения трансформаторов и оборудования, что может привести к перебоям в электроснабжении. Именно такое событие произошло в 1989 году в канадской провинции Квебек, когда геомагнитная буря оставила более миллиона человек без электричества на два дня. Более подробно об этой истории можно прочитать, например, здесь.
Важно понимать, что солнечные циклы – это естественный и давно изученный процесс. Учёные следят за ними и могут прогнозировать периоды повышенной активности. Это позволяет подготовиться к возможным последствиям, таким как усиление солнечных бурь. Тем не менее, в некоторых медиа эти факты нередко преувеличивают, рисуя апокалиптические сценарии о глобальных катастрофах и полном разрушении инфраструктуры. Это делается для привлечения внимания и повышения рейтингов, но часто искажает реальность и создает необоснованный страх у людей.
На самом деле, большинство вспышек и выбросов не оказывают значительного влияния на повседневную жизнь, и даже сильные геомагнитные бури не обязательно приводят к катастрофам, если приняты надлежащие меры предосторожности. Поэтому никакого конца света по вине Солнца в 2025 году не будет.